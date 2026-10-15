15/10/2026 14:35

【ＡＩ】金管局公布「ART」框架，推動銀行業負責任地應用人工智能

《經濟通通訊社15日專訊》金管局公布「ART」框架，支持銀行業負責任地應用人工智能，以建立一個可問責(Accountability)、具韌性(Resilience)和可信賴(Trust)的人工智能賦能銀行生態系統。



人工智能系統正變得更具自主性，並能調動更多數據、工具及作業流程。為協助銀行把握人工智能機遇，同時維持穩健的管治以及營運韌性，「ART」框架下的具體措施包括：發出最新的《負責任應用人工智能的監管指引》，當中包含第二期生成式人工智能(GenAI)沙盒所得的見解；與數碼港及香港大學合作建設人工智能訓練數據共享平台，並以數據質素保證為核心設計原則；以及透過「GenA.I。沙盒++」進一步測試代理式人工智能應用，並就代理式人工智能管治的建議監管框架發表討論文件，探討「意圖為本」的問責安排、重要人工智能代理紀錄冊及有效介入機制。



金管局亦於10月15日和16日一連兩日與數碼港合辦「金融+A.I。」論壇，標誌著第二期GenAI沙盒的技術測試圓滿結束，並取得正面成果。當中，超過60%的用例涉及探索代理式人工智能，反映業界積極推進先進人工智能系統的應用，例如自動規劃，以及在授權和受控範圍內執行多步驟任務。



金管局副總裁阮國恒表示，AI由生成式走向代理式，是銀行業創新的一個重要新階段。在「金融科技2030」下，金管局推出代表可問責、具韌性及可信賴的「ART」框架，旨在為銀行負責任地開發和部署AI提供明確基礎。透過結合創新、清晰的責任安排、具韌性的運作模式及有效的人為監督，銀行可在維持信任和香港金融體系穩定的同時，全面發揮AI所帶來的效益。(bi)