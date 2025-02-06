06/02/2025 14:29

【大國博弈】野村：美堵關稅漏洞，中國GDP增長減0.2百分點

《經濟通通訊社6日專訊》據《彭博》引述野村經濟學家的最新估計，美國總統特朗普堵住中企利用美國關稅漏洞的決定，將衝擊數百億美元的貿易，並降低中國今年的經濟增長0.2個百分點。



特朗普近日落實加徵中國商品10%關稅的措施，同時取消了對價值低於800美元小包裹「低值免稅」(De Minimis)的規定。根據野村估計，去年SHEIN和Temu等公司利用這項政策向美國運送了價值460億美元的小包裹，佔美國報告的從中國進口總額的11%。中美海關的貿易數據差異不斷擴大也是免稅包裹貿易增加的證據：2024年中國海關公布的出口到美國的商品價值，比美國海關的數額多出1230億美元。



陸挺等經濟學家在報告中寫道，新關稅和其他新成本將大幅削減此類出貨量，導致今年中國出口增長減少1.3個百分點，GDP增長減少0.2個百分點。(ry)