中東戰火 | 伊朗戰火第33日，革命衞隊列蘋果、谷歌等18美企為打擊目標

伊朗戰火已進入第33日，伊斯蘭革命衞隊發布最新聲明，將中東地區內18家美國科技、人工智能及金融巨企相關機構，列為打擊目標。據聲明指出，有關報復行動預計將於德黑蘭時間4月1日晚上8時起正式展開。

除了早前已被點名的谷歌(US.GOOG)、微軟(US.MSFT)、英偉達(US.NVDA)、甲骨文(US.ORCL)及Palantir(US.PLTR)外，名單擴大至蘋果(US.AAPL)、英特爾(US.INTC)、特斯拉(US.TSLA)、Meta(US.META)、波音(US.BA)、通用電氣(US.GE)以至摩根大通(US.JPM)等，以報復美國及以色列針對伊朗實施的軍事與襲擊行動。

此舉標誌著中東區域衝突已突破傳統軍事邊界，開始直接威脅跨國企業的海外資產與營運安全。伊朗在聲明中警告，隨著戰事正式演變為「基礎設施戰」，相關企業的各駐地單位應準備好面對毀滅性打擊。

撰文：經濟通國金組

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