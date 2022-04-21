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最新投票︰2022-04-19
全國政協副主席梁振英表示，香港回歸以來成功落實一國兩制，過去有立法會議員跑去外國要求美國制裁香港官員等事件，反映港人治港出現問題，並非一國兩制，你是否認同他的說法？
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梁振英指，近年一些人所謂「移民」，事實只是「移居」，因為他們未有放棄香港的身份，你認為是否有必要「二選一」？︰
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梁振英指，近年一些人所謂「移民」，事實只是「移居」，因為他們未有放棄香港的身份，你認為是否有必要「二選一」？
要
75%
不要
22%
無意見
3%
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2022-04-21
李家超競選辦YouTube頻道被Google停用，Google指涉美制裁政策，李家超則指制裁是無理霸凌。你點睇Google停用李家超競選辦YouTube頻道？
54
2022-04-19
全國政協副主席梁振英表示，香港回歸以來成功落實一國兩制，過去有立法會議員跑去外國要求美國制裁香港官員等事件，反映港人治港出現問題，並非一國兩制，你是否認同他的說法？（本文）
82
2022-04-19
學校最快今日起可以復課，政府要求學生每日要先做快速檢測才可上學，但只會向約30萬學童派發快速檢測。新界校長會副主席朱偉林建議，容許已打齊兩針的學生可以隔日檢測，或一周兩檢，沒有打針的學生才要每日檢測。你支持朱的建議嗎？
3
2022-04-13
新一屆行政長官選舉提名期將結束，暫只有前政務司司長李家超提交786張提名票參選，若最後只得一名參選人競逐，你點睇？
225
2022-04-11
呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫情現階段，即使以清零為目標，都未必需要全民檢測，並建議以污水監察結果為導向，以地區單位進行強制檢測或透過不同措施令市民接受快速檢測，可達致清零效果，你是否同意他的說法？
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