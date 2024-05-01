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一個家的主軸是心靈陪伴
親子關係

一個家的主軸是心靈陪伴

逸趣談Teen
張逸
逸趣談Teen

　　兩星期前的文章提到，儘管我及我的團隊很努力，但事實是給宿生們明白我們依然不能夠給他們一個真正的「家」。文章刊登後我收到一些意見，指我所引用的例子只針對硬件，如家舍的配置及格局，但「家」應該更著重內心感覺。

 

　　他們的意見固然是對的，但配置及格局卻直接影響「家」的氛圍，例如房門裝有玻璃窗令宿生感到私隱缺乏保障，這些都是他們必須妥協的地方。有讀者更提出，香港的住宅普遍細小，也沒有私隱可言。這個說法也是對的，然而，「家人」之間的互動又如何？

 

　　舉例說，我們的兒童之家設有正家長、代家長及家舍導師，也有照顧宿生的保姆，但宿生卻是來自不同的家庭背景，也是在不同的教育模式下成長。他們有些注重整潔，有些生活態度散漫；有些喜靜，有些愛熱鬧；有些做事有條理有計劃，有些卻習慣「臨急抱佛腳」、「見步行步」，大家能想像這些不同性格的年輕人住在一起的境況嗎？若他們是有血緣的兄弟姊妹，也許會互相包容和忍讓，或是由父母作出「裁決」，一錘定音。但在家舍的宿生卻都是陌生人，爭執起來互不相讓時，家舍的「家長」卻不可能以自己是「父母」為由作最後決定；而宿生們因為沒有血緣關係，需要長時間才願意妥協或讓步。

 

　　再看細節，大家會在家中冰箱擺放的飲料和食品貼上自己的名字嗎？在家舍卻是必須的，因為沒有貼上名字的食品和飲料會被視為「公用」，不見了也怨不得別人（就算是貼了也有機會被「借」用），有家舍為了避免因為冰箱貯存問題而發生爭執，甚至會劃分清楚各宿生可擺放的位置。這些都是在家不會發生的狀況。

 

一個家的主軸是心靈陪伴

（由作者提供）

 

　　更重要的一點，是家人的「組合」。香港人普遍組織「小家庭」，即一對夫婦只有一個小孩，若祖父母住得近，小孩甚至得到4個大人的照料。這是我們家舍所不能做到的。儘管我們的同工也愛宿生，然而因為人手有限，每位同工除了日常的工作外，需要負責照顧多位宿生，每位宿生所得到的關注自然比一般家中居住的孩子少得多。

 

　　孩子需要生理上「衣、食、住、行」等基本需要，更需要心靈上的支持如成年人的陪伴或為他們樹立榜樣。因此我們的宿生更渴望的，其實是同工與他們相處的時間。有一位16歲的女孩曾告訴我，她最享受的是與家舍正家長「談心」的時候，因為她覺得朋輩都不夠成熟。有部分宿生更表示與其在物質上獎勵他們，他們更希望同工能多花時間陪伴他們。當有需要時同工能與他們傾談，讓他們的心靈得到支援和慰藉。活動雖然重要，但那種開心和興奮很快就會過去，心靈上與他們同行才是宿生們所需要的。

 

　　宿生的基本需要，我們滿足了，且盡力做得更好；他們心靈上的渴求，我們聽到了，也盡力滿足他們。儘管我們未能為他們提供一個「家」，卻願意像「家人」一樣，守護他們，伴他們一起成長。

 

Tags:#家舍#心靈#陪伴
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