防曬產品大比拼！日本雜誌《LDK》評測33款防曬產品：10款高效防UV！一款$37買到

炎熱高溫天氣底下,不少人會使用防曬產品,避免皮膚曬傷。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準評測33款防曬產品,比較各款產品的防UV能力、成分、緊緻度和使用感,並挑選出防UV效果最好的款式;《LDK》額外添加2項評測標準,包括美肌效果和防水力,以測試產品的額外優勢。33款防曬產品當中包括KOSÉ SUNCUT、unlabel LAB、ANESSA等人氣品牌,其中一款獲高評分僅售694日圓(約37港元),大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

4大標準評測防曬產品

《LDK》指出,防曬產品主要功能就是抵擋紫外線照射,避免皮膚受到傷害,造成曬傷、皮膚變黑等情況,而市面上部分防曬產品都兼具美肌及防水功能,更適合應付在強烈陽光下進行戶外及水上活動的場合。

《LDK》以4大標準評測防曬產品:

防UV能力: 在人造皮膚上貼上UV標籤再用上防曬產品,放置於曬黑燈底下一段時間後觀察其顏色變化,從而計算防UV率;此外亦邀請多名受測者實際使用產品,進行額外測試。

在人造皮膚上貼上UV標籤再用上防曬產品,放置於曬黑燈底下一段時間後觀察其顏色變化,從而計算防UV率;此外亦邀請多名受測者實際使用產品,進行額外測試。 成分: 由化妝品專家檢查產品成分標籤,檢查各成分會否對皮膚造成刺激性。

由化妝品專家檢查產品成分標籤,檢查各成分會否對皮膚造成刺激性。 緊緻度: 在人造皮膚上先塗抹容易分解的粉底液,再塗上防曬產品,及後利用蒸氣模擬夏季高溫環境,觀察產品的崩塌時間和程度,以評估產品緊緻度。

在人造皮膚上先塗抹容易分解的粉底液,再塗上防曬產品,及後利用蒸氣模擬夏季高溫環境,觀察產品的崩塌時間和程度,以評估產品緊緻度。 使用感:由多名受測員實際使用產品,並對產品的黏性、附著力、刺激性等方面進行評分。

《LDK》額外添加2項不計分的評測標準:

美肌效果: 由專業化妝師在受測者臉上進行塗抹,觀察產品能否做到美肌效果、光澤感及膚色修正效果等。

由專業化妝師在受測者臉上進行塗抹,觀察產品能否做到美肌效果、光澤感及膚色修正效果等。 防水力:把顏色水滴在人造皮膚上,待乾透後塗抹防曬產品,然後進行浸泡和潑水測試。

33款防曬產品





第32名



POLA B.A 多重修護防曬日霜

防UV能力 :3.5

成分 :2.5

緊緻度 :2

使用感 :3.5

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :2.74

等級 :C



NIVEA UV 水感防曬啫喱EX

防UV能力 :2.5

成分 :1

緊緻度 :4

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :2.84

等級 :C



第31名



Biore UV 水凝保濕防曬霜

防UV能力 :2.5

成分 :4

緊緻度 :3

使用感 :3

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :2.93

等級 :C



第30名



SUNPLAY Skin Aqua 超級保濕抗紫外線防曬精華液

防UV能力 :4

成分 :2

緊緻度 :2.5

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.03

等級 :C



第29名



KOSE SUNCUT 高效防曬防水精華乳液黃裝

防UV能力 :4.5

成分 :1.5

緊緻度 :2.5

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.08

等級 :C



第28名



innisfree 強效UV 持久防曬霜

防UV能力 :4.5

成分 :3

緊緻度 :2

使用感 :3

美肌效果 :0

防水力 :5

綜合評分 :3.13

等級 :C



第25名



TRTR off the Sun Air Mousse

防UV能力 :4.5

成分 :3.5

緊緻度 :2

使用感 :3.5

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.22

等級 :B



NIVEA UV 水感防曬精華EX

防UV能力 :3.5

成分 :1

緊緻度 :4

使用感 :4.5

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.22

等級 :B



SUNPLAY Skin Aqua 超保濕光學亮肌防曬霜

防UV能力 :3.5

成分 :3.5

緊緻度 :2

使用感 :5

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.22

等級 :B



第23名



S.SELECT Tone Up UV Cut Gel

防UV能力 :5

成分 :4

緊緻度 :1

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.27

等級 :B



SUNPLAY Skin Aqua 超保濕高效防禦防曬露

防UV能力 :3.5

成分 :1.5

緊緻度 :3.5

使用感 :5

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.27

等級 :B



第22名



ANESSA 極防水美肌UV 水感乳霜

防UV能力 :4.5

成分 :3

緊緻度 :3

使用感 :3

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.32

等級 :B



第21名



ANESSA 極防水美肌UV乳液

防UV能力 :4.5

成分 :3.5

緊緻度 :2.5

使用感 :3

美肌效果 :0

防水力 :5

綜合評分 :3.37

等級 :B



第18名



花王 KAO ALBLANC Bightening Skin Treat

防UV能力 :5

成分 :3.5

緊緻度 :2.5

使用感 :3.5

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.51

等級 :B



VERDIO UV Barrier Milk

防UV能力 :3

成分 :4.5

緊緻度 :3.5

使用感 :3.5

美肌效果 :0

防水力 :5

綜合評分 :3.51

等級 :B



KOSE SUNCUT 防曬調色棉華乳液 (薰衣草紫)

防UV能力 :4.5

成分 :3

緊緻度 :3

使用感 :3.5

美肌效果 :5

防水力 :0

綜合評分 :3.51

等級 :B





第17名



DECORTE AQ Absolute Brightening & Wrinkle-Lifting UV Protection

防UV能力 :4.5

成分 :4

緊緻度 :2.5

使用感 :3.5

美肌效果 :5

防水力 :0

綜合評分 :3.56

等級 :B



第15名



S.SELECT Aqua smooth UV cut gel

防UV能力 :4.5

成分 :4.5

緊緻度 :2

使用感 :4.5

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.61

等級 :B



VT Cosmetics CICA x HYALON VC Sun Sheild Daily UV Cream

防UV能力 :5

成分 :5

緊緻度 :1.5

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.61

等級 :B





第11名



Avene Milky Protector UV

防UV能力 :4.5

成分 :3

緊緻度 :3.5

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.65

等級 :B



KOSE SUNCUT 高效防曬水感啫喱(超強防水)

防UV能力 :4.5

成分 :1.5

緊緻度 :4.5

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.65

等級 :B



KOSE SUNCUT 防曬調色精華乳液

防UV能力 :5

成分 :3

緊緻度 :3

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.65

等級 :B



KOSE SUNCUT 防曬調色精華乳液(薄荷綠)

防UV能力 :4

成分 :3

緊緻度 :3

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.65

等級 :B



第9名



雪肌精 SEKKISEI 亮白水感防曬精華霜

防UV能力 :4

成分 :2.5

緊緻度 :4.5

使用感 :5

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.89

等級 :A



KOSE SUNCUT 完美防曬霜(高效防水型)

防UV能力 :4.5

成分 :3

緊緻度 :4

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :5

綜合評分 :3.89

等級 :A



第5名



Primabene Perfect UV Essence

防UV能力 :5

成分 :4

緊緻度 :3

使用感 :3.5

美肌效果 :5

防水力 :5

綜合評分 :3.94

等級 :A



Curel 潤浸保濕防曬乳液

防UV能力 :4.5

成分 :5

緊緻度 :3.5

使用感 :3

美肌效果 :0

防水力 :5

綜合評分 :3.94

等級 :A



WHITH WHITE Sunscreen

防UV能力 :5

成分 :2.5

緊緻度 :4

使用感 :4.5

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.94

等級 :A



KOSE SUNCUT 防曬調色精華乳液(檸檬黃)

防UV能力 :5

成分 :3

緊緻度 :4

使用感 :3.5

美肌效果 :5

防水力 :0

綜合評分 :3.94

等級 :A



第4名



ANESSA 美白潤色隔離防曬霜

防UV能力 :5

成分 :4

緊緻度 :3.5

使用感 :4

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :3.99

等級 :A



第3名



unlabel LAB 維他命C敏感肌防曬乳

防UV能力 :4.5

成分 :5

緊緻度 :4

使用感 :3

美肌效果 :0

防水力 :5

綜合評分 :4.09

等級 :A



第2名



PHYTO/ME White UV Milk (Fresh Lily)

防UV能力 :4

成分 :3.5

緊緻度 :5

使用感 :4.5

美肌效果 :0

防水力 :0

綜合評分 :4.13

等級 :A



第1名



KOSE SUNCUT 防曬調色精華乳液(玫瑰粉)

防UV能力 :5

成分 :3

緊緻度 :5

使用感 :4

美肌效果 :5

防水力 :0

綜合評分 :4.33

等級 :A



資料來源:LDK

評測結果顯示,「KOSÉ SUNCUT 防曬調色精華乳液(玫瑰粉)」及「unlabel LAB 維他命C敏感肌防曬乳」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦,售價分別為698日圓(約37港元)和1979日圓(約107港元)。

「KOSÉ SUNCUT 防曬調色精華乳液(玫瑰粉)」擁有5分滿分防UV能力,防UV率達98.4%;化妝品專家發現,產品具有美肌保濕成分,而其「玫瑰粉」顏色能夠呈現自然的膚色,匹配度良好。

「unlabel LAB 維他命C敏感肌防曬乳」在防UV能力測試中獲得4.5款,防UV率達97.8%,可見其防曬效果亦同樣出色。化妝品專家指出,產品成分含有油性物質,使用上易於塗抹,而且具防水性,適合用於進行戶外及水上活動。

8款通過毒性檢測安全防曬霜

水中銀(國際)生物科技有限公司(下稱水中銀)過往曾對市面上24款防曬霜產品樣本進行檢測,當中有7款被評為「有待改善」, 有3款樣本因毒性水平高,導致超過一半測試用魚胚胎死亡;另外有2款被驗出高濃度類雌激素,每克類雌激素的含量超出一粒避孕丸。水中銀發現,眾多防曬霜含有多種類雌激素成分,如較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」;世界衛生組織與聯合國已表明,類雌激素可能引發人體各種疾病,如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

不過,當中有8款被評為「品質卓越」,通過毒性測試,可放心使用,名單如下:

W.LAB 水光防曬啫喱

SPF 50+

PA +++

品牌所在地:韓國

價格:$90/50ml



Biore 水凝長效保濕防曬乳

SPF 50+

PA +++

品牌所在地:日本

價格:$84.9/50g



OLAY Total Effects 7 In One Anti-Aging Moisturzer With Sunscreen

SPF 15

PA ++

品牌所在地:美國

價格:$172.5/50g



ULTRASUN 抗光老化低敏防曬乳面霜

SPF 30

PA +++

品牌所在地:瑞士

價格:$169/50ml



COPPERTONE 水寶寶嬰幼兒輕薄防曬露

SPF 50

品牌所在地:美國

價格:$159.9/177ml



ANESSA 極防水美肌UV乳液

SPF 50+

PA ++++

品牌所在地:日本

價格:$209/60ml



FOTOPROTECTOR ISDIN多維光護沁融水感防曬液

SPF 50+

品牌所在地:西班牙

價格:$107/30ml



DECORTE 多重防曬乳

SPF 50+

PA ++++

品牌所在地:日本

價格:$210/35ml

7款A級防曬霜高效防UV

除外,日本雜誌《LDK the Beauty》亦曾實測市面23款防曬霜,比拼防曬力、成分、持久度、美肌效果及防水性(5分滿分),選出最強防曬。不少知名品牌如Dr.G、ANESSA等,在該次測試中被評為A級或以上。其中,以Dr.G的兩款防曬霜表現最為優異,能有效阻檔紫外線;而YOAN的防曬霜被選為必買推介,具有出色的防紫外線和保濕效果。

A級及以上防曬霜名單如下:



A+



Dr.Green Mild Up Sun+

防曬力 :5

成分 :4.5

持久度 :5

使用感 :4

美肌效果及防水性:5





紫外線切斷率:98.0%

低過敏性、具有美膚效果

讓皮膚保持濕潤和半啞光





Dr.G Brightening Up Sun+

防曬力 :5

成分 :3.5

持久度 :5

使用感 :4.5

美肌效果及防水性:5





紫外線切斷率:98.0%

具有美膚效果

打造光澤肌膚

A



SUNCUT Light Up UV Essence

防曬力 :4.5

成分 :3.5

持久度 :4.5

使用感 :3

美肌效果及防水性:0





紫外線切斷率:97.7%

持久度佳、抗汗性好





YOAN BQ UV Moisture Milk

防曬力 :5

成分 :4.5

持久度 :4

使用感 :4

美肌效果及防水性:5





紫外線切斷率:98.4%

具防水性

美膚效果受專業人士好評





IPSA Protector Sun Shield

防曬力 :5

成分 :3

持久度 :4

使用感 :4.5

美肌效果及防水性:5





紫外線切斷率:98.3%

抗油、抗汗效果好

具美膚效果

Clear Wellness UV Sunscreen Essemce Milk

防曬力 :5

成分 :2

持久度 :5

使用感 :4

美肌效果及防水性:2.55





紫外線切斷率:98.3%

具防水性

色調自然、具透明感



ANESSA Brightening UV Sunscreen Gel

防曬力 :4.5

成分 :4.5

持久度 :5

使用感 :3.5

美肌效果及防水性:0





紫外線切斷率:97.5%

含藥用美白成分

遮蓋瑕疵和暗沉





資料來源:《LDK The Beauty》

6款總評滿分防曬

消委會早前亦測試市面30款日常防曬產品,結果發現,當中有25款產品未能達到標示的防曬效能。14款「高度保護」產品中,有8款的實際SPF值低於標示值,2款測試值雖高於標示,惟未達UVAPF要求,餘下4款完全符合歐盟標示要求;16款「極高度保護」產品中,有14款量得的SPF值為60以下,不符標示為50+以上的要求,僅1款完全符合歐盟要求。整體僅6款產品總評獲最高的5分:

Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

SPF50

PA++++

總評:5分

價格:$520



Nivea 冰感防曬乳液

SPF50

PA++++

總評:5分

價格:$68



Seba Med 防曬潤膚露

SPF50

UVA

總評:5分

價格:$206



Vichy 清爽水潤防曬日霜

SPF50

PA++++

總評:5分

價格:$450



Bioderma Photoderm 高效輕爽防曬乳液

SPF50

UVA24

總評:5分

價格:$220



Cancer Council AU 敏感型防曬霜

SPF50+

Broad spectrum UVA protection

總評:5分

價格:$139

轉載自晴報