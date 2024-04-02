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不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士
素食
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健康好煮意

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　月球圍繞地球，大概要花30天，於是說，成就了幾乎每個月都有的30天。想買得起房子，不得不去銀行做房貸，這樣算下來，未來的30年，要很省錢才能擁有一個夢想之家。不經不覺，小不點已經長大成人了，還成家立室，回想起30年前在產房，生下她的一刻，老媽記憶猶新，不禁掉下眼淚來。

 

　　烘焙麵包並不複雜，主要的食材不過就是麵粉和酵母等。惟麵包烤成以前，需要等過30分鐘的發酵，再來30分鐘以上的烤焗的時間，考驗是卻一份耐性。難怪這麼多人都寧願買外面的麵包好了。新手媽媽，想煮點既健康又有營養的食物，給小寶貝吃，卻給那食譜頁上，整整30個步驟給嚇倒。

 

　　要來到30，別忘了先要經歷1，2，3，... 28，29，足足前面29個數字；就如，煮一道菜，沒有走過剛始開切菜的第1分鐘，就不會來到菜煮好上枱的第30分鐘。30，看來平常的數字，背後卻有著看不見的過程。每一個30，都記載著它獨秲的故事。這麼說來，能撐到30，看起來，一點都不簡單！

 

石榴蘑菇牛油果醬多士（吐司）（2人份）

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

時間：30分鐘

 

材料：

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

牛油果（酪梨） 半個/ 紅蘿蔔（中） 1個/ 白蘑菇 5個/ 黃色燈籠椒（小，甜椒） 1個/ 紅石榴果粒 2湯匙/ 多穀麵包 1個

 

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 1茶匙/黑醋 半湯匙/ 橄欖油 1湯匙/ 青椒粉 半茶匙/ 黑胡椒粉 半茶匙/ 新鮮薄荷葉 1束/ 新鮮羅勒葉 1束

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 麵包刀/ 蔬果刨刀/ 湯匙/ 茶匙/ 大沙律（拉）碗/ 易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 木舀/ 筷子/ 碟（盤子）

 

步驟：

1.    刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，清潔乾淨，再切成塊（如圖）。

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

2.    以中大火把步驟1，蒸15分鐘（如圖）。

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

3.    清洗牛油果（酪梨），剝走其皮和果核，再切成片（如圖）。

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

4.    分別摘去新鮮薄荷葉和新鮮羅勒葉的枝，留下葉子。徹底清洗，瀝乾水後，切碎（如圖）。

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

5.    放步驟2和3於大沙律（拉）碗中，用木舀壓碎，加入步驟4和餘下的調味料，攪拌均勻（如圖）。

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

6.    把多穀麵包劏成兩片，放易潔鑊（不沾鍋）中，以中火烘至金黃色（如圖）。

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

7.    將白蘑菇，切成片。

8.    清洗黃色燈籠椒（甜椒）後，挖走蒂和籽，切成絲。

9.    放步驟7和8於放易潔鑊中，以中火，煎5分鐘（如圖），在上撒點鹽和黑胡椒粉。

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

10.    平鋪已經烘烤好的步驟6，鋪上步驟5。然後，分別鋪上煎好的白蘑菇和燈籠椒。最後是紅石榴果粒。

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

 

 

筆記：

1.    牛油果（酪梨）含有豐富的維生素A、C、B6、E、K，葉酸及膳食纖維，是很強抗氧化性的水果。

2.    有「紅寶石」之稱的紅石榴，富有膳食纖維、維生素C、K、鉀、葉酸等提升免疫力的營養素。

3.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

5.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6.    蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

Tags:#識食#素食#煮食#素食譜#石榴蘑菇牛油果醬多士#營養#紅石榴#牛油果#燈籠椒#吐司#etnet30週年#etnet30週年特輯
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