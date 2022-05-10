  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

10/05/2022

美聯儲強勢加息 英央行輕手出招

#強美元 #英國 #聯儲局 #加息 #通脹 #美國加息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國聯儲在5月4日準時出手，開啟了二十年來最激進的加息程式。儘管市場對此招早已在心中演練了千百次，聯儲拳腳殺到時，居然有些不知所措。FOMC宣布結果當天，美債和美股雙雙上揚，但是在接下來的兩天就慘遭拋售，美元匯率創本世紀新高。市場擔心聯儲持續大碼加息，美國十年期國債利率沖上了3.14%，國債利率突破了三十五年的下降通道。美股則連續第五周下跌，NASDAQ跌幅尤大。美國經濟在4月份增加了428K份非農業工作，好過市場預期，時薪增長則連續第四個月超過5%。美元指數再度狂升，收103.7，寫下二十年的新高。

　　與股市走向相反，能源價格上漲，布蘭特原油飲馬113關口，美國天然氣價格大漲。黃金價格對聯儲加息有反應，但是一周下來就升幅有限。英國央行一方面加息，另一方面預測衰退逼進，突顯英國經濟處在兩難境地。中共中央政治局常委會強調，毫不動搖地堅持動態清零的抗疫政策。

 

(iStock)

　
　　FOMC上周作出了近兩年來最重要的政策變更，強硬推進貨幣環境正常化。在加息上，聯邦基金利率被上調50點至0.75-1%區間，鮑威爾表示將在未來幾次會議上討論加息50點，但是暫時不積極考慮加息75點的選項。在縮表上，今年6月正式啟動縮表程式，最初三個月縮表規模上限設在475億美元，三個月之後將上限加倍到950億美元。聯儲不在市場上拋售資產，而是通過停止對到期債券再投資來緩慢縮減聯儲資產負債表。

　　這套組合拳應該說是相當強硬的，聯儲在去年誤判形勢，錯過了調整政策的最佳時機。如今就業市場極度熾熱、通脹創下四十年新高，它不得不急起直追，打破自己二十年來的傳統，用連續大碼加息和快速縮表來制止通脹環境的進一步惡化。

　　FOMC宣布決定的當天，市場為避免了加息75點而歡呼，股市和債市都上升了。但是事後再想想，發覺其實這次FOMC上所作出的決定，正是上次會議所預告的，債市就大跌了，十年期國債利率升到3.14%，按揭證券市場成為重災區。美股連跌五周，上次出現這種情況是在十年前的歐債危機。關於這次NASDAQ暴跌，據報是由幾隻大基金被強制平倉觸發的。

　　筆者對利率的預測沒有因為鮑威爾講話而改變，仍預期FOMC在6月和7月會議各加息50點，在今年剩餘的會議上每次加息25點，明年再加息四次，每次25點。今年聯儲就將利率推到2.5%左右的中性區間，明年達到3.5%水準。

　　據CNBC調查，六成經濟分析師擔心美國經濟衰退。本加息周期的政策力度和頻率，和過去二十年的模式都不同，透明度低、不確定性高，這種情況是這一代交易員所不熟悉的，因此市場頻繁出現動盪的機會很高。儘管美國通脹可能已經見頂，但是油價、糧價、工資、租金仍在上漲，而且多不是貨幣政策短期可以制止的。用消滅需求的方式控制物價，貨幣當局稍有不慎，可能通脹沒有下來，經濟卻被拖垮了。當然，美國消費者當下的資產負債表是二十年來最好的，為經濟抗衡衰退提供了一些韌性，不過滯漲風險也不可不防。

　　今年以來，美元指數升勢淩厲，DXY企穩103水平，創出二十年新高，美元對日圓、歐元、英鎊和人民幣都走出了一波強勢拉升。造成美元單邊升值的第一個原因，美國所遭遇的通脹壓力，比世界其他國家都高。聯儲不得不採取更激進的緊縮措施，美國國債利率與世界其他國家之間的利差大幅拉開，吸引著全球資金流入。

　　其次，美國是世界幾大工業國中唯一一個能源淨出口國，烏克蘭危機對美國的衝擊遠遠小過歐洲、日本和中國，從經常收支角度看美國處在相對有利的國際貿易環境之中。美國在高價位元與歐洲簽訂長期能源供應協議，利好美元匯率。能源價格高企，更刺激頁岩氣行業復甦，增加能源的本土供應能力。

　　最重要的還是美國政府對匯率的態度發生了改變，摒棄了特朗普時代的弱美元政策，回歸到之前幾屆政府的強美元立場。強美元不僅幫助消化進口通脹，更將全球資金帶入美元區。在聯儲調整貨幣政策、推高利率、收縮流動性之際，海外流動性可以給美國本土的貨幣環境提供緩衝。美國財政部不干預是美元一路走強的必要條件。

　　做多美元，已經成為市場上最擁擠的交易之一，市場有高度的共識。一旦在消息層面、資料層面或政策層面上出現意外，被超買的美元出現調整的機會越來越高。但是以全球的經濟前景、就業市場、貨幣政策、利率差異看，美元在中期的升勢仍沒有結束。

　　上周英格蘭銀行也決定加息25點，將政策利率調高到1%。最近英語區國家美國、英國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭完成了同步加息，英國加息25點，力度是最小的，因為英國央行有難處。一方面烏克蘭危機加上脫離歐盟，帶來了油價、糧價和部分工資的大幅上漲，甚至出現了商品短缺，另一方面經濟增長勢頭卻不如預期，央行大幅下調了今年的增長預測，預計在政府刺激政策結束後，經濟在今年第四季度收縮0.8%。

　　本次政策會議中最亮眼的一句話是，「央行無法制止英國家庭收入變差，它的角色是保證通貨膨脹回到中期可持續的2%的政策目標」。在全世界幾乎所有央行都樂觀地展現軟著陸前景的時候，BoE的說法並非和諧之音，但卻點出了英國貨幣政策的糾結。

　　能源價格高企之下，英國的CPI在第四季度預計達到10.2%，但是經濟卻可能出現了負增長。BoE如何拿捏貨幣政策呢？筆者估計加息會「前快速、後跟進、中間暫停」。在經濟大幅下滑之前，預計BoE在6月和8月再加息兩次，每次25點。之後就進入靜默期，等明年經濟重回升勢後再加息三次，每次25點。

　　至於縮表，BoE就暫時按兵不動了，處理8750億英鎊的QE組合最快也要等到8月之後。筆者認為英格蘭銀行今年的行事方式，是dovish tightening，鴿派的加息。英國在第四季度經濟大概率收縮，煤氣、電費在10月份卻要再漲40%，對通脹和增長都會帶來巨大的衝擊。

　　在英國置業，是華人社區的一個熱門話題。英鎊匯率已經逼近英國脫歐時候的「白菜價」，不過近期房價就漲了不少。今年下半年如果經濟陷入衰退而貨幣環境愈來愈緊，連遭英國脫歐和疫情封閉兩次打擊的部分開發商的現金流可能吃緊，到時候或許需要大折讓出貨套現。

　　本周焦點有三個，第一是美國4月份CPI，預計在3月見頂之後回落，預測8.1%，低過上期的8.5%但仍遠高過政策目標2%；核心通脹從6.5%減速到5.9%。第二是中國的社會融資資料和通脹數位。第三是美股美債動盪的餘波。

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#強美元 #英國 #聯儲局 #加息 #通脹 #美國加息

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk