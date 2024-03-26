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都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅
素食
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都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　友人想參加年底的韓文考試，惜一直無法好好專注地複習。正要擔心來不及預備的時候，沒想到今天哪來的動力，坐在書桌前，拿出書本和筆記來，整個人完全進入備戰狀態，一口氣的，全神貫注的，把已經很久沒有碰過的課本複習了兩三小時，然後，滿心歡喜的傳來短訊，欣然的說道 「這一下就複習了兩小時！」 

 

　　或許是濕氣太重，也可能常常下雨的關係，最近不只失去了做食譜的動力，平日也懶得走進廚房做菜給自己吃。今天不知怎的，一下子看見冰箱裏的蔬菜食材，突然靈感大發，就這樣，全神貫注的，從中午起，不停的切切炒炒，把腦中的構想，逐一呈現出來，不經不覺做出了五道食譜來。「噢，原來已經四點多了！」

 

　　朋友的一通電話，就把手上的東西放下，跑了出去聚會聯誼。原可小睡片刻的周六下午，因為小貓咪不幸病倒了，必須馬上和牠去看醫生。連日大雨，使得窗邊漏水，花了整整一個晚上去處理，沒法好好睡個覺……干擾都市人的事多的是，能放下一切鎖碎事務，將心思和精神集中在一點上，集中在一件事上，可真是多奢侈的事？！

 

蔬菜夾心脆餅（2人份）

 

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

 

冷藏時間： 30分鐘

 

煮食時間：30分鐘

 

材料：

 

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

 

雞髀菇（杏鮑菇）1個／翠肉瓜（櫛瓜）半個／大番茄 1個／全麥麵粉 2茶杯

 

調味：

 

鹽 1茶匙／糖 1湯匙／黑醋 半湯匙／紅椒粉 1湯匙／乾羅勒葉碎 1湯匙／英式芥末粉 半湯匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／湯匙／茶匙／大沙律（拉）碗／矽膠拌匙／桿麵棍／保鮮紙（膜）／叉子／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／木舀

 

步驟：

 

　　1. 切走雞髀菇（杏鮑菇）的根部，橫切成厚片（如圖）。

 

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

 

　　2. 清洗乾淨翠肉瓜（櫛瓜），切去頭尾，再切成片（如圖）。

 

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

 

　　3. 挖走番茄的蒂，沖洗後，橫切成片（如圖）。

 

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

 

　　4. 將步驟1-3放大沙律（拉）碗中，放入調味料（如圖），撈拌均勻，醃10分鐘。

 

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

 

　　5. 放全麥麵粉和半茶匙的鹽於另一大沙律碗中，倒入3/4茶杯的橄欖油（如圖），攪拌均勻。加入3湯匙的清水，攪拌均勻，揉搓成麵糰（如圖）。

 

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

 

　　6. 用保鮮紙（膜）包好步驟6，放雪櫃（沒有冰的地方）中，冷藏30分鐘。

 

　　7. 將步驟6取出，分成兩份，揉搓成圓球。稍為壓平後，在上鋪上保鮮紙，再用桿麵棍壓成薄片（如圖）。

 

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

 

　　8. 在步驟7上，鋪上已經醃好的番茄片和翠肉瓜片（如圖）。然後，已經醃好雞髀菇片（如圖），和已經醃好番茄片（如圖）。

 

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

 

　　9. 將步驟8包好（如圖），後用叉子在餅皮上，打出小孔（如圖）。

 

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

都巿人要全神貫注在一件事上，真奢侈？今期素食譜：蔬菜夾心脆餅

 

　　10. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），放入步驟9，蓋上鑊（鍋）蓋，以中小火烤焗10分鐘。打開鑊蓋，翻一下脆餅，蓋上鑊蓋，再以中小火烤焗10分鐘。

 

筆記：

 

1. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

2. 翠肉瓜（櫛瓜）有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

3. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#飲食#素食#素食譜#食譜#專注#蔬菜夾心脆餅#番茄#翠肉瓜#杏鮑菇#營養
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