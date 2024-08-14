19款髮膜大比拼！日本雜誌《LDK》評測髮膜用後效果、成分、使用感！6款獲評A級滋潤護髮，最平港幣$57買到！

不少人都會使用髮膜或髮油產品，以滋潤頭髮、修護頭髮損傷。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測19款髮膜產品，比較各款產品的用後效果、成分和使用感，並挑選出用後頭髮狀態最佳的款式，當中包括UNOVE、Sorule、L'Oréal、MUJI無印良品等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1078日圓（約57港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測髮膜

《LDK》指出，髮膜主要目的是修護頭髮，加強髮質健康以避免髮質自然老化受損，以及避免受風筒、捲髮器等熱傷害。

《LDK》以3大標準評測各款髮膜：

用後效果：由專業髮型師在人頭模型的頭髮上塗抹產品，用風筒吹乾後再對頭髮的狀態進行評分，評分標準包括髮絲順滑度、柔軟度、光澤度等。

成分：由專業頭髮美容師分析產品成分標籤，針對保濕成分、修護成分等進行評分。

使用感：由多名受測者實際使用產品，針對產品塗抹難易度、清洗容易程度、用後感等進行評分。

19款髮膜

第19名



MUJI 無印良品 修護保濕髮膜

用後效果：3

成分：3

使用感：4.2

綜合評分：3.3

等級：B



第17名



& prism Diamond Shine Hair Pack

用後效果：2.5

成分：4.5

使用感：4

綜合評分：3.38

等級：B



&honey Pixie Mosit Silky Hair Pack

用後效果：2.5

成分：5

使用感：3.5

綜合評分：3.38

等級：B



第16名



肌美精 Dear Beaute HIMAWARI Oil Hair Treatment pack

用後效果：3

成分：3.5

使用感：4.7

綜合評分：3.55

等級：B



第14名



wonjungyo Weekly Concentrate Treatment

用後效果：3

成分：3.5

使用感：4.8

綜合評分：3.58

等級：B



be chillax blow repair hari mask

用後效果：3

成分：5

使用感：3.3

綜合評分：3.58

等級：B



第13名



L'Oreal Extraordinary Oil Mask (peptide + Flower Oil)

用後效果：3

成分：4

使用感：4.5

綜合評分：3.63

等級：B



第12名



HONEYQUE 蜂膠原亮澤順直髮膜

用後效果：3

成分：5

使用感：3.7

綜合評分：3.68

等級：B



第11名



THERATIS 月光柔順髮膜

用後效果：3.5

成分：4

使用感：4

綜合評分：3.75

等級：B



第9名



Purunt. reright Hair Mask

用後效果：3

成分：4.5

使用感：4.7

綜合評分：3.8

等級：B



ulumee Control Protein Hair Mask

用後效果：3

成分：5

使用感：4.2

綜合評分：3.8

等級：B



第8名



ululist Water Ex Smooth Hair Mask

用後效果：3.5

成分：5

使用感：3.7

綜合評分：3.93

等級：B



第7名



BOTANIST Botanical Hair Mask (pear & rose, Daily Damage Repair)

用後效果：3.5

成分：5

使用感：3.8

綜合評分：3.95

等級：B



第6名



Off & Relax Silky Night Repair Premium Hair Mask

用後效果：3.5

成分：5

使用感：4.3

綜合評分：4.08

等級：A



第5名



iqumore Cute aurora hair mask

用後效果：4

成分：5

使用感：3.5

綜合評分：4.13

等級：A



第4名



YOLU Deel Night 夜間深層滋潤髮膜

用後效果：4

成分：5

使用感：3.7

綜合評分：4.18

等級：A



第3名



&be Heavy Glow Treatment

用後效果：3.5

成分：5

使用感：4.8

綜合評分：4.2

等級：A



第2名



Sorule Softening Mask (Midnight Fig)

用後效果：4

成分：5

使用感：4

綜合評分：4.25

等級：A



第1名



UNOVE 深度損傷頭髮修護素EX

用後效果：4.5

成分：5

使用感：4.5

綜合評分：4.63

等級：A



資料來源：LDK

評測結果顯示，「UNOVE 深度損傷頭髮修護素 EX」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價為2,499日圓（約132港元）。

「UNOVE 深度損傷頭髮修護素 EX」在3項測試上均獲得4.5至5分。專業髮型師指出，測試後發現產品具有一定的保濕效果，讓頭髮質感保持濕潤、外觀上保持亮麗光澤，非常適合髮質較乾燥的人使用；專業頭髮美容師亦發現，產品含有多達31種氨基酸和蛋白質成分，具有高效保濕、修護頭髮之效果。多名受測者亦表示，使用產品後發現頭髮比之前更有光澤，讓臉部整體上更有精神，髮質也感覺上變得順滑，不易打結。

至於6款獲A級評分的產品中，「Off & Relax Silky Night Repair Premium Hair Mask」只售1078日圓（約57港元），性價比甚高。





轉載自晴報