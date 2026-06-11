11/06/2026 09:47

【ＳｐａｃｅＸ招股】沽空投資者查諾斯「踩場」：殖民火星編故事，SpaceX不值1.75萬億美元

《經濟通通訊社11日專訊》SpaceX IPO進入倒數衝刺階段，沽空投資者查諾斯公開「踩場」，警告這家公司的估值是建立在「希望和夢想」之上，不能證明其合理性。



SpaceX將於周五（12日）在紐約上市，計劃籌集750億美元，估值將達到1.75萬億美元。不過，查諾斯當地時間周三（10日）在紐約舉行的iConnections大會上表示：「在我看來，基於未來五年任何合理的假設，該公司都不值1.75萬億美元。」



*我們可以編造任何故事*



當被問及是否會沽空該公司時，查諾斯稱：「我們真的可以編造任何故事，殖民火星、工廠隧道、太空數據中心，來證明其估值合理。在牛市中，人們會為承諾賦予溢價；而在熊市中，人們則會為現實打折。」



此外，他也對數據中心產業的經濟效益表示質疑，稱其為「糟糕的生意」，資本回報率僅為低個位數。(rc)