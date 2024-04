日本雜誌評測12款護髮素！比拼效果、成分、使用感：11款獲A以上評級！最平一款港幣29！即睇好用護髮素名單

【護髮素/頭髮/髮質/護理】不少人在洗頭時習慣使用護髮素,幫助保護及修護髮質。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測12款護髮素,比較各款產品的用後效果、成分和使用感,並挑選出用後效果最佳的款式,當中包括ISSHI、JILL STUART、La Sana等人氣品牌,其中一款獲高評分僅售568日圓(約29港元),大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測護髮素

《LDK》指出,頭髮容易受風筒、紫外線、冷氣機吹風所影響而逐漸受損,髮質變得乾燥,出現髮尾分叉、斷髮等情況;而使用護髮素有助保護髮質,減少冷熱風的傷害,有部分護髮素甚至能降低出油情況,讓頭髮保持乾爽,更容易打扮塑形。

《LDK》以3大標準評測護髮素:

用後效果:由專業髮型師在練習用公仔人頭上的濕髮塗抹護髮素,靜待一段短時間後在用風筒吹乾,評估髮質質地和外觀。

成分:由頭髮美容專家檢查及分析產品成分標籤,評估標準主要包括滋潤成分、修護成分、保濕成分及光滑成分;另外如有酸修護/熱修護成分(乙醛酸、乙醯丙酸、水楊酸)、類CMC成分和耐熱成分,則會有額外加分。

使用感:由多名20至40歲受測者實際使用產品,並對產品的黏稠度、塗抹手感、氣味和使用便利性進行評分。

12款護髮素

第1名

ISSHI The Hair Milk Deep Repair Moist

用後效果 5

成分 5

使用感 3.5

綜合評分 4.7

等級 A+



第2名

HONEYQUE 蜂蜜蛋白晚間修護潤髮乳液

用後效果 4.5

成分 5

使用感 4

綜合評分 4.6

等級 A+



第3名

8 THE THALASSO Hair Milk (Gentle Repair & Moist Charge)

用後效果 4

成分 5

使用感 4.5

綜合評分 4.5

等級 A



第3名

JILL STUART Hair Milk (White Floral)

用後效果 5

成分 4

使用感 4.5

綜合評分 4.5

等級 A



第3名

YOU TOKYO Hair milk (Citrus)

用後效果 4

成分 5

使用感 4.5

綜合評分 4.5

等級 A



第3名

HoneyRoA Milk Coater (White Fog)

用後效果 4.5

成分 4.5

使用感 4.5

綜合評分 4.5

等級 A



第7名

SGNI MorningMoist Milk

用後效果 3.5

成分 5

使用感 4.5

綜合評分 4.3

等級 A



第8名

KOSE Je l'aime Relax Overnight Care Milk

用後效果 3.5

成分 4.5

使用感 4.5

綜合評分 4.1

等級 A



第8名

La Sana Hair Milk

用後效果 4.5

成分 3.5

使用感 4.5

綜合評分 4.1

等級 A



第8名

Hemply Hair Moisture Emulsion

用後效果 4.5

成分 3.5

使用感 4.5

綜合評分 4.1

等級 A



第11名

Rosenoa Rose Oil hair milk

用後效果 3

成分 5

使用感 4

綜合評分 4

等級 A



第12名

LUCIDO-L 酸熱護理重塑瞬活髮乳

用後效果 3.5

成分 4

使用感 3.5

綜合評分 3.7

等級 A



資料來源:LDK

評測結果顯示,「ISSHI The Hair Milk Deep Repair Moist」和「HONEYQUE 蜂蜜蛋白晚間修護潤髮乳液」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦,售價分別為2079日圓(約107港元)和1650日圓(約85港元)。

「ISSHI The Hair Milk Deep Repair Moist」擁有多種保濕成分,完美呵護髮質,同時含有熱修護成分,有助修護受風筒熱風傷害的頭髮。髮型師和受測者表示,使用產品後頭髮變得乾爽,能夠輕易打造理想髮型,而且感覺在使用上如同沐浴露般輕柔順滑,完全不黏膩。

「HONEYQUE 蜂蜜蛋白晚間修護潤髮乳液」主打晚間使用,具有蜂蜜鎖水力,兼顧到濕髮護理及乾髮定型目的;專家發現產品含有3種神經醯胺,即含有蛋白質、天然成分、保濕成分及高效修護成分。髮型師和受測者表示,產品呈凝膠質地,容易塗抹及被頭髮吸收,有效打造光滑髮質。

至於11款獲A或以上評分的產品中,「Rosenoa Rose Oil hair milk 」只售568日圓(約29港元),可謂是性價比高。

轉載自晴報