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清明節過後反思節日意義：與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅
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清明節過後反思節日意義：與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　春節過後，中場來個小休，來到了復活節和清明節。雖然不是所有華人社區，都有復活節假期，也不一定會慶祝兒童節，但是總會在春分後的第15天，設有清明節假期。清明節的重要，一如它的英文名字 Tomb-Sweeping Day，是掃墓，拜祭祖先的日子。

 

　　清明節的「清明」，本只是農曆二十四節氣之一，並不是祭祖的日子。據說，春秋時代，晉文公為了追思因山火燒死的兒時救命大恩人--- 介之推，而下令把他被燒死的那一天定為「寒食節」，不許民眾生火，於是有了吃潤餅之習俗來。次年寒食節，晉文公在山上發現燒毀的柳樹長出了嫩枝，想起了介之推，逐在寒食節的後一天定為「清明節」，有追念故人之意。由於兩個節日太靠近了，來到今天，我們忘掉了寒食節，誤以為清明節就是掃墓和吃潤餅的節日了。

 

　　兒童節，顧名思義，是為了兒童而設的。有說這個節日，最早始於1920年代的土耳其。其實，兒童節可以說是「各處鄉村各處例」（各有不同安排之意），不是所有國家都把兒童節定在4月4日的，比如日本定每年的3月3日為女兒節，而日本和南韓均有定5月5日為兒童節，新加坡定每年10月第一個星期五，而美國則以6月3日為兒童節。儘管日期各有所不同，設立兒童節的目的，在於提醒成年人的我們，有責任去保障兒童的生存權、保健權、受教育權，和撫養權等權利的。

 

　　上周，兩個節日千載難逢地遇上，大家有沒有好好追思，和親親家裏的小朋友呢？如果太忙來不及，沒關係，慎終追遠好，疼愛兒童也好，甚麼時候都可以，現在就來做吧～

 

香濃番茄蔬菜素薄餅（披薩）（2人份）

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

準備時間：1小時 

 

烤焗時間：30分鐘

 

材料：

 

清明節過後反思節日意義：與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

全麥麵粉 3茶杯 /  翠玉瓜（櫛瓜）半條 / 番茄 2個 / 蘑菇 8顆 / 洋蔥 1/3個 / 番茜（歐芹）1束

 

調味：

 

鹽 1茶匙 / 糖 2湯匙 / 黑醋 1湯匙 / 黑胡椒粉半茶匙 / 酵母粉 1.5湯匙

 

工具：

 

砧板/ 菜刀/ 湯匙/ 茶匙/ 擀麵桿/ 大沙律（拉）碗/ 矽膠拌匙/ 牛油紙 （烘焙紙）/ 焗（烤）架/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 28寸易潔深鍋連鑊(鍋)蓋/ 碟（盤子）/ 叉子/ 碟（盤子）

 

步驟：

 

　　1. 先做餅皮，倒全麥麵粉於 大沙律（拉）碗中，放入半茶匙的鹽，酵母粉和4湯匙的橄欖油（如圖），攪拌均勻，然後，逐少的倒入1茶杯的清水，攪拌成麵糰（如圖）。放旁，用布蓋好，等它發酵半小時。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　2. 發酵好的麵糰，揉搓成圓球，再用擀麵桿壓成薄圓片（如圖）。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　3. 將餅皮邊摺一下（如圖），在餅皮上塗上一層橄欖油，並用叉子在餅皮上打孔（如圖）。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　4. 跟著，放旁，用布蓋好，等它發酵半小時。

 

　　5. 預備饀料和醬汁。洗乾淨翠玉瓜（櫛瓜），切去頭尾，再行切成片（如圖）。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　6. 把蘑菇切成片（如圖）。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　7. 切去洋蔥的頭尾，剥走表皮，沖洗後，切成絲（如圖）。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　8. 清洗番茜（歐芹），切去根部，再切碎（切成米，如圖）。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　9. 徹底洗淨番茄，挖走蒂，切成塊（如圖）。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　10. 放步驟6於平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火炒1分鐘，倒入1湯匙的食油，再放入步驟7，以及半茶匙的鹽、糖、黑醋、黑胡椒粉，和半茶杯的清水，炒至變成醬汁（如圖）。放涼待用。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　11. 將放涼後的步驟8塗於餅皮上（如圖）。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　12. 分別鋪上步驟3（如圖），步驟4（如圖），和步驟5（如圖）。在上，撒點黑胡椒和鹽。

 

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

清明節、兒童節過後反思節日意義，與家人聚首齊烹飪！今期素食譜：香濃番茄蔬菜素薄餅

 

　　13. 直接放步驟10於已經放了焗（烤）架和鋪好兩層牛油紙 （烘焙紙）28寸易潔深鍋連鑊(鍋）中，蓋上鑊(鍋)蓋，以中火烤焗30分鐘。

 

筆記：

 

1. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

2. 翠玉瓜（櫛瓜）有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

3. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫系統能力的主要營養之一。

4. 洋蔥含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#識食#素食#食譜#素食食譜#披薩#Pizza#翠玉瓜#番茄#蘑菇#茄紅素#免疫力#兒童節#清明節#復活節
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