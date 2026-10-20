20/10/2026 08:49

【國際要聞】法國周末爆全國大示威，逾2500人被拘，多個城市實施局部宵禁

《經濟通通訊社20日專訊》法國上周六（17日）起爆發全國數十萬人大示威，抗議物價上漲和公共服務惡化，示威遍及巴黎、里昂、馬賽等城市。示威演變成暴力衝突，全國至少3000家商舖遭劫掠。多個城市實施局部宵禁，騷亂局勢逐漸緩和。



法國巴黎警察總局宣布，巴黎部分街區於當地時間周一（19日）晚上11時至周二早上6時實施宵禁。巴黎共和國廣場和萊阿勒購物中心曾發生嚴重打砸搶燒事件，被列入宵禁範圍。市內部分區域亦在周一晚上8時至周二早上6時禁止舉行集會示威。



東南部城市里昂、北部城市里爾、南部城市尼斯等也宣布局部宵禁。第二大城市馬賽周一中午12時至晚上8時禁止一切公共集會或示威活動。



法國政府估計全國有約55萬人參加周末期間的示威，主辦單位則稱人數達80萬。法國司法部長達爾馬寧表示，有2513人被警方拘留，另有67人被收監。



法國媒體稱，部分工會和學生組織將下一次全國抗議日期定在11月5日。而曾參與上周末的示威者稱，會在本周五（24日）再次舉行示威。(yc)