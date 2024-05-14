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20個熱門下載健康App公開！記錄血壓血糖／健身／減肥／助眠有齊！哪些App有效管理糖尿病？這App提供客製斷食計劃！邊個App有運動路線推薦？
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20個熱門下載健康App公開！記錄血壓血糖／健身／減肥／助眠有齊！哪些App有效管理糖尿病？這App提供客製斷食計劃！邊個App有運動路線推薦？

健康大晒
健康大晒

　　以往未有智能電話時，老一輩可能習慣用紙筆記錄自己的血壓等健康狀況，一時忘記放在哪裏令數據全失，令醫生難以跟進！幸好現時的智能電話有很多健康應用程式，可以記錄運動習慣，以及各種健康指數，大家只要按幾下輸入資料就可以永久儲存，十分方便！Similarweb記錄了Google Play商店及Apple App Store的免費健康與健身App熱門排行榜，即睇有沒有哪一個適合你！

 

Google Play Store首十名熱門下載App主要以記錄血壓為主！

 

　　網絡分析平台Similarweb排列出Google Play商店的熱門免費健康與健身App，發現首10名中，富記錄血壓功能的App佔大多數，10個中佔5個。另外還有記錄運動習慣的Mi Fitness、Google Fit: Activity Tracking，以及教做在家運動的Home Workout - No Equipment！

 

Google Play Store熱門免費健康與健身App Top 10

 

1. Blood Pressure（P & L Studio）：主要記錄血壓，可以隨時查看血壓數據趨勢。

 

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（圖片來源：Google Play Store）

 

2. Health Kit（P & L Studio）：涵蓋記錄血壓、血糖、心率和BMI的應用程序，可以幫助記錄自己的健康數據。

 

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（圖片來源：Google Play Store）

 

3. Blood Pressure - Blood Sugar（FeaturedApp）：幫助簡化及促進記錄和監測血糖水平，還可快速解讀血糖指數，更有效管理糖尿病病況。

 

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（圖片來源：Google Play Store）

 


4. Blood Pressure Tracker（Dreamcity Tech Solutions）：可免費記錄血壓、血糖、心率並追蹤血壓趨勢，更有圖表觀察血壓和健康狀況的變化。

 

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（圖片來源：Google Play Store）

 

5. Mi Fitness（Xiaomi Wear）：可連結小米健身與智慧手錶或智慧手環，無論步行、跑步或踏單車都可以記錄到，從而追蹤自己的健康及健身數據。

 

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（圖片來源：Google Play Store）

 

6. Blood Pressure & Sugar:Track（HealthTracker Apps）：可每日記錄血壓、血糖數據、監測長期血壓趨勢外，還會提供大量血壓血糖相關科普知識，能更全面了解自己的健康狀況。

 

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（圖片來源：Google Play Store）

 

7. Blood Pressure App（QR Code Scanner.）：可追蹤血壓趨勢，從而尋找血壓資訊並提供有益於你的健康的良好生活方式提示。

 

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（圖片來源：Google Play Store）

 

8. Step Counter – Pedometer（Hitchhike Tech）：使用內建感應器來計算步數，還會追蹤燃燒的卡路里、步行距離和時間等，即使螢幕鎖定，也可以自動記錄步數。

 

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（圖片來源：Google Play Store）

 

9. Google Fit: Activity Tracking（Google LLC）：Google 健身與世界衛生組織（WHO）和美國心臟協會（AHA）合作，為用戶帶來心肺積分，幫助大家改善健康。

 

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（圖片來源：Google Play Store）

 

10. Home Workout - No Equipment（Leap Fitness Group）：提供腹肌、胸部、腿部、手臂和臀部的鍛鍊以及全身鍛鍊。所有的運動都是由專家設計，無須使用器械，只需每日幾分鐘就可以鍛鍊肌肉。

 

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（圖片來源：Google Play Store）

 

下一頁：Apple App Store熱門免費健康與健身App Top 10

 

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Tags:#血壓#血糖#糖尿病#運動#瘦身大法#肥胖問題#失眠#Google Play Store#Apple App Store#Android#iOS#iPhone#睡眠#workout#健身
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