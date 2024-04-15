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拔罐出意外！58歲內地女長富貴包自行拔火罐致手腳癱瘓！醫生揭患硬腦膜外血腫！醫生：現暗紅色瘀青不代表濕氣過重？
健康Tips
醫生解說

拔罐出意外！58歲內地女長富貴包自行拔火罐致手腳癱瘓！醫生揭患硬腦膜外血腫！醫生：現暗紅色瘀青不代表濕氣過重？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　切勿自行拔火罐！近日，内地一名婦人因頸上長起「富貴包」，聽信傳言認為是濕氣重所致，便購入拔火罐工具，在家自行操作；結果事後竟突然手腳癱瘓，被緊急送醫。

 

　　據内地媒體報道，近日，湖南長沙一名58歲的婦人因多年來受後頸「富貴包」影響，聽信了傳言認為是頸部濕氣太重所致。於是，她購入一套拔火罐的工具，自行在家操作。

 

　　怎料，她拔完火罐沒多久，手腳突然動彈不得。她在家人陪同下緊急求醫，醫生經評估發現，婦人四肢活動受限，感覺麻木，大小便無法控制，頸後方廣泛壓痛及叩擊痛。 最後仔細檢查顯示，婦人椎管後方有大量血腫，壓迫脊髓嚴重，被診斷為「急性自發性硬腦膜外血腫」。所幸就醫及時，婦人經積極治療後逐漸康復。

 

　　負責醫生曾浩介紹，拔火罐是利用機械或加熱的方法，祛除罐內的空氣，利用負壓吸附在皮膚上，在局部造成微小的皮下淤血充血，從而起到放鬆肌肉和刺激穴位的作用。如果沒有在專業醫護人員指導下自行拔火罐，有可能因部位選擇不當（如選擇脊椎部位）、負壓過大或時間過長，造成大量靜脈血進入脊髓的硬腦膜外靜脈叢；靜脈內壓力過大時，可能誘發破裂出血，造成硬腦膜外血腫。

 

　　這種情況在臨床上並不常見，表現為以頸部疼痛急性發作，伴隨快速進展性脊髓壓迫並造成四肢癱瘓麻木為特徵，因此也稱為自發性硬膜外血腫。

 

　　醫生指出，拔火罐會出現暗紅色淤青，有許多人就認為這代表濕氣過重，「其實是皮下微小血管因負壓過大，小血管破裂出血所致」。呼籲民衆在春天濕氣較重情況下，要小心選擇以拔火罐的方式去濕，注意拔火罐可能帶來的風險。

 

轉載自晴報

 

Tags:#富貴包#拔火罐#拔罐#濕重#硬腦膜外血腫#中醫#腦神經科#外科#癱瘓
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