人到三十想生仔卻生出子宮肌瘤來？中醫：脾虛體質很易吃出大病！忌吃4類食物避免婦科腫瘤！

三十而立，人到三十歲各方面都比較成熟，所以很多時都會作出某些人生改變或重大決定，而對於Ceci來說，她希望為家庭帶來小生命。為了作出最好的準備，她和丈夫一同來個身體檢查。驗身報告一出，把Ceci和丈夫都嚇慌了，原來Ceci患上子宮肌瘤，而且，不止一個，總共有3個肌瘤長在子宮內。

Ceci問：「我一向生活質素良好，不煙不酒，早睡早起，作息定時，合理飲食，你是腫瘤科的，何解我會出現子宮肌瘤？」

經詳細診斷後，我答：「你就是肝氣鬱結和脾虛濕困所導致邪毒內蘊而發生子宮肌瘤。」

Ceci不明所以，續問：「肝氣鬱結我懂，就是脾氣差吧，我承認一向脾氣欠佳，但脾虛濕困又是甚麼回事，我吃的一向都講究質素與營養，何解又會脾虛？」

我答：「若果臟腑和脾胃功能良好，當然飲食就自由得多。但你就是肝鬱犯脾，本來已經脾胃功能下降，又不懂得調理養生與戒口，結果就不幸地吃出子宮肌瘤來。」

Ceci震驚地問：「吃出子宮肌瘤來？」

我答：「當然，脾虛體質很容易吃出個大病。」

Ceci：「有甚麼不能吃的？」

我答：「比較容易吃出婦科腫瘤的食物包括：

蛋類、奶類、黃豆類製品及竹筍類，如果你長期愛吃這些食物就容易餵養出婦科腫瘤。

再者，患有子宮肌瘤的人，除了要忌口這些食物之外，也盡量避免吃魚，如果特別想吃，建議把魚肉改到中午吃，並且要少量攝取。現在很多養殖業者為了增加產量，一個池塘養了上萬條魚，不讓它們生病，又要將它們養肥、養大，就必須投藥。餵藥是要讓魚長大一點賣相好，這些魚在市場上都很便宜，但是吃起來土味很重。

海魚這一類問題比較少，但大型遠洋魚類如三文魚等，也可能因為食物鏈而有重金屬汞污染，必須小心。」

Ceci續問：「這些都是我常吃的，但我從來都不知道原來這些食物是不適合自己進食。我當然不想手術切除，但萬一真的要做手術，我於手術後補回體質還可以嗎？」

我答：「可以，但都要懂得怎樣補。山藥對婦科問題有影響的，若要服用，也要先諮詢中醫師。如果有做婦科腫瘤手術，手術前和手術後的一個月，制何首烏雞湯的參須要去掉；薑汁則要在手術前一周停用，需要忌口的食物嚴格忌口。另外，記得手術後多休息，半年內不要提重物。」

Ceci：「我還以為自己很懂護理身體，原來只是一場荒謬，結果害了自己得個病。婦科問題其實很普遍，還有甚麼要忌口的？」

我答：「婦科問題忌口：蛋類、魚類、竹筍類、黃豆類、奶類、山藥、蜂王漿、月見草油、大豆異黃酮、上肝火食物、寒性食物等、經血量大要忌口五穀雜糧。婦科不好的人往往皮膚也非常差。所以要注意在日常生活中盡可能進行保養，和忌口那些容易造成有婦科疾病的食物。」

Ceci嘆口氣，道：「婦科問題總是讓人很困擾，去檢查也讓很多人卻步，但你為何這麼熟悉？」

我答：「專注用心，並肩超越！」



