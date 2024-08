26/08/2024 08:10

《缸邊隨筆-石鏡泉》迫住減息

《缸邊隨筆》眾所期待的美聯儲局減息終出於美聯儲局長鮑威爾之口了。



鮑威爾在上周五(23日)晚Jackson Hole的重頭語為:



.My confidence has grown that inflation is on path to 2%,我對通脹跌向2%的信心在增加。



.Time has come for policy to adjust,是時候要修正息口政策(意指要減息)。



但真是因為美通脹降而去減息?不是,是因為美就業市場可以大鑊而不能不急減息。鮑威爾謂:



.Don't seek on welcome future labour market coding,不想美國勞工市場轉差。



.Will do everything we can to support a strong labour market,盡一切能力去支持一個強盛的就業市場。



自2022年12月起,不少美投資行、費城美聯儲局的研究,均指美國勞工部的就業數據造假。筆者亦拾人牙慧,2022年12月起,每當美公布非農業就業職位增長,都是持續做假,不過美聯儲局仍以這些假數據來指美就業市場好,不用減息。



前周,加州宣稱其2023年的職位增長其實是零。吓,一年都無職位增長?而美勞工部亦於上周謂經調整2023年的職位增長要下調81.8萬個,這是對任何講美就業情況良好的人直接打臉。



筆者於8月2日,對鮑威爾所謂的經濟strong,就業good和通脹coming down加註為:



.經濟strong,應是金玉其外,



.就業good,應是uh,



.通脹coming down,應是會rebound(回升)。



今次鮑威爾Jackson Hole的講話,基本上是對之前講的經濟strong,就業good之言作了修正,要憂就業再冷(轉差),工人和消費者冇錢去花,那時一個以消費為支持的美經濟就不會strong了。



鮑威爾要減息了,會減幾多?他謂:



Timing, pace of rate cuts depends on date, evolving outlook and balance of risks,幾時減,減幾多,要看數據,變化的前景及風險。



這又是唔嗲唔吊,是要減了,但仍要看風險,減息有甚麼風險,最大風險是美元/日圓間的套利交易(carry trade)會否帶來資金大量急速地流出美國,為美股、美債帶來急速下跌,而產生金融危機,如有,又將會用上日本副央行行長那句:在金融市場有動盪時,不會改變利率狀況。



筆者年來一直指出,美聯儲局早應減息,之所以不敢減,是怕減息會減少/終止了美元/日圓的套利交易,為美國金融市場帶來震盪。



市場早已認定美聯儲局今次不能不宣言減息,已消化了美聯儲局會在9月時減30點子息,是多於美聯儲局息口點陣圖所示的只減25點子。



市場亦立時作出了股升,金升,息跌,美滙跌的反應。



投資者會關心的是,這個對減息的反應,會否持續?



數據顯示要買的,似乎已在消息預期前買了,到消息出現後,尚否有餘力,就不知了,但這個反艇的顧慮還應是有的。《資深投資者 石鏡泉》



(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。