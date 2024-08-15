洗頭水大比拼！54款日本雜誌《LDK》推薦洗頭水公開！28款獲A級評價：滋潤頭髮、去頭皮、除油脂效果佳

日本雜誌《LDK》近日以3大標準整合出2024年上旬的54款推薦洗頭水，比較各款產品的用後效果、成分和使用感，並挑選出用後頭髮狀態最佳的款式，當中包括Moist Diane、ONSENSOU、YOLU、LUX等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1,000日圓（約53港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

針對皮膚體質選擇合適洗頭水

《LDK》指出，想養好亮麗秀髮要先養好頭皮，而洗頭水除了用於清潔頭髮，亦能清潔頭皮，保持頭皮環境良好。不過市面上洗頭水款式眾多，《LDK》建議大家要針對個人皮膚體質，選擇合適的洗頭水：

油性皮膚：頭皮容易出油，導致頭皮屑和污垢堵塞毛孔並造成痕癢，也會讓頭髮變得黏笠。建議使用具月桂醇聚醚硫酸酯鈉（SLES）、烯烴類或肥皂類成分的洗頭水，去油能力會比較顯著，常見於碳酸性或油性洗頭水產品中。

乾性皮膚：頭皮乾燥容易造成痕癢，反覆搔癢就容易摳出頭皮屑。建議使用含氨基酸成分的洗頭水產品，其清潔力會較溫和，避免去除過多油脂而加劇乾燥狀態。

敏感皮膚：建議使用不含香料或染色劑的天然洗頭水，以減少頭皮刺激、避免接觸有機會造成過敏的成分。

3大標準評測洗頭水

《LDK》以3大標準評測各款洗頭水：

用後效果：由專業髮型師在人頭模型的頭髮上使用產品，用風筒吹乾後再對頭髮的狀態進行評分，評分標準包括整體髮質狀態、髮絲順滑度、柔軟度、光澤度、髮尾狀態等。



成分：由專業頭髮美容師分析產品成分標籤，針對保濕成分、修護成分、光澤成分等進行評分。



使用感：由多名20至50歲受測者實際使用產品，針對產品塗抹難易度、氣泡感、清洗容易程度、用後感等進行評分。

2024年上旬54款推薦洗頭水

MODERN TRUST No.10 Shampoo

用後效果：3.5

成分 ：3

使用感 ：3.5

綜合評分：3.3

等級 ：B



YVES ROCHER 可可巴深層修復洗髮

用後效果：3

成分 ：3.5

使用感 ：3.5

綜合評分：3.3

等級 ：B



AROMATHERAPY ASSOCIATES Nourishing Shampoo

用後效果：4

成分 ：3

使用感 ：3

綜合評分：3.4

等級 ：B



h&s HEAD SPA Relax x Urutsuya Shampoo

用後效果：4

成分 ：2.5

使用感 ：4

綜合評分：3.4

等級 ：B



PANTENE 奇蹟系列結構修復滋潤洗頭水

用後效果：3.5

成分 ：3

使用感 ：4

綜合評分：3.4

等級 ：B



MARINA Moist Shampoo

用後效果：3

成分 ：4

使用感 ：3.5

綜合評分：3.5

等級 ：B



MY NATURE Sclap Shampoo

用後效果：3.5

成分 ：4

使用感 ：3

綜合評分：3.6

等級 ：B



mielle Keratin Hair Care & Citron Shampoo

用後效果：4

成分 ：3

使用感 ：4

綜合評分：3.6

等級 ：B



cocone Clay Cream Shampoo

用後效果：4

成分 ：3.5

使用感 ：3

綜合評分：3.6

等級 ：B



SHIRO Ice Mint Shampoo

用後效果：4

成分 ：3.5

使用感 ：3

綜合評分：3.6

等級 ：B



PREMIER ODEUR Hair Shampoo（Watery Peach)

用後效果：4.5

成分 ：3

使用感 ：3

綜合評分：3.6

等級 ：B



花王KAO Segreta Wavy Hair Shampoo

用後效果：3.5

成分 ：3.5

使用感 ：4

綜合評分：3.6

等級 ：B



生活の木 AYURLIFE Repair Shampoo

用後效果：4

成分 ：3

使用感 ：4.5

綜合評分：3.7

等級 ：B



SCALP-D Beaute fuwaly Scalp Shampoo

用後效果：3.5

成分 ：4

使用感 ：3.5

綜合評分：3.7

等級 ：B



Q+ Q+1 Shampoo (Damage Care)

用後效果：3.5

成分 ：4

使用感 ：3.5

綜合評分：3.7

等級 ：B



Essential The Beauty 修護滲透洗髮水

用後效果：3.5

成分 ：3.5

使用感 ：4.5

綜合評分：3.7

等級 ：B



byTRESS Saraglossy Shampoo

用後效果：3.5

成分 ：4

使用感 ：4

綜合評分：3.8

等級 ：B



LUX Bath Glow Shampoo (Deep Moisture & Shine)

用後效果：3.5

成分 ：4

使用感 ：4

綜合評分：3.8

等級 ：B



NOUNE Straight Shampoo

用後效果：4.5

成分 ：3.5

使用感 ：3.5

綜合評分：3.9

等級 ：B



ulumee moist protein shampoo

用後效果：3

成分 ：5

使用感 ：3.5

綜合評分：3.9

等級 ：B



MELTiM night mellow shampoo

用後效果：3

成分 ：4.5

使用感 ：4.5

綜合評分：3.9

等級 ：B



SGNI Foam Shampoo (Mosit)

用後效果：3.5

成分 ：5

使用感 ：3

綜合評分：4

等級 ：B



COCOKINU Silk Shampoo

用後效果：3.5

成分 ：5

使用感 ：3.5

綜合評分：4.1

等級 ：B



KAMIRHEA Concentrate Shampoo 168ufu

用後效果：3.5

成分 ：5

使用感 ：3.5

綜合評分：4.1

等級 ：B



plus eau Misty Shampoo (Moist)

用後效果：3.5

成分 ：5

使用感 ：3.5

綜合評分：4.1

等級 ：B



Purunt. Deep Repair Shampoo (Earl Gray)

用後效果：3.5

成分 ：5

使用感 ：3.5

綜合評分：4.1

等級 ：B



PREPAO Natural Shampoo (moist)

用後效果：4

成分 ：4.5

使用感 ：3

綜合評分：4

等級 ：A



DERMED Hair Shampoo

用後效果：3.5

成分 ：4.5

使用感 ：4

綜合評分：4

等級 ：A



ululis Kinmokusei Shampoo

用後效果：3.5

成分 ：4

使用感 ：5

綜合評分：4

等級 ：A



NeNe Night Sleep Tech Repair Shampoo

用後效果：4

成分 ：4

使用感 ：4.5

綜合評分：4.1

等級 ：A



unlabel LAB Repair Vitamin C 100MPa Damage Care Shampoo

用後效果：3.5

成分 ：5

使用感 ：4

綜合評分：4.2

等級 ：A



KAMIKA Cream Shampoo

用後效果：4.5

成分 ：4

使用感 ：4

綜合評分：4.2

等級 ：A



miiulu Shampoo

用後效果：4.5

成分 ：4

使用感 ：4

綜合評分：4.2

等級 ：A



off & Relax Spa Shampoo (Silky Night Repair)

用後效果：4

成分 ：4.5

使用感 ：4

綜合評分：4.2

等級 ：A



BONDPLEX Moist & Damage Care Shampoo

用後效果：4

成分：4.5

使用感：4

綜合評分：4.2

等級：A



HONEYQUE 蜂蜜膠原亮澤彈韌洗髮露

用後效果：3.5

成分：5

使用感：4

綜合評分：4.2

等級：A



Pua Nanala Fougere Momona Shampoo

用後效果：3.5

成分：4.5

使用感：5

綜合評分：4.2

等級：A



& Prism Diamond Shine Shampoo

用後效果：4

成分：4.5

使用感：4

綜合評分：4.2

等級：A



LUCIDO-L 酸熱護理髮質重塑salon技術運用洗髮水

用後效果：4

成分：4

使用感：5

綜合評分：4.2

等級：A



NUMBERS Damage Care Shampoo

用後效果：3.5

成分：5

使用感：4.5

綜合評分：4.3

等級：A



CLAYGE 清爽蓬鬆洗髮水

用後效果：3.5

成分：5

使用感：4.5

綜合評分：4.3

等級：A



clayence Clayspa Scalp Shampoo

用後效果：4

成分：5

使用感：4

綜合評分：4.4

等級：A



YOLU夜間深層滋潤頭髮洗髮露

用後效果：4

成分：5

使用感：4

綜合評分：4.4

等級：A



MOROCCAN BEAUTY Deep Moist Shampoo

用後效果：4

成分：5

使用感：4

綜合評分：4.4

等級：A



C-ROLAND TRUEST by S Free特級精華洗髮露

用後效果：4.5

成分：5

使用感：3

綜合評分：4.4

等級：A



NOEVIR tokara shampoo

用後效果：4.5

成分：5

使用感：3.5

綜合評分：4.5

等級：A



ONSENSOU Moisture Shampoo

用後效果：4

成分：5

使用感：4.5

綜合評分：4.5

等級：A



ONE aminoRESQ Amino Acid Care Moist Shampoo

用後效果：4

成分：5

使用感：4.5

綜合評分：4.5

等級：A



RODOMIS Sparkling Shampoo

用後效果：4

成分：5

使用感：4.5

綜合評分：4.5

等級：A



Moist Diane Extra Night Repair Relax Shampoo

用後效果：4

成分 ：5

使用感 ：4.5

綜合評分：4.5

等級 ：A



hiritu balance repair shampoo (moist)

用後效果：4

成分 ：5

使用感 ：4.5

綜合評分：4.5

等級 ：A



SUNCALL Botanience Shampoo

用後效果：4.5

成分 ：5

使用感 ：4

綜合評分：4.6

等級 ：A+



SpaniQ Nanobubble Shampoo

用後效果：4

成分 ：5

使用感 ：5

綜合評分：4.6

等級 ：A+



Moist Diane 香水貴油夜間水潤洗髮露

用後效果：4

成分 ：5

使用感 ：5

綜合評分：4.6

等級 ：A+

資料來源：LDK

評測結果顯示，「Moist Diane 香水貴油夜間水潤洗髮露」、「SpaniQ Nanobubble Shampoo」及「SUNCALL Botanience Shampoo」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為1,463日圓（約77港元）、4,500日圓（約238港元）及3,520日圓（約186港元）。

Moist Diane 香水貴油夜間水潤洗髮露」在3項測試上均獲得4至5分。專業髮型師指出，產品具有濃密的泡沫，能有效包裹每根頭髮；專業頭髮美容師發現，產品含有角蛋白的修護成分，幫助頭髮在睡眠時段進行持續性的髮質損傷護理；受測者亦表示，使用產品後感覺頭髮變得濕潤，頭皮也不再覺得乾燥痕癢。

「SpaniQ Nanobubble Shampoo」同樣在3項測試上均獲得4至5分。專業髮型師指出，產品呈現非常細緻的泡沫中，有效包裹每根頭髮，同時也能有效清潔細微的頭皮毛孔，去除污垢和油脂；專業頭髮美容師發現，產品具有保濕成分和修護成分，並額外具有抗熱成分，有效避免頭皮和頭髮長時間暴露在陽光下出油而變得黏笠或崩塌。

「SUNCALL Botanience Shampoo」同樣在3項測試上均獲得4至5分。專業髮型師指出，產品有效幫助順滑髮絲，提升光澤；專業頭髮美容師發現，產品具有修護及保濕成分，而且滲透力非常快速，適合想全力修補髮質受損的用家使用。

至於28款獲A級評分的產品中，「LÚCIDO-L 酸熱護理髮質重塑salon技術運用洗髮水」只售1,000日圓（約53港元），性價比甚高。

轉載自晴報