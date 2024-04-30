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法國礦泉水品牌Perrier取水點受糞便污染！200萬支疑沾染糞便細菌急銷毀！涉事批次有沒有進口香港？
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法國礦泉水品牌Perrier取水點受糞便污染！200萬支疑沾染糞便細菌急銷毀！涉事批次有沒有進口香港？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　知名法國礦泉水品牌Perrier近日被爆出食安危機。法國衛生總局表示，因在一個生產基地取水點發現糞便細菌，產品疑受到感染，已緊急銷毀200萬支Perrier樽裝水。

 

　　綜合外媒報道，法新社4月19日報道中一份官方文件顯示，Perrier礦泉水生產基地所在的加爾省省長，通知雀巢公司立即暫停位於法國南部韋爾熱鎮的其中一個取水點。因該處水井自3月10日起，在數日內受到糞便污染病菌，包括大腸菌羣、大腸埃希氏菌及綠膿桿菌病菌污染，强調可能對消費者的健康構成威脅。4月25日，法國衛生總局表示因發現到糞便細菌，應國家服務部門要求，銷毀200萬支Perrier礦泉水。

 

　　雀巢中國相關負責人在4月27日解釋稱，產品感染糞便細菌，可能與法國加爾省在3月中旬連續發生異常強降雨有關；銷毀200萬支Perrier礦泉水是「預防措施」，强調其餘水井未受影響，均保持正常生產。

 

食安中心：相關批次產品未有進口

 

　　雀巢方面續指，所有在市面流通的Perrier礦泉水，可安全飲用，包括在香港地區銷售的產品。香港食物環境衞生署食物安全中心表示，正就事件作出跟進。初步調查顯示，相關批次產品並未有進口本港，局方會繼續跟進事件，必要時採取行動。

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#網絡熱話#環境衞生#污染#雀巢#食安中心#健康#Perrier#礦泉水#法國#糞便細菌#腸胃肝臟科#糞便#食物安全
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