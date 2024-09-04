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神州經脈 | 財新服務業PMI弱，傳當局擬分兩步降存量房貸利率

04/09/2024

　　美國8月製造業指數連續第五個月萎縮，隔夜美股下跌；8月中國財新服務業PMI降至51.6的年內次低，顯示服務業供需繼續擴張但速度放緩；利淡因素集中，A股連跌三日。滬綜指今日（4日）盤中最低2781.94點，刷新今年2月來新低，滬指收跌0.67%，報2784.28點，未再站上二千八。至於深成指則跌0.51%，創業板軟0.11%。升跌板塊方面，固態電池概念衝高，石油、有色金屬等能源板塊領跌。

 

神州經脈 | 財新服務業PMI弱，傳當局擬分兩步降存量房貸利率

外電引述消息指，中國正考慮分兩步降低存量住房貸款利率共80個基點左右。（AP圖片）

 

　　滬深兩市交易額亦連續第三日縮量，今日成交5594億元（人民幣．下同），較上個交易日減少212億元或3.7%。

 

　　隔夜美科技股大跌推升避險情緒，美債收益率下行，但美指整體持穩，人民幣暫時維持區間震盪，等待更多的指引。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅高開後震盪回升，一度升破7.11，全日在7.1069至7.1199之間波動，收報7.1135，較上個交易日4時30分收盤價升36點子，止兩連跌。今日人民幣兌一美元中間價報7.1148，較上個交易日跌36點子，兩連跌，創8月29日以來近一周新低，與市場預測偏離擴大至近20點子，上個交易日報7.1112。

 

今日新聞精選

 

1. 在7月小幅改善後，8月服務業景氣度再度回落。8月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.6，較7月下降0.5個百分點，為年內次低，顯示服務業繼續擴張但速度放緩。此前公布的8月財新中國製造業PMI回升0.6個百分點至50.4，重回榮枯線以上。兩大行業PMI一升一降，影響大致相抵，當月財新中國綜合PMI持平於7月的51.2，仍為近十個月來最低。

 

2. 據《彭博》引述知情人士報道，中國正考慮分兩步降低存量住房貸款利率，在減輕居民家庭負擔的同時，減緩對銀行利潤的擠壓。知情人士透露，金融監管機構已提議在全國範圍內將存量房貸利率共計下調80個基點左右；而作為高層正在斟酌的允許轉按揭方案的一部分，該調整將分兩步進行。首次下調可能在未來幾周內進行，第二次將於明年年初生效。知情人士還提到，方案可能對首套和二套房都適用。報道指，國家金融監管總局未回覆置評請求。

 

3. 淘寶天貓今日公告，為提升消費者購物體驗，淘寶計劃新增微信支付能力，並於本意見徵集結束後，進行平台規則調整。本次調整將覆蓋全體淘寶和天貓商家。淘寶天貓方面表示，淘寶天貓始終秉持開放的合作理念，積極探索與各平台之間的互通合作，不斷提升消費者購物體驗，讓消費者的購物更便捷、愉悅和高效。微信支付方面則表示，目前與淘寶平台商戶的功能適配正在開通中，具體上線時間請關注淘寶平台公告，微信支付始終秉持開放的合作理念，積極探索與各領域之間的互通合作。

 

4. 華為官宣三折疊手機，其官方微博今日上午陸續上載5條非凡大師HUAWEI Mate XT宣傳短片，片中雖未見三折疊手機真面目，但5名「非凡見證官」藝人楊冪、國家一級演員于和偉、東京奧運乒乓男團冠軍隊員許昕、前央視節目主持人樊登、央視主持人尼格買提，各自在片中以手勢介紹三折疊手機的折疊方式等，並說出「三折疊，太妙了」的宣傳語。「華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會」將在9月10日（下周二）下午2時30分舉行，而同日凌晨1時是蘋果iPhone 16系列等新品發布會。

 

5. 據內媒《科技日報》報道，中國科學院青島生物能源與過程研究所研發出用於全固態鋰硫電池的新型硫化鋰正極材料，為開發高能量密度的全固態電池提供新的方法和思路，與目前已商業化的鋰離子電池相比，其能量密度高出1倍有餘，且成本更低。相關研究成果發表於國際學術期刊《Small》。

 

6. 韓媒指三星電子中國公司近期已通知員工裁員，並開始徵集「自願離職」者，預計裁員規模可能涉及1600名區域銷售員工中的8%，即約130人。同時，該公司還可能尋求明年削減約30%員工。內媒《界面新聞》引述三星電子中國公司回應稱，為提升公司的組織效率及市場競爭力，公司將進行必要的業務調整和人員優化。

 

7. 第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京國際會議中心舉辦，香山論壇媒體通氣會介紹，美國防部將率團參加，此外俄羅斯、烏克蘭、以色列也將派專家學者參加相關活動。目前已有90餘個國家、國際組織官方代表團確認出席，參會人員的數量和層級再創新高。此外，《路透》引述一位美國官員稱，美方將派負責中國、台灣和蒙古事務的國防部副助理部長查斯（Michael Chase）出席北京香山論壇，比去年參加的美國官員層級更高。

 

8. 位於深圳南山區的御景峰項目售價出現跳水，房源銷售價格較此前最高售價下降約五成，從每平方米7.5萬元降至3.8萬。御景峰項目置業顧問稱，御景峰項目在2022年10月之後開始下調銷售價格；降價主要是與大環境變化同步，當地整個市場都在降價走量，因為想著要快速回款，所以折扣力度相比之前給得更大。

 

撰文：經濟通中國組

 

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