飲咖啡有效燒脂？營養師公開運動前飲咖啡4大好處！甚麼時間飲及飲幾多效果最好？3類人要注意咖啡因攝取量

不少人都愛飲咖啡，以消除疲勞感。而台灣有營養師指出，在運動前飲咖啡有4大好處，不僅能提高運動效果，還能提升新陳代謝。另外，她還分享運動前飲咖啡的方法，供大家參考。

台灣營養師吳欣陵在Facebook個人專頁分享短片，提出運動前飲咖啡有4大好處。除此之外，她還建議，最好在運動前40至60分鐘內攝取咖啡因，且需達到每公斤3至6毫克的劑量，例如50公斤（約110磅）的訓練者，需喝到150至300毫克的咖啡因量。若不喝咖啡者，也可以考慮用茶類、能量飲品或熱可可作為補充。

運動前飲咖啡4大好處

1. 提升新陳代謝



研究指出，相比起單獨運動，運動前先喝黑咖啡，可以促進脂肪細胞釋放脂肪酸到血液中，作為能量來源，更有效燃燒脂肪。

2. 增加運動專注力



咖啡因藉由與大腦中腺苷酸的受體結合，讓人變得亢奮並且提高專注力。

3. 提高無氧運動的耐力與高強度運動中的表現



咖啡因藉由「節省」肝醣的消耗，加速脂肪利用，讓脂肪作為運動的主要能量來源。

4. 減少運動中的疲勞感



咖啡因可以促進中樞神經釋放多巴胺，以降低疼痛感，改善運動引發的疲勞。

吳欣陵提醒，短時間內過量攝取咖啡因，恐導致心悸、心跳加速、頭痛、顫抖、噁心及腹瀉等不適。另外，有3類族群需要注意咖啡因的攝取量：



‧定期服用某些藥物者，可能與咖啡因產生交互影響，應先諮詢醫師或藥師；



‧懷孕者，以不超過200毫克咖啡因為原則，避免影響胎兒安全；



‧長期鈣質缺乏者，若每天飲用超過300毫克以上咖啡因，則會增加骨質疏鬆風險。

轉載自晴報