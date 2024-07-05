30/05/2024 16:45
《美元走勢－羅明立》美元強勢，歐元不宜失守1.0760
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.75
|157.63
|156.70
|歐元/美元
|1.0792
|1.0805
|1.0788
|英鎊/美元
|1.2682
|1.2704
|1.2681
|美元/瑞郎
|0.9113
|0.9142
|0.9112
|美元/港元
|7.8165
|7.8167
|7.8121
《美元走勢》美聯儲褐皮書顯示，美國近期經濟活動繼續擴張，但企業對經濟前景卻愈發悲觀，期內物價亦溫和上漲，預計情況可能持續。此外，就業市場則在降溫中。周三(29日)440億美元七年期美債標售疲軟，加上此前兩年期和五年期國債標售也需求不振，美債遭遇拋售，10年期孳息率上升至4.6%以上，美匯指數重越105水平。
受美元強勢影響，歐元跌破1.08，不宜失守50天線的1.0760。近期美日持續走高，逼近158關口，官方及企業相繼對日圓疲弱表達關注，有官員重申未來再次加息的可能，留意158附近的美元阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0800
|1.0900
|1.0760
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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