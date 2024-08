19款髮膜大比拼！日本雜誌《LDK》評測髮膜用後效果、成分、使用感！6款獲評A級滋潤護髮，最平港幣$57買到！

不少人都會使用髮膜或髮油產品,以滋潤頭髮、修護頭髮損傷。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測19款髮膜產品,比較各款產品的用後效果、成分和使用感,並挑選出用後頭髮狀態最佳的款式,當中包括UNOVE、Sorule、L'Oréal、MUJI無印良品等人氣品牌,其中一款獲高評分僅售1078日圓(約57港元),大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測髮膜

《LDK》指出,髮膜主要目的是修護頭髮,加強髮質健康以避免髮質自然老化受損,以及避免受風筒、捲髮器等熱傷害。

《LDK》以3大標準評測各款髮膜:

用後效果:由專業髮型師在人頭模型的頭髮上塗抹產品,用風筒吹乾後再對頭髮的狀態進行評分,評分標準包括髮絲順滑度、柔軟度、光澤度等。

成分:由專業頭髮美容師分析產品成分標籤,針對保濕成分、修護成分等進行評分。

使用感:由多名受測者實際使用產品,針對產品塗抹難易度、清洗容易程度、用後感等進行評分。

19款髮膜

第19名



MUJI 無印良品 修護保濕髮膜

用後效果:3

成分:3

使用感:4.2

綜合評分:3.3

等級:B



第17名



& prism Diamond Shine Hair Pack

用後效果:2.5

成分:4.5

使用感:4

綜合評分:3.38

等級:B



&honey Pixie Mosit Silky Hair Pack

用後效果:2.5

成分:5

使用感:3.5

綜合評分:3.38

等級:B



第16名



肌美精 Dear Beaute HIMAWARI Oil Hair Treatment pack

用後效果:3

成分:3.5

使用感:4.7

綜合評分:3.55

等級:B



第14名



wonjungyo Weekly Concentrate Treatment

用後效果:3

成分:3.5

使用感:4.8

綜合評分:3.58

等級:B



be chillax blow repair hari mask

用後效果:3

成分:5

使用感:3.3

綜合評分:3.58

等級:B



第13名



L'Oreal Extraordinary Oil Mask (peptide + Flower Oil)

用後效果:3

成分:4

使用感:4.5

綜合評分:3.63

等級:B



第12名



HONEYQUE 蜂膠原亮澤順直髮膜

用後效果:3

成分:5

使用感:3.7

綜合評分:3.68

等級:B



第11名



THERATIS 月光柔順髮膜

用後效果:3.5

成分:4

使用感:4

綜合評分:3.75

等級:B



第9名



Purunt. reright Hair Mask

用後效果:3

成分:4.5

使用感:4.7

綜合評分:3.8

等級:B



ulumee Control Protein Hair Mask

用後效果:3

成分:5

使用感:4.2

綜合評分:3.8

等級:B



第8名



ululist Water Ex Smooth Hair Mask

用後效果:3.5

成分:5

使用感:3.7

綜合評分:3.93

等級:B



第7名



BOTANIST Botanical Hair Mask (pear & rose, Daily Damage Repair)

用後效果:3.5

成分:5

使用感:3.8

綜合評分:3.95

等級:B



第6名



Off & Relax Silky Night Repair Premium Hair Mask

用後效果:3.5

成分:5

使用感:4.3

綜合評分:4.08

等級:A



第5名



iqumore Cute aurora hair mask

用後效果:4

成分:5

使用感:3.5

綜合評分:4.13

等級:A



第4名



YOLU Deel Night 夜間深層滋潤髮膜

用後效果:4

成分:5

使用感:3.7

綜合評分:4.18

等級:A



第3名



&be Heavy Glow Treatment

用後效果:3.5

成分:5

使用感:4.8

綜合評分:4.2

等級:A



第2名



Sorule Softening Mask (Midnight Fig)

用後效果:4

成分:5

使用感:4

綜合評分:4.25

等級:A



第1名



UNOVE 深度損傷頭髮修護素EX

用後效果:4.5

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.63

等級:A



資料來源:LDK

評測結果顯示,「UNOVE 深度損傷頭髮修護素 EX」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦,售價為2,499日圓(約132港元)。

「UNOVE 深度損傷頭髮修護素 EX」在3項測試上均獲得4.5至5分。專業髮型師指出,測試後發現產品具有一定的保濕效果,讓頭髮質感保持濕潤、外觀上保持亮麗光澤,非常適合髮質較乾燥的人使用;專業頭髮美容師亦發現,產品含有多達31種氨基酸和蛋白質成分,具有高效保濕、修護頭髮之效果。多名受測者亦表示,使用產品後發現頭髮比之前更有光澤,讓臉部整體上更有精神,髮質也感覺上變得順滑,不易打結。

至於6款獲A級評分的產品中,「Off & Relax Silky Night Repair Premium Hair Mask」只售1078日圓(約57港元),性價比甚高。





轉載自晴報