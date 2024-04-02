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日本雜誌評測12款護髮素！比拼效果、成分、使用感：11款獲A以上評級！最平一款港幣29！即睇好用護髮素名單
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日本雜誌評測12款護髮素！比拼效果、成分、使用感：11款獲A以上評級！最平一款港幣29！即睇好用護髮素名單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【護髮素／頭髮／髮質／護理】不少人在洗頭時習慣使用護髮素，幫助保護及修護髮質。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測12款護髮素，比較各款產品的用後效果、成分和使用感，並挑選出用後效果最佳的款式，當中包括ISSHI、JILL STUART、La Sana等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售568日圓（約29港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

 

3大標準評測護髮素

 

　　《LDK》指出，頭髮容易受風筒、紫外線、冷氣機吹風所影響而逐漸受損，髮質變得乾燥，出現髮尾分叉、斷髮等情況；而使用護髮素有助保護髮質，減少冷熱風的傷害，有部分護髮素甚至能降低出油情況，讓頭髮保持乾爽，更容易打扮塑形。

 

《LDK》以3大標準評測護髮素：

 

  • 用後效果：由專業髮型師在練習用公仔人頭上的濕髮塗抹護髮素，靜待一段短時間後在用風筒吹乾，評估髮質質地和外觀。

 

  • 成分：由頭髮美容專家檢查及分析產品成分標籤，評估標準主要包括滋潤成分、修護成分、保濕成分及光滑成分；另外如有酸修護／熱修護成分（乙醛酸、乙醯丙酸、水楊酸）、類CMC成分和耐熱成分，則會有額外加分。

 

  • 使用感：由多名20至40歲受測者實際使用產品，並對產品的黏稠度、塗抹手感、氣味和使用便利性進行評分。

 

12款護髮素

第1名
ISSHI The Hair Milk Deep Repair Moist
用後效果 5
成分 5
使用感 3.5
綜合評分 4.7
等級 A+

第2名
HONEYQUE 蜂蜜蛋白晚間修護潤髮乳液
用後效果 4.5
成分 5
使用感 4
綜合評分 4.6
等級 A+

第3名
8 THE THALASSO Hair Milk (Gentle Repair & Moist Charge)
用後效果 4
成分 5
使用感 4.5
綜合評分 4.5
等級 A

第3名
JILL STUART Hair Milk (White Floral)
用後效果 5
成分 4
使用感 4.5
綜合評分 4.5
等級 A

第3名
YOU TOKYO Hair milk (Citrus)
用後效果 4
成分 5
使用感 4.5
綜合評分 4.5
等級 A

第3名
HoneyRoA Milk Coater (White Fog)
用後效果 4.5
成分 4.5
使用感 4.5
綜合評分 4.5
等級 A

第7名
SGNI MorningMoist Milk
用後效果 3.5
成分 5
使用感 4.5
綜合評分 4.3
等級 A

第8名
KOSE Je l'aime Relax Overnight Care Milk
用後效果 3.5
成分 4.5
使用感 4.5
綜合評分 4.1
等級 A

第8名
La Sana Hair Milk
用後效果 4.5
成分 3.5
使用感 4.5
綜合評分 4.1
等級 A

第8名
Hemply Hair Moisture Emulsion
用後效果 4.5
成分 3.5
使用感 4.5
綜合評分 4.1
等級 A

第11名
Rosenoa Rose Oil hair milk
用後效果 3
成分 5
使用感 4
綜合評分 4
等級 A

第12名
LUCIDO-L 酸熱護理重塑瞬活髮乳
用後效果 3.5
成分 4
使用感 3.5
綜合評分 3.7
等級 A

資料來源：LDK

 

　　評測結果顯示，「ISSHI The Hair Milk Deep Repair Moist」和「HONEYQUE 蜂蜜蛋白晚間修護潤髮乳液」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為2079日圓（約107港元）和1650日圓（約85港元）。

 

　　「ISSHI The Hair Milk Deep Repair Moist」擁有多種保濕成分，完美呵護髮質，同時含有熱修護成分，有助修護受風筒熱風傷害的頭髮。髮型師和受測者表示，使用產品後頭髮變得乾爽，能夠輕易打造理想髮型，而且感覺在使用上如同沐浴露般輕柔順滑，完全不黏膩。

 

　　「HONEYQUE 蜂蜜蛋白晚間修護潤髮乳液」主打晚間使用，具有蜂蜜鎖水力，兼顧到濕髮護理及乾髮定型目的；專家發現產品含有3種神經醯胺，即含有蛋白質、天然成分、保濕成分及高效修護成分。髮型師和受測者表示，產品呈凝膠質地，容易塗抹及被頭髮吸收，有效打造光滑髮質。

 

　　至於11款獲A或以上評分的產品中，「Rosenoa Rose Oil hair milk 」只售568日圓（約29港元），可謂是性價比高。

 

轉載自晴報

Tags:#護髮素#修護#比較#洗頭#頭髮#髮質#護理#皮膚科#產品評測
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