防曬產品大比拼！日本雜誌《LDK》評測33款防曬產品：10款高效防UV！一款$37買到

炎熱高溫天氣底下，不少人會使用防曬產品，避免皮膚曬傷。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準評測33款防曬產品，比較各款產品的防UV能力、成分、緊緻度和使用感，並挑選出防UV效果最好的款式；《LDK》額外添加2項評測標準，包括美肌效果和防水力，以測試產品的額外優勢。33款防曬產品當中包括KOSÉ SUNCUT、unlabel LAB、ANESSA等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售694日圓（約37港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

4大標準評測防曬產品

《LDK》指出，防曬產品主要功能就是抵擋紫外線照射，避免皮膚受到傷害，造成曬傷、皮膚變黑等情況，而市面上部分防曬產品都兼具美肌及防水功能，更適合應付在強烈陽光下進行戶外及水上活動的場合。

《LDK》以4大標準評測防曬產品：

防UV能力： 在人造皮膚上貼上UV標籤再用上防曬產品，放置於曬黑燈底下一段時間後觀察其顏色變化，從而計算防UV率；此外亦邀請多名受測者實際使用產品，進行額外測試。

在人造皮膚上貼上UV標籤再用上防曬產品，放置於曬黑燈底下一段時間後觀察其顏色變化，從而計算防UV率；此外亦邀請多名受測者實際使用產品，進行額外測試。 成分： 由化妝品專家檢查產品成分標籤，檢查各成分會否對皮膚造成刺激性。

由化妝品專家檢查產品成分標籤，檢查各成分會否對皮膚造成刺激性。 緊緻度： 在人造皮膚上先塗抹容易分解的粉底液，再塗上防曬產品，及後利用蒸氣模擬夏季高溫環境，觀察產品的崩塌時間和程度，以評估產品緊緻度。

在人造皮膚上先塗抹容易分解的粉底液，再塗上防曬產品，及後利用蒸氣模擬夏季高溫環境，觀察產品的崩塌時間和程度，以評估產品緊緻度。 使用感：由多名受測員實際使用產品，並對產品的黏性、附著力、刺激性等方面進行評分。

《LDK》額外添加2項不計分的評測標準：

美肌效果： 由專業化妝師在受測者臉上進行塗抹，觀察產品能否做到美肌效果、光澤感及膚色修正效果等。

由專業化妝師在受測者臉上進行塗抹，觀察產品能否做到美肌效果、光澤感及膚色修正效果等。 防水力：把顏色水滴在人造皮膚上，待乾透後塗抹防曬產品，然後進行浸泡和潑水測試。

33款防曬產品





第32名



POLA B.A 多重修護防曬日霜

防UV能力 ：3.5

成分 ：2.5

緊緻度 ：2

使用感 ：3.5

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：2.74

等級 ：C



NIVEA UV 水感防曬啫喱EX

防UV能力 ：2.5

成分 ：1

緊緻度 ：4

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：2.84

等級 ：C



第31名



Biore UV 水凝保濕防曬霜

防UV能力 ：2.5

成分 ：4

緊緻度 ：3

使用感 ：3

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：2.93

等級 ：C



第30名



SUNPLAY Skin Aqua 超級保濕抗紫外線防曬精華液

防UV能力 ：4

成分 ：2

緊緻度 ：2.5

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.03

等級 ：C



第29名



KOSE SUNCUT 高效防曬防水精華乳液黃裝

防UV能力 ：4.5

成分 ：1.5

緊緻度 ：2.5

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.08

等級 ：C



第28名



innisfree 強效UV 持久防曬霜

防UV能力 ：4.5

成分 ：3

緊緻度 ：2

使用感 ：3

美肌效果 ：0

防水力 ：5

綜合評分 ：3.13

等級 ：C



第25名



TRTR off the Sun Air Mousse

防UV能力 ：4.5

成分 ：3.5

緊緻度 ：2

使用感 ：3.5

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.22

等級 ：B



NIVEA UV 水感防曬精華EX

防UV能力 ：3.5

成分 ：1

緊緻度 ：4

使用感 ：4.5

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.22

等級 ：B



SUNPLAY Skin Aqua 超保濕光學亮肌防曬霜

防UV能力 ：3.5

成分 ：3.5

緊緻度 ：2

使用感 ：5

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.22

等級 ：B



第23名



S.SELECT Tone Up UV Cut Gel

防UV能力 ：5

成分 ：4

緊緻度 ：1

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.27

等級 ：B



SUNPLAY Skin Aqua 超保濕高效防禦防曬露

防UV能力 ：3.5

成分 ：1.5

緊緻度 ：3.5

使用感 ：5

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.27

等級 ：B



第22名



ANESSA 極防水美肌UV 水感乳霜

防UV能力 ：4.5

成分 ：3

緊緻度 ：3

使用感 ：3

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.32

等級 ：B



第21名



ANESSA 極防水美肌UV乳液

防UV能力 ：4.5

成分 ：3.5

緊緻度 ：2.5

使用感 ：3

美肌效果 ：0

防水力 ：5

綜合評分 ：3.37

等級 ：B



第18名



花王 KAO ALBLANC Bightening Skin Treat

防UV能力 ：5

成分 ：3.5

緊緻度 ：2.5

使用感 ：3.5

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.51

等級 ：B



VERDIO UV Barrier Milk

防UV能力 ：3

成分 ：4.5

緊緻度 ：3.5

使用感 ：3.5

美肌效果 ：0

防水力 ：5

綜合評分 ：3.51

等級 ：B



KOSE SUNCUT 防曬調色棉華乳液 (薰衣草紫)

防UV能力 ：4.5

成分 ：3

緊緻度 ：3

使用感 ：3.5

美肌效果 ：5

防水力 ：0

綜合評分 ：3.51

等級 ：B





第17名



DECORTE AQ Absolute Brightening & Wrinkle-Lifting UV Protection

防UV能力 ：4.5

成分 ：4

緊緻度 ：2.5

使用感 ：3.5

美肌效果 ：5

防水力 ：0

綜合評分 ：3.56

等級 ：B



第15名



S.SELECT Aqua smooth UV cut gel

防UV能力 ：4.5

成分 ：4.5

緊緻度 ：2

使用感 ：4.5

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.61

等級 ：B



VT Cosmetics CICA x HYALON VC Sun Sheild Daily UV Cream

防UV能力 ：5

成分 ：5

緊緻度 ：1.5

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.61

等級 ：B





第11名



Avene Milky Protector UV

防UV能力 ：4.5

成分 ：3

緊緻度 ：3.5

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.65

等級 ：B



KOSE SUNCUT 高效防曬水感啫喱(超強防水)

防UV能力 ：4.5

成分 ：1.5

緊緻度 ：4.5

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.65

等級 ：B



KOSE SUNCUT 防曬調色精華乳液

防UV能力 ：5

成分 ：3

緊緻度 ：3

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.65

等級 ：B



KOSE SUNCUT 防曬調色精華乳液(薄荷綠)

防UV能力 ：4

成分 ：3

緊緻度 ：3

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.65

等級 ：B



第9名



雪肌精 SEKKISEI 亮白水感防曬精華霜

防UV能力 ：4

成分 ：2.5

緊緻度 ：4.5

使用感 ：5

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.89

等級 ：A



KOSE SUNCUT 完美防曬霜(高效防水型)

防UV能力 ：4.5

成分 ：3

緊緻度 ：4

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：5

綜合評分 ：3.89

等級 ：A



第5名



Primabene Perfect UV Essence

防UV能力 ：5

成分 ：4

緊緻度 ：3

使用感 ：3.5

美肌效果 ：5

防水力 ：5

綜合評分 ：3.94

等級 ：A



Curel 潤浸保濕防曬乳液

防UV能力 ：4.5

成分 ：5

緊緻度 ：3.5

使用感 ：3

美肌效果 ：0

防水力 ：5

綜合評分 ：3.94

等級 ：A



WHITH WHITE Sunscreen

防UV能力 ：5

成分 ：2.5

緊緻度 ：4

使用感 ：4.5

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.94

等級 ：A



KOSE SUNCUT 防曬調色精華乳液(檸檬黃)

防UV能力 ：5

成分 ：3

緊緻度 ：4

使用感 ：3.5

美肌效果 ：5

防水力 ：0

綜合評分 ：3.94

等級 ：A



第4名



ANESSA 美白潤色隔離防曬霜

防UV能力 ：5

成分 ：4

緊緻度 ：3.5

使用感 ：4

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：3.99

等級 ：A



第3名



unlabel LAB 維他命C敏感肌防曬乳

防UV能力 ：4.5

成分 ：5

緊緻度 ：4

使用感 ：3

美肌效果 ：0

防水力 ：5

綜合評分 ：4.09

等級 ：A



第2名



PHYTO/ME White UV Milk (Fresh Lily)

防UV能力 ：4

成分 ：3.5

緊緻度 ：5

使用感 ：4.5

美肌效果 ：0

防水力 ：0

綜合評分 ：4.13

等級 ：A



第1名



KOSE SUNCUT 防曬調色精華乳液(玫瑰粉)

防UV能力 ：5

成分 ：3

緊緻度 ：5

使用感 ：4

美肌效果 ：5

防水力 ：0

綜合評分 ：4.33

等級 ：A



資料來源：LDK

評測結果顯示，「KOSÉ SUNCUT 防曬調色精華乳液（玫瑰粉）」及「unlabel LAB 維他命C敏感肌防曬乳」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為698日圓（約37港元）和1979日圓（約107港元）。

「KOSÉ SUNCUT 防曬調色精華乳液（玫瑰粉）」擁有5分滿分防UV能力，防UV率達98.4%；化妝品專家發現，產品具有美肌保濕成分，而其「玫瑰粉」顏色能夠呈現自然的膚色，匹配度良好。

「unlabel LAB 維他命C敏感肌防曬乳」在防UV能力測試中獲得4.5款，防UV率達97.8%，可見其防曬效果亦同樣出色。化妝品專家指出，產品成分含有油性物質，使用上易於塗抹，而且具防水性，適合用於進行戶外及水上活動。

8款通過毒性檢測安全防曬霜

水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）過往曾對市面上24款防曬霜產品樣本進行檢測，當中有7款被評為「有待改善」， 有3款樣本因毒性水平高，導致超過一半測試用魚胚胎死亡；另外有2款被驗出高濃度類雌激素，每克類雌激素的含量超出一粒避孕丸。水中銀發現，眾多防曬霜含有多種類雌激素成分，如較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」；世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

不過，當中有8款被評為「品質卓越」，通過毒性測試，可放心使用，名單如下：

W.LAB 水光防曬啫喱

SPF 50+

PA +++

品牌所在地：韓國

價格：$90/50ml



Biore 水凝長效保濕防曬乳

SPF 50+

PA +++

品牌所在地：日本

價格：$84.9/50g



OLAY Total Effects 7 In One Anti-Aging Moisturzer With Sunscreen

SPF 15

PA ++

品牌所在地：美國

價格：$172.5/50g



ULTRASUN 抗光老化低敏防曬乳面霜

SPF 30

PA +++

品牌所在地：瑞士

價格：$169/50ml



COPPERTONE 水寶寶嬰幼兒輕薄防曬露

SPF 50

品牌所在地：美國

價格：$159.9/177ml



ANESSA 極防水美肌UV乳液

SPF 50+

PA ++++

品牌所在地：日本

價格：$209/60ml



FOTOPROTECTOR ISDIN多維光護沁融水感防曬液

SPF 50+

品牌所在地：西班牙

價格：$107/30ml



DECORTE 多重防曬乳

SPF 50+

PA ++++

品牌所在地：日本

價格：$210/35ml

7款A級防曬霜高效防UV

除外，日本雜誌《LDK the Beauty》亦曾實測市面23款防曬霜，比拼防曬力、成分、持久度、美肌效果及防水性（5分滿分），選出最強防曬。不少知名品牌如Dr.G、ANESSA等，在該次測試中被評為A級或以上。其中，以Dr.G的兩款防曬霜表現最為優異，能有效阻檔紫外線；而YOAN的防曬霜被選為必買推介，具有出色的防紫外線和保濕效果。

A級及以上防曬霜名單如下：



A+



Dr.Green Mild Up Sun+

防曬力 ：5

成分 ：4.5

持久度 ：5

使用感 ：4

美肌效果及防水性：5





紫外線切斷率：98.0%

低過敏性、具有美膚效果

讓皮膚保持濕潤和半啞光





Dr.G Brightening Up Sun+

防曬力 ：5

成分 ：3.5

持久度 ：5

使用感 ：4.5

美肌效果及防水性：5





紫外線切斷率：98.0%

具有美膚效果

打造光澤肌膚

A



SUNCUT Light Up UV Essence

防曬力 ：4.5

成分 ：3.5

持久度 ：4.5

使用感 ：3

美肌效果及防水性：0





紫外線切斷率：97.7%

持久度佳、抗汗性好





YOAN BQ UV Moisture Milk

防曬力 ：5

成分 ：4.5

持久度 ：4

使用感 ：4

美肌效果及防水性：5





紫外線切斷率：98.4%

具防水性

美膚效果受專業人士好評





IPSA Protector Sun Shield

防曬力 ：5

成分 ：3

持久度 ：4

使用感 ：4.5

美肌效果及防水性：5





紫外線切斷率：98.3%

抗油、抗汗效果好

具美膚效果

Clear Wellness UV Sunscreen Essemce Milk

防曬力 ：5

成分 ：2

持久度 ：5

使用感 ：4

美肌效果及防水性：2.55





紫外線切斷率：98.3%

具防水性

色調自然、具透明感



ANESSA Brightening UV Sunscreen Gel

防曬力 ：4.5

成分 ：4.5

持久度 ：5

使用感 ：3.5

美肌效果及防水性：0





紫外線切斷率：97.5%

含藥用美白成分

遮蓋瑕疵和暗沉





資料來源：《LDK The Beauty》

6款總評滿分防曬

消委會早前亦測試市面30款日常防曬產品，結果發現，當中有25款產品未能達到標示的防曬效能。14款「高度保護」產品中，有8款的實際SPF值低於標示值，2款測試值雖高於標示，惟未達UVAPF要求，餘下4款完全符合歐盟標示要求；16款「極高度保護」產品中，有14款量得的SPF值為60以下，不符標示為50+以上的要求，僅1款完全符合歐盟要求。整體僅6款產品總評獲最高的5分：

Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

SPF50

PA++++

總評：5分

價格：$520



Nivea 冰感防曬乳液

SPF50

PA++++

總評：5分

價格：$68



Seba Med 防曬潤膚露

SPF50

UVA

總評：5分

價格：$206



Vichy 清爽水潤防曬日霜

SPF50

PA++++

總評：5分

價格：$450



Bioderma Photoderm 高效輕爽防曬乳液

SPF50

UVA24

總評：5分

價格：$220



Cancer Council AU 敏感型防曬霜

SPF50+

Broad spectrum UVA protection

總評：5分

價格：$139

轉載自晴報