22,934.68
-717.19
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22/10/2026 18:05
英鎊兌美元報1.3394，關注英倫銀行行長貝利發言
美匯指數
|指數
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|1.3392/96
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|美元/人民幣
|6.6742/46
|6.6731/35
|6.6771/75
|美元/港元
|7.8383/87
|7.8412/16
|7.8470/74
*上述報價只供參考用