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01/04/2022

《經濟不停學》做好生意要識嘅商業理論（上）

#理財 #經濟不停學 #商業理論
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　　疫情期間，有好多生意都因為人流關係要結業，但有人卻可以逆市擴張，純利收入反而上升。講到底，做生意好多時候要靠知識同商業理論，先可以即時變換策略，迎合環境改變！所以今次《經濟不停學》就同大家講常用嘅商業理論，等大家都可以學以致用！

 

（SHUTTERSTOCK圖片）



「SWOT」分析法，做生意101


　　「SWOT」相信好多讀BBA嘅同學應該聽過，但其實做生意方面，好多人都醒唔起要跟你個準則。「SWOT」分析法係由三藩市大學管理學教授於20世紀80年代初提出來的，係一種能夠較客觀而準確地分析一個商業單位現實情況的方法，SWOT四個英文字母分別代表：優勢（Strength）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunity）、威脅（Threat）。


　　幾粒字看似簡單，但其實係面對商業困境時候，一套思考嘅法則：發揮優勢因素，克服弱點因素，利用機會因素，化解威脅因素。好似當疫情出現時，就要思考自己盤生意有乜優劣，面對緊咩威脅，邊度有機會；你睇「兩餸飯」開到周圍都係，明顯就係認清「兩餸飯」有咩優劣，可以克服到疫情威脅，而且市民都願意買單而產生大量商業機會。

紅海藍海並非對立，關鍵在於有利可圖


　　係早十年前，因為「子華神」嘅一套商業電視劇，已經提及「紅海」同「藍海」市場。其實「紅海」就係一個已經充分開發、有大量競爭者嘅市場；相對地「藍海」即係一個參與人數少、同時通過差異化手段所獲得嘅一個新市場。呢個理論係由歐洲工商管理學院嘅W.CHAN KIM同Mauborgne所提出一套理論，透過分別「紅海」同「藍海」，從而制定相應嘅理論。


　　咁係咪代表「紅海」無錢賺，「藍海」一定賺到笑呢？又唔一定嘅，「紅海」雖然存在大量競爭，但如果打價格戰或者尋找到合適定價，再以薄利多銷方式，同樣都會有利可圖；「藍海」雖然發展潛力大，但有部分所投入嘅R&D(前期研究)都要花費大量資源，仲有機會面對研究失敗嘅風險，想當年嘅「Dot Com」科技行業，到今日區塊鏈市場，都係一個年代嘅新藍海。所以不論紅海藍海都可以搵道錢，在乎你有無搵啱策略！

企業形象難提高？因為無用CIS思考


　　當你盤生意做到咁上下規模，就要開始考慮企業形象，因為品牌同企業形象都會影響顧客買唔買單，而其中就有CIS理論啦！所謂CIS理論就係Corporation Identity System，中文譯為「企業識別系統」，CIS理論主張將企業理念，企業文化，企業行為及企業視覺標誌，當中涉及三個部分：企業理念識別(mind identity簡稱mi);企業行為識別(behavior identity,簡稱bi); 企業視覺識別(visual identity, 簡稱vi)


　　當中「企業理念識別」就係講緊企業經過長期經營後，所產生的價值準則及文化觀念；「企業行為識別」就係講緊企業理念嘅行為表現，包括企業員工對內及對外嘅各種行為；「企業視覺識別」就係講緊廣告、商標、品牌、包裝點樣傳達企業理念，建立良好形象。

 

撰文：李皆穎
　　

 

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