讓大眾的善心推動城市轉化 - 梁振豪

改變社會是一件浪漫的事，卻也可以是昂貴的事，除了想法和能力，還需要資金支持。現時社創項目能找到的財務支持相當有限，部分可能申請到政府相應主題的資助，也有一些可能與私人基金合作，有意擴張的甚至會邀請投資者入股。然而社創項目關注的議題五花八門，再多的資助項目都未必能完全覆蓋。

香港人既有心力也有財力作慈善，例如2008年汶川大地震後，香港各界於13年間共捐款200億，95%的港人都曾捐款（註一）；每年大小慈善項目募捐，香港人也從不吝惜。社會創業作為推動社會發展的新形態，社會對其的認識已日漸提高，而市民也更願意用行動支持社創。除了購買其產品或服務之外，市民還有甚麼途徑支持社創，從而支持弱勢群體和解決社會議題呢？

圖一：香港與亞洲的社會組織收入來源比較（註二）

Centre for Asian Philanthropy and Society製作的Doing Good Index 2022比較了亞洲17個地區的社會組織發展狀況，發現香港六成四組織有考慮使用群眾籌資（眾籌）募集資金（註二）。事實上香港人對眾籌以投資於改善社會也不陌生，早在1894年香港鼠疫時，西營盤街坊便眾籌成立方便所，為居民提供醫療服務。社企Lensational為弱勢女性提供攝影培訓，進而讓女性以攝影表達感受，以發聲的機會達到女性賦權。2019年發起眾籌活動推出攝影集《Our Shared Forest》，以攝影探討環保議題之餘，更是對學員作品的一種肯定。

與一般募資不同，眾籌透過向大量資助人收取小額資金，不必依賴「金主」，更令大眾都可以參與建構一個理想社會的過程──從參與眾籌的資助者角度看，是在計劃中找到激動人心的理由，認為其值得支持而且能透過這個行動與計劃合一；眾籌發起人則需要平靜深思地動員，令為數眾多的支持者加入計劃之中。當中獲得的除了金錢資助，更能與支持者建立更深厚的關係，使他們成為計劃一份子，以計劃的成功為自己的成功。

圖二：以社會營銷推展社會運動（10% Swap for Good 十行一善）

眾籌的募資方式可分為四個種類：

回贈式眾籌：大眾可獲得紀念品，資助一定款額者會優先得到新產品；

捐款式眾籌：資助者無償捐贈金錢予組織或計劃；

債權式眾籌：大眾借出金錢予組織或計劃，以換取未來的報酬或收益；

股權式眾籌：大眾提供金錢予組織或計劃，以換取計劃的部分股權，成為計劃眾多擁有人之一

前兩者香港人應該不會陌生，後兩者則牽涉法律問題尚未普及。回贈式例如Dustykid眾籌製作故事集，完成後資助者每月收到故事書一本。捐款式更是普遍，例如保良局、香港觀鳥會等都曾以眾籌方式賣旗。

債權式眾籌以及股權式眾籌則相對複雜，無論集體投資計劃、股權買賣或是無抵押借貸，都可能受到證監會或其他政府部門規管（註三）。環顧世界，美國2012年通過《JOBS法案》（《Jumpstart Our Business Startup Act》）和2015年中國證監會的《關於促進互聯網金融健康發展指導意見》都規管股權式眾籌，相較之下香港在這方面的發展則需要加把勁，雖然今年已開始咨詢（註四），但仍是只聽樓梯響。如果監管當局能盡快制定政策、釐清規則，將為更多的可能性拆牆鬆綁，讓不同類型的社企和創變者都能找到合適的募資方式。

可能很多人有興趣成為社創一份子，但未必人人想成為社創家，也不須每個人都創立社企。縱觀社創基金資助的項目，金額可能只是十萬元或更小，假設有一百位善心市民願意投放一千元，即有十萬元的資源，足以幫助一些社創家起步，在社區中落地施行試驗計劃，在解決貧窮和社會孤立問題之餘有更多的想象。又例如疫情期間不少社企面臨經營困難，眾籌支持者可以提供資源，幫助社創項目渡過難關。有心有力的資助者更可以小額資助數個項目，例如將3萬元分為投資3個社創項目，分別處理環保、地區安老、更生人士議題，建立一個屬於自己的社會創業組合。一個社會項目受不同因素影響，有三成成功率已經相當高，假設以上三個項目成功率不變，數學上會有六成多機率出現成功的案例。資助者更可以挑選最有果效的項目增加投資，擴大規模提升社會影響力，甚至可能將社創的社會效益和改變，化成NFT回饋給資助者，提升資助者與社創項目的連結。與其冀望不知何時達成的社企上市之夢，不如在當下以眾籌這個豐儉由人的集資模式，反過來利用資本市場推動社會創新。

在社創的路途上，不必拘泥於現有的框框，我們需要的是建立一個平台，致力連結在狹縫式轉變（Interstitial Change）中的社創項目與願意參與其中的市民，營造社會各界的共善（common good），最終達致社會進步（societal betterment），讓看似不可能的成為可能。這個願景既可望又可即，各方的參與不只是為他人的努力鼓掌，更是讓大眾獲得更美好生活的過程的一部分。只有可以達成的盼望，才能支撐人的行動，使人有動力改變自己以至世界。

眾籌小貼士

以下參考了Acumen Academy總結出有興趣發起眾籌的社創家需要注意的六個事項：

一、 眾籌並不是第一步。先有一個完整的點子，建立支持者的社群，不斷完善計劃以及擴展網絡，到達一定水平才啟動眾籌。

二、 了解不同的眾籌平台。現時香港有數個本地眾籌平台，有意使用的話應先了解各平台收費模式及特點才決定。

三、 製作一段好的影片。由於資助者與項目發起人只是透過平台接觸，應以一段好的影片講述社會願景，以獲得支持者的信任。

四、 用心答謝。不少眾籌都會派發紀念品，如何將紀念品連結到項目的願景甚為重要。

五、 先聲奪人。組織一群願意出資的朋友第一天就參與，而且準備好參考的電郵或是短訊，以便向他們的網絡宣傳。

六、 維繫網絡。即使計劃已經完成，也應該繼續與支持者保持聯絡和關係，尤其是社創項目的影響可能需時量度，更可能一直延續，支持者除了出資更可以一直與社創家同行。

註：

一、 https://www.wenweipo.com/a/202105/12/AP609b9f19e4b0476859bb8636.html

二、 https://doinggoodindex.caps.org/dashboard

三、 有關可能適用於眾籌活動的法規及眾籌活動風險的通知，07-05-2014，證監會

四、 https://www.fstb.gov.hk/tc/blog/blog140422.htm