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卵巢多囊症患者服避孕藥治療8個月劇烈頭痛！1星期後暈倒送院險腦部靜脈血栓致死！避孕丸有甚麼副作用？
健康Tips

卵巢多囊症患者服避孕藥治療8個月劇烈頭痛！1星期後暈倒送院險腦部靜脈血栓致死！避孕丸有甚麼副作用？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　女士們有需要服用避孕藥之前要多加注意風險！台灣一名女子近日分享驚險遭遇，指自己在醫生建議下服用避孕藥治療卵巢多囊症8個月，某日開始劇烈頭痛卻查無病因，1星期後突然暈倒被送入ICU，最終發現是「腦部靜脈血栓」險喪命。

 

　　事主在社交平台Dcard發文，表示自己是卵巢多囊症患者，去年開始在婦科醫生建議下開始服用避孕藥治療，如是每日服藥維持了8個月。直至某日早上，她突然劇烈頭痛，吃止痛藥後緩解，但情況持續；1星期内她為此不斷求醫，但一直查無病因，唯有在頭痛發作時吃止痛藥、藥效一過又再頭痛。

 

癲癇暈倒送入ICU揭腦部靜脈血栓

 

　　持續頭痛的事主在某日睡覺前，突然發現右半邊手腳有麻痺症狀，但因藥物作用令她非常睏倦，不以為意。至隔日起床，事主明顯感覺到右腳沒力，吃完早餐後突然眼前一黑，整個人從右邊癱軟暈倒。

 

　　據家人和醫生說法，事主被送院後注射顯影劑做電腦斷層掃描，才發現是腦部靜脈血栓，誘發癲癇暈倒；緊急做微創手術取出血栓保命，入住ICU兩星期才出院，目前仍在吃藥控制中。

 

　　事主坦言，自己家中沒有任何家族病史，自己在服避孕藥前後的BMI皆正常，每年體檢「三高」、驗血亦全部正常，好奇自己的狀況是否特殊。同時，她又對類似情況的「罕見性」感到震驚：

 

　　同事、朋友不少人知道我的狀況後來關心我，都有提到其他身邊的人都有類似這種「狀況」發生；發現吃事前（避孕藥）中血栓的人，其實不罕見？

 

網民有乜講

 

●　嚇死，我吃了三年了欸…

●　我有！！我吃了才兩個月不到就肺栓塞 + 深層靜脈栓塞（大腿），打了11天點滴 + 躺3個月才能慢慢出門，醫生建議我持續吃抗凝血劑，還說之後動大手術跟懷孕都一定要跟醫生說明病史，避免手術後久躺跟懷孕安胎造成再次栓塞…

●　我之前吃也是會頭痛（痛到真的要吃止痛藥）還會心臟痛，完全不敢再吃，停藥之後這些症狀都消失了 很難不去聯想到是不是跟事前有關。

●　我也是，因為要出國所以提前調經，藥還是從婦產科醫生親自開給我的，結果吃2個禮拜就小中風然後就進急診了，一旦吃避孕藥有任何跟平常生活不一樣的狀況都要去看醫生啊。

●　我也是多囊，當時醫生說那先開避孕藥給我調整，但它容易有血栓或是比較容易造成血液不是那麼順暢（忘了時間說法，但大概是這意思）。因為我本身就胖，所以也擔心心血管問題，當時就沒考慮吃了。感謝我的醫生有稍微提讓我避開，希望原po快快完全恢復

●　只能說真的能不吃就不吃，之前吃了四年的事前，每年都有回去回診評估適不適合繼續吃，但頭痛的頻率真的很頻繁，停藥之後月經也是大亂。

●　避孕藥成分有蠻多種，因為不知道你吃的成分是甚麼，但確實有成分會引起血栓，但跟個人體質與服用時間、劑量等等有關，極度建議與婦產科醫師詢問關聯性（當然也可能不是藥品引起），並討論是否更改治療方針，也請注意其他血栓癥兆，一定要多方檢查確定無礙生命安全。

 

衞生署警告服用避孕藥風險

 

　　據本港衞生署藥物辦公室，口服避孕丸可分成2類：口服混合性避孕丸、單一荷爾蒙避孕丸。兩種避孕丸均有常見副作用和注意事項，其中提到如糖尿病、高血壓、先天或既存的心臟病、具有靜脈血管栓塞家族病史的婦女，應避免使用口服混合性避孕丸。

 

口服混合性避孕丸常見副作用

 

●　噁心、嘔吐

●　乳房痛楚

●　體重增加

●　水腫

●　性慾改變

●　服藥後2至3星期出現突破性出血是常見的

●　頭痛

●　情緒變化

●　頭暈

●　抑鬱

●　高血壓

●　肺部和腿部的血管栓塞

 

口服混合性避孕丸注意事項

 

●　餵哺母乳、肥胖、35歲以上的吸煙婦女避免使用

●　糖尿病、高血壓、先天或既存的心臟病、具有靜脈血管栓塞家族病史的婦女應避免使用

●　患有腦血管疾病、靜脈血管栓塞、乳癌、嚴重高血壓、嚴重肝病、嚴重偏頭痛、未確診陰道出血的婦女忌用

●　如你有持續性腿部、胸部或腹部疼痛，應停止服用，並使用其他非荷爾蒙的避孕方法

 

單一荷爾蒙避孕丸常見副作用

 

●　月經不規律

●　噁心、嘔吐

●　乳房痛楚

●　體重增加

●　頭痛

●　性慾降低

●　抑鬱

●　如漏服避孕丸超過12小時，隨後7日應要使用額外的避孕方法，或依從產品標籤上說明的其他方法

●　營養吸收障礙症候群、功能性卵巢囊腫、具有宮外孕和乳癌病史的婦女避免使用

●　患有未確診陰道出血、嚴重動脈疾病、嚴重肝病的婦女忌用

●　較大機會患上卵巢囊腫

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#副作用#避孕藥#血栓#頭痛#健康#婦產科#卵巢多囊症#腦部靜脈血栓#避孕丸
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