30/05/2024 16:45

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.75 157.63 156.70 歐元/美元 1.0792 1.0805 1.0788 英鎊/美元 1.2682 1.2704 1.2681 美元/瑞郎 0.9113 0.9142 0.9112 美元/港元 7.8165 7.8167 7.8121

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0800 1.0900 1.0760 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美聯儲褐皮書顯示，美國近期經濟活動繼續擴張，但企業對經濟前景卻愈發悲觀，期內物價亦溫和上漲，預計情況可能持續。此外，就業市場則在降溫中。周三(29日)440億美元七年期美債標售疲軟，加上此前兩年期和五年期國債標售也需求不振，美債遭遇拋售，10年期孳息率上升至4.6%以上，美匯指數重越105水平。受美元強勢影響，歐元跌破1.08，不宜失守50天線的1.0760。近期美日持續走高，逼近158關口，官方及企業相繼對日圓疲弱表達關注，有官員重申未來再次加息的可能，留意158附近的美元阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。