不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士

月球圍繞地球，大概要花30天，於是說，成就了幾乎每個月都有的30天。想買得起房子，不得不去銀行做房貸，這樣算下來，未來的30年，要很省錢才能擁有一個夢想之家。不經不覺，小不點已經長大成人了，還成家立室，回想起30年前在產房，生下她的一刻，老媽記憶猶新，不禁掉下眼淚來。

烘焙麵包並不複雜，主要的食材不過就是麵粉和酵母等。惟麵包烤成以前，需要等過30分鐘的發酵，再來30分鐘以上的烤焗的時間，考驗是卻一份耐性。難怪這麼多人都寧願買外面的麵包好了。新手媽媽，想煮點既健康又有營養的食物，給小寶貝吃，卻給那食譜頁上，整整30個步驟給嚇倒。

要來到30，別忘了先要經歷1，2，3，... 28，29，足足前面29個數字；就如，煮一道菜，沒有走過剛始開切菜的第1分鐘，就不會來到菜煮好上枱的第30分鐘。30，看來平常的數字，背後卻有著看不見的過程。每一個30，都記載著它獨秲的故事。這麼說來，能撐到30，看起來，一點都不簡單！

石榴蘑菇牛油果醬多士（吐司）（2人份）

時間：30分鐘

材料：

牛油果（酪梨） 半個/ 紅蘿蔔（中） 1個/ 白蘑菇 5個/ 黃色燈籠椒（小，甜椒） 1個/ 紅石榴果粒 2湯匙/ 多穀麵包 1個

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 1茶匙/黑醋 半湯匙/ 橄欖油 1湯匙/ 青椒粉 半茶匙/ 黑胡椒粉 半茶匙/ 新鮮薄荷葉 1束/ 新鮮羅勒葉 1束

工具：

砧板/ 菜刀/ 麵包刀/ 蔬果刨刀/ 湯匙/ 茶匙/ 大沙律（拉）碗/ 易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 木舀/ 筷子/ 碟（盤子）

步驟：

1. 刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，清潔乾淨，再切成塊（如圖）。

2. 以中大火把步驟1，蒸15分鐘（如圖）。

3. 清洗牛油果（酪梨），剝走其皮和果核，再切成片（如圖）。

4. 分別摘去新鮮薄荷葉和新鮮羅勒葉的枝，留下葉子。徹底清洗，瀝乾水後，切碎（如圖）。

5. 放步驟2和3於大沙律（拉）碗中，用木舀壓碎，加入步驟4和餘下的調味料，攪拌均勻（如圖）。

6. 把多穀麵包劏成兩片，放易潔鑊（不沾鍋）中，以中火烘至金黃色（如圖）。

7. 將白蘑菇，切成片。

8. 清洗黃色燈籠椒（甜椒）後，挖走蒂和籽，切成絲。

9. 放步驟7和8於放易潔鑊中，以中火，煎5分鐘（如圖），在上撒點鹽和黑胡椒粉。

10. 平鋪已經烘烤好的步驟6，鋪上步驟5。然後，分別鋪上煎好的白蘑菇和燈籠椒。最後是紅石榴果粒。

筆記：

1. 牛油果（酪梨）含有豐富的維生素A、C、B6、E、K，葉酸及膳食纖維，是很強抗氧化性的水果。

2. 有「紅寶石」之稱的紅石榴，富有膳食纖維、維生素C、K、鉀、葉酸等提升免疫力的營養素。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

5. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。



