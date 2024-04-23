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天文台預測連續9日落雨！專家教3招快速乾衣：屈曲衣架都得？睇埋 3件法寶去除霉味！
健康Tips
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天文台預測連續9日落雨！專家教3招快速乾衣：屈曲衣架都得？睇埋3件法寶去除霉味！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【極速乾衣/去除噏味/大雨/驟雨/天氣預測/】天文台預測未來9天將會連日下雨，下雨天洗衫最怕難乾又容易噏臭。有家務達人指出洗衣乾衣6招，除了可以防霉防噏味之外，更可以零成本快速乾衣，室內晾乾衣服都無有怕！

 

除霉味3大方法

 

　　衣物有異味只要重覆清洗便能解決，如果問題根源是霉菌，只會愈洗愈臭。綜合手作達人吳斯翹（Billie）和日本家事專家每田祥子的洗衣除霉味和快速乾衣之建議：

 

洗衫前：

 

1. 洗衫前先用梳打粉+檸檬酸浸泡衣物去噏味

‧將梳打粉放進一盤水中，待溶解後再浸衣物，需時1小時以上；

‧沖淨衣物後再放在清水中，之後放檸檬酸，再浸衣服半天；

‧最後可將衣物放入洗衣機洗淨，但不用柔順劑。

 

2. 加入白醋浸泡20分鐘

‧在盤中加入1:20白醋到清水裏（大約2湯匙），浸泡20分鐘，白醋會吸走衣服上的臭味。

‧浸泡後過水，再把衣物投進洗衣機裏清洗，便可告別霉味。（注意：毛衣等含動物纖維的衣物不宜用白醋清洗）

 

乾衣後：

 

3. 香皂

‧把香皂放在網袋裏，再放到衣櫃裏，即可去除霉味。

‧香皂的香味滲入每件衣物，令衣物散發淡香。如果在極度潮濕的日子，最好同時擺放吸濕器，保持乾爽。

 

3招快速乾衣

 

　　天氣潮濕，衣服易洗難乾，室內晾乾衣服更隨時導致新洗好的衣服產生令人尷尬的噏味。對此，家務達人亦有對策，3招可以零成本快速乾衣。

 

1. 風筒配膠袋

‧把未乾透的衣物（較小型的衣物）放進膠袋內，建議每次1件，然後把風筒的吹口放在膠袋內，散熱口在膠袋外，並把膠袋口收緊，但不要密封。

‧一邊用熱風吹，一邊搖晃膠袋內的衣物，可快速令衣物變乾。如果衣物有霉味，也可一併除去。

 

2. 屈曲衣架

‧潮濕天氣晾衣服，前後衣服容易貼在一起，變得難乾。故此晾衫時可嘗試把鐵線衣架的兩端向前屈曲，令衣架變成立體，增加空間感有助空氣流通，使衣物更快晾乾。

 

3. 加入乾毛巾

‧只擰乾衣物本身有可能會再次吸收擰出來的水分，難以乾透。因此，可用乾毛巾輔助，用乾毛巾將未乾透的衣物包裹並捲起，再用力扭毛巾。這樣乾毛巾會吸走衣物上的水分，比起只扭衣物本身更能提高脫水效果。

 

洗衣乾衣4大重點

 

　　除了清洗衣物可用不同方法除臭，晾乾環境和過程亦有4大重點注意：

‧當衣物洗淨後請立即取出，避免衣物滋生細菌而產生異味；選用「大洞」的洗衣籃，有助濕氣蒸發。

‧洗衣前把衣物翻面，因為衣物內側會接觸肌膚，容易沾有汗垢油漬，將衣物反轉洗滌不但能防止掉色，還可讓衣物快乾

‧晾衫時衣物保持1個拳頭距離，讓衣物之間保留空間以助空氣流通；

‧晾衫處的地板鋪報紙，可降低室內濕度，開風扇助空氣流通。

 

轉載自晴報

Tags:#天文台#極速#下雨天#驟雨#大雨#除霉味#Billie#防霉#家務#附洗衫#健康生活#晾衫#洗衫#乾衣#霉菌#除臭#噏味#霉味#生活百科
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