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  • 最新投票︰2022-04-19

    全國政協副主席梁振英表示，香港回歸以來成功落實一國兩制，過去有立法會議員跑去外國要求美國制裁香港官員等事件，反映港人治港出現問題，並非一國兩制，你是否認同他的說法？(361人參與)82

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    • 梁振英指，近年一些人所謂「移民」，事實只是「移居」，因為他們未有放棄香港的身份，你認為是否有必要「二選一」？︰
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    投票結果 (361人參與)

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      • 76%
    • 不認同
      • 23%
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      • 1%

    梁振英指，近年一些人所謂「移民」，事實只是「移居」，因為他們未有放棄香港的身份，你認為是否有必要「二選一」？

      • 75%
    • 不要
      • 22%
    • 無意見
      • 3%
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