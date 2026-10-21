21/10/2026 12:57

【外圍經濟】日本UNIQLO全線商品下月起平均漲價4%，歸因於成本增、日圓貶值

《經濟通通訊社21日專訊》日本休閒服裝連鎖品牌UNIQLO宣布，全線商品平均售價將上調約4%，取消襪子組合優惠。UNIQLO表示，漲價是受原材料成本、物流費用上升及日圓貶值的影響。



11月將調漲價格的商品共11項，例如「感動西裝外套」將於11月10日起，由6990日圓加價至7990日圓。此外，原本以990日圓4對出售的襪子組合優惠將停止，改為每對單售390日圓，即買4雙要付1560日圓，加價近58%。UNIQLO表示，此次調價是為了「持續維持產品質素」。



UNIQLO今年9月也曾上調兩項商品價格，包括女裝「特級彈性緊身褲」等，同時也提高了運費、褲腳修改及襯衫袖長修改等服務費用。(rc)