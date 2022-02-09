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09/02/2022

假如加7次息

#美國加息 #美股
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　　今時美市場上，估今年加息最多的次數是加7次，美股將如何？美國銀行(Bank of America, BofA)的首席證券策略員Savita Subramanian，認為標普500在2022年底，仍會在4600水平，跟今時水平相若，亦即加息7次對美股影響不大。

　

(iStock)

　

　　首先看BofA對2022年美經濟估測（圖一），重點是到2022年第四季美國聯邦基金利率是在1.75厘至2.00厘間，這個息水平仍是低於當時的通脹水平(PCE)3%，亦即是1.75至2.00厘的美聯邦基金利率仍是低於其時通脹的。

 

　

　　加息對股市的影響，是要看加息時的美股PE水平，BofA統計過由70年代美儲局的歷次加息時的PE水平（圖二），其中在99年6月時的加息，其時標普500的PE水平是25.7倍，這是2000年科網爆破前的加息，到2000年4月，美股便爆破，跌了多少，看圖三。

 

　

 

加息短期不影響美股

　

　　今時標普500 PE約22.4倍，不算低，但縱加7次息，仍在1.75/2.00厘間，是低於歷次加息平均的2.1厘。換言之今時加息雖似勁，但由於加息起始點低，故加極，也不是太恐怖（圖四），反之要考慮的是縮表的影響，此即市場利息的上升，可以高於美儲局官息的上升。

 

　

　　短期言，美息上升對美股的壓力不大，因為今時美國公司的長期借貸較2007年時高近2%，公司長期借貸是較不受短期息率(如三、五年)波動所影響（圖五），除非今次加息期有很長期，不然今次加息是可以如「酒肉穿腸過」不留下太大影響的。

 

　

　　BofA這個估測是審慎中帶樂觀，是否成真，要走著瞧。

　

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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