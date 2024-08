洗頭水大比拼！54款日本雜誌《LDK》推薦洗頭水公開！28款獲A級評價：滋潤頭髮、去頭皮、除油脂效果佳

日本雜誌《LDK》近日以3大標準整合出2024年上旬的54款推薦洗頭水,比較各款產品的用後效果、成分和使用感,並挑選出用後頭髮狀態最佳的款式,當中包括Moist Diane、ONSENSOU、YOLU、LUX等人氣品牌,其中一款獲高評分僅售1,000日圓(約53港元),大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

針對皮膚體質選擇合適洗頭水

《LDK》指出,想養好亮麗秀髮要先養好頭皮,而洗頭水除了用於清潔頭髮,亦能清潔頭皮,保持頭皮環境良好。不過市面上洗頭水款式眾多,《LDK》建議大家要針對個人皮膚體質,選擇合適的洗頭水:

油性皮膚:頭皮容易出油,導致頭皮屑和污垢堵塞毛孔並造成痕癢,也會讓頭髮變得黏笠。建議使用具月桂醇聚醚硫酸酯鈉(SLES)、烯烴類或肥皂類成分的洗頭水,去油能力會比較顯著,常見於碳酸性或油性洗頭水產品中。

乾性皮膚:頭皮乾燥容易造成痕癢,反覆搔癢就容易摳出頭皮屑。建議使用含氨基酸成分的洗頭水產品,其清潔力會較溫和,避免去除過多油脂而加劇乾燥狀態。

敏感皮膚:建議使用不含香料或染色劑的天然洗頭水,以減少頭皮刺激、避免接觸有機會造成過敏的成分。

3大標準評測洗頭水

《LDK》以3大標準評測各款洗頭水:

用後效果:由專業髮型師在人頭模型的頭髮上使用產品,用風筒吹乾後再對頭髮的狀態進行評分,評分標準包括整體髮質狀態、髮絲順滑度、柔軟度、光澤度、髮尾狀態等。



成分:由專業頭髮美容師分析產品成分標籤,針對保濕成分、修護成分、光澤成分等進行評分。



使用感:由多名20至50歲受測者實際使用產品,針對產品塗抹難易度、氣泡感、清洗容易程度、用後感等進行評分。

2024年上旬54款推薦洗頭水

MODERN TRUST No.10 Shampoo

用後效果:3.5

成分 :3

使用感 :3.5

綜合評分:3.3

等級 :B



YVES ROCHER 可可巴深層修復洗髮

用後效果:3

成分 :3.5

使用感 :3.5

綜合評分:3.3

等級 :B



AROMATHERAPY ASSOCIATES Nourishing Shampoo

用後效果:4

成分 :3

使用感 :3

綜合評分:3.4

等級 :B



h&s HEAD SPA Relax x Urutsuya Shampoo

用後效果:4

成分 :2.5

使用感 :4

綜合評分:3.4

等級 :B



PANTENE 奇蹟系列結構修復滋潤洗頭水

用後效果:3.5

成分 :3

使用感 :4

綜合評分:3.4

等級 :B



MARINA Moist Shampoo

用後效果:3

成分 :4

使用感 :3.5

綜合評分:3.5

等級 :B



MY NATURE Sclap Shampoo

用後效果:3.5

成分 :4

使用感 :3

綜合評分:3.6

等級 :B



mielle Keratin Hair Care & Citron Shampoo

用後效果:4

成分 :3

使用感 :4

綜合評分:3.6

等級 :B



cocone Clay Cream Shampoo

用後效果:4

成分 :3.5

使用感 :3

綜合評分:3.6

等級 :B



SHIRO Ice Mint Shampoo

用後效果:4

成分 :3.5

使用感 :3

綜合評分:3.6

等級 :B



PREMIER ODEUR Hair Shampoo(Watery Peach)

用後效果:4.5

成分 :3

使用感 :3

綜合評分:3.6

等級 :B



花王KAO Segreta Wavy Hair Shampoo

用後效果:3.5

成分 :3.5

使用感 :4

綜合評分:3.6

等級 :B



生活の木 AYURLIFE Repair Shampoo

用後效果:4

成分 :3

使用感 :4.5

綜合評分:3.7

等級 :B



SCALP-D Beaute fuwaly Scalp Shampoo

用後效果:3.5

成分 :4

使用感 :3.5

綜合評分:3.7

等級 :B



Q+ Q+1 Shampoo (Damage Care)

用後效果:3.5

成分 :4

使用感 :3.5

綜合評分:3.7

等級 :B



Essential The Beauty 修護滲透洗髮水

用後效果:3.5

成分 :3.5

使用感 :4.5

綜合評分:3.7

等級 :B



byTRESS Saraglossy Shampoo

用後效果:3.5

成分 :4

使用感 :4

綜合評分:3.8

等級 :B



LUX Bath Glow Shampoo (Deep Moisture & Shine)

用後效果:3.5

成分 :4

使用感 :4

綜合評分:3.8

等級 :B



NOUNE Straight Shampoo

用後效果:4.5

成分 :3.5

使用感 :3.5

綜合評分:3.9

等級 :B



ulumee moist protein shampoo

用後效果:3

成分 :5

使用感 :3.5

綜合評分:3.9

等級 :B



MELTiM night mellow shampoo

用後效果:3

成分 :4.5

使用感 :4.5

綜合評分:3.9

等級 :B



SGNI Foam Shampoo (Mosit)

用後效果:3.5

成分 :5

使用感 :3

綜合評分:4

等級 :B



COCOKINU Silk Shampoo

用後效果:3.5

成分 :5

使用感 :3.5

綜合評分:4.1

等級 :B



KAMIRHEA Concentrate Shampoo 168ufu

用後效果:3.5

成分 :5

使用感 :3.5

綜合評分:4.1

等級 :B



plus eau Misty Shampoo (Moist)

用後效果:3.5

成分 :5

使用感 :3.5

綜合評分:4.1

等級 :B



Purunt. Deep Repair Shampoo (Earl Gray)

用後效果:3.5

成分 :5

使用感 :3.5

綜合評分:4.1

等級 :B



PREPAO Natural Shampoo (moist)

用後效果:4

成分 :4.5

使用感 :3

綜合評分:4

等級 :A



DERMED Hair Shampoo

用後效果:3.5

成分 :4.5

使用感 :4

綜合評分:4

等級 :A



ululis Kinmokusei Shampoo

用後效果:3.5

成分 :4

使用感 :5

綜合評分:4

等級 :A



NeNe Night Sleep Tech Repair Shampoo

用後效果:4

成分 :4

使用感 :4.5

綜合評分:4.1

等級 :A



unlabel LAB Repair Vitamin C 100MPa Damage Care Shampoo

用後效果:3.5

成分 :5

使用感 :4

綜合評分:4.2

等級 :A



KAMIKA Cream Shampoo

用後效果:4.5

成分 :4

使用感 :4

綜合評分:4.2

等級 :A



miiulu Shampoo

用後效果:4.5

成分 :4

使用感 :4

綜合評分:4.2

等級 :A



off & Relax Spa Shampoo (Silky Night Repair)

用後效果:4

成分 :4.5

使用感 :4

綜合評分:4.2

等級 :A



BONDPLEX Moist & Damage Care Shampoo

用後效果:4

成分:4.5

使用感:4

綜合評分:4.2

等級:A



HONEYQUE 蜂蜜膠原亮澤彈韌洗髮露

用後效果:3.5

成分:5

使用感:4

綜合評分:4.2

等級:A



Pua Nanala Fougere Momona Shampoo

用後效果:3.5

成分:4.5

使用感:5

綜合評分:4.2

等級:A



& Prism Diamond Shine Shampoo

用後效果:4

成分:4.5

使用感:4

綜合評分:4.2

等級:A



LUCIDO-L 酸熱護理髮質重塑salon技術運用洗髮水

用後效果:4

成分:4

使用感:5

綜合評分:4.2

等級:A



NUMBERS Damage Care Shampoo

用後效果:3.5

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.3

等級:A



CLAYGE 清爽蓬鬆洗髮水

用後效果:3.5

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.3

等級:A



clayence Clayspa Scalp Shampoo

用後效果:4

成分:5

使用感:4

綜合評分:4.4

等級:A



YOLU夜間深層滋潤頭髮洗髮露

用後效果:4

成分:5

使用感:4

綜合評分:4.4

等級:A



MOROCCAN BEAUTY Deep Moist Shampoo

用後效果:4

成分:5

使用感:4

綜合評分:4.4

等級:A



C-ROLAND TRUEST by S Free特級精華洗髮露

用後效果:4.5

成分:5

使用感:3

綜合評分:4.4

等級:A



NOEVIR tokara shampoo

用後效果:4.5

成分:5

使用感:3.5

綜合評分:4.5

等級:A



ONSENSOU Moisture Shampoo

用後效果:4

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.5

等級:A



ONE aminoRESQ Amino Acid Care Moist Shampoo

用後效果:4

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.5

等級:A



RODOMIS Sparkling Shampoo

用後效果:4

成分:5

使用感:4.5

綜合評分:4.5

等級:A



Moist Diane Extra Night Repair Relax Shampoo

用後效果:4

成分 :5

使用感 :4.5

綜合評分:4.5

等級 :A



hiritu balance repair shampoo (moist)

用後效果:4

成分 :5

使用感 :4.5

綜合評分:4.5

等級 :A



SUNCALL Botanience Shampoo

用後效果:4.5

成分 :5

使用感 :4

綜合評分:4.6

等級 :A+



SpaniQ Nanobubble Shampoo

用後效果:4

成分 :5

使用感 :5

綜合評分:4.6

等級 :A+



Moist Diane 香水貴油夜間水潤洗髮露

用後效果:4

成分 :5

使用感 :5

綜合評分:4.6

等級 :A+

評測結果顯示,「Moist Diane 香水貴油夜間水潤洗髮露」、「SpaniQ Nanobubble Shampoo」及「SUNCALL Botanience Shampoo」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦,售價分別為1,463日圓(約77港元)、4,500日圓(約238港元)及3,520日圓(約186港元)。

Moist Diane 香水貴油夜間水潤洗髮露」在3項測試上均獲得4至5分。專業髮型師指出,產品具有濃密的泡沫,能有效包裹每根頭髮;專業頭髮美容師發現,產品含有角蛋白的修護成分,幫助頭髮在睡眠時段進行持續性的髮質損傷護理;受測者亦表示,使用產品後感覺頭髮變得濕潤,頭皮也不再覺得乾燥痕癢。

「SpaniQ Nanobubble Shampoo」同樣在3項測試上均獲得4至5分。專業髮型師指出,產品呈現非常細緻的泡沫中,有效包裹每根頭髮,同時也能有效清潔細微的頭皮毛孔,去除污垢和油脂;專業頭髮美容師發現,產品具有保濕成分和修護成分,並額外具有抗熱成分,有效避免頭皮和頭髮長時間暴露在陽光下出油而變得黏笠或崩塌。

「SUNCALL Botanience Shampoo」同樣在3項測試上均獲得4至5分。專業髮型師指出,產品有效幫助順滑髮絲,提升光澤;專業頭髮美容師發現,產品具有修護及保濕成分,而且滲透力非常快速,適合想全力修補髮質受損的用家使用。

至於28款獲A級評分的產品中,「LÚCIDO-L 酸熱護理髮質重塑salon技術運用洗髮水」只售1,000日圓(約53港元),性價比甚高。

