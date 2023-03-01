社會企業 3.0 ─ 香港社創需要繼續做好、做大 ─ 鄭健成

早於2014年，豐盛社企學會（豐盛）會長紀治興博士，MH, JP便撰文提出「社企 3.0」概念[註1]，意指香港社會企業的發展已走到「從好變大」的第三個階段。他提出以「知明信行慣」的轉化作為在社會推動社會創業的進路，包括：上層的論述，中層的起動，和底層的體制化。要有效推動社創，先要在公共言論空間倡議論述（Rhetorising），讓公眾對社創「知」、「明」、「信」；再起動熱心市民作為「行」動者，在不同崗位上推動社創；最後將個別行動體制化，組織成有系統的「慣」例，以習慣改變社會。九年以來，社會經歷了許多轉變與挑戰，但回望業界多年的工作，這套進路似乎頗為奏效，不少策略今天也依然適用。

上層的論述

從前普羅大眾對社企總有產品單一、服務差劣等刻板印象，但隨著社創越趨多元，若仍停留在「從無到有」階段所需的口號式宣傳根本是不合時宜的。反之而言，要讓公眾對社會創業「知」、「明」、「信」，必須從上層的論述入手，動之以情，曉之以理；社企除了可透過創新的產品服務和受惠者轉化的感人故事吸引媒體報道外，同時也必須擁有能解說自身優勢的闡述力，用量化的社會效益及社會投資回報（SROI）以理服人。因此，豐盛一直以社會效益量度為工具提升社企能力，爭取他們在公共言論空間的對話力。此外，有前瞻性的研究、討論和創造新知識的報告亦對倡議論述工作十分重要，有了新的知識、策略，香港社創發展才能向前邁進。近年有大學以系統化方式將社會價值貨幣化，以估算社會成果及更準確估計社會投資回報；豐盛則曾研究社會創業家的幸福感，發現他們的幸福感遠遠超越當初所想像，類似的研究能倡導更多公眾認同社創。要推動社創，除了要讓市民知道社企的存在，更要明白他們的功能，及認同其對社會的作用與貢獻。

豐盛曾研究社會創業家的幸福感，發現受訪者創業後的人生滿意度大幅提升。

中層的起動

要將新概念擴散和滲透，最有效的方法並不是論壇或講座等被動式參與，反而是通過親身體驗帶來衝擊，即公民起動（Mobilising）。藉著每年舉辦大型活動，將社創盛事化，便能引起市民的關注，吸引他們「行」動。例如：學界可以參考「全港中學生十大新聞選舉」所帶來的熱烈討論的漣漪效應，舉辦「全港十大社創家選舉」，吸引老師、學生一同參與其中。一直以來，豐盛每年均面向公眾、商界、社福界、學界、宗教界等舉辦不同創新大型項目，旨在締造不同機會讓業界內外和知識型義工親身參與不同崗位，積極回應社會。參與者一方面能享受活動其中，另一方面他們很容易聽到社企、社創家和受惠群體的故事，這些題材往往成為他們社交媒體上和朋友間樂不可支的話題，參與者不知不覺間便轉化成支持者和推動者！

豐盛旗艦項目之一「十一良心消費運動」每年均會舉辦大型活動，讓不同界別參與其中。

底層的體制化

「知」道社企的貢獻，以「行」動支持過社創，都不一定會習「慣」的。要令行動能夠持續，必須將以上個別活動體制化，組織成有系統的「慣」例，才能有效為社創發展帶來實際長遠改變。短綫但即時見效的便是邀請商企參與，除了豐盛向商界推廣特企業慈惠創共享價值─「M.O.V.E.R.」[註2]外，香港交易所亦於2020年起，將「環境、社會及管治報告」（ESG Report）中有關社會範疇指標匯報要求，由「自願披露」收緊至「不遵守就解釋」。上市公司因此必須訂立有系統並持續進行的社區投資等範疇的指標，參與社創便是其中一個選項。中綫是教育學生，豐盛除了繼續與本港大專合辦社會企業管理課程外，近年更積極推動將社創課程帶進大、中、小學，例如：將社企實習帶入與香港中文大學聯合書院合作的通識課程中，學生可自行選擇進行實習或畢業專題研究以滿足畢業要求。東華三院甲寅年總理中學則運用了2021年推行高中優化課程騰出的課時，在現有框架下把社創加入恆常課程，培育學生成為未來社創推動者。長線的是建立更完善全面的社創知識體系，一套有系統且可操作的管理知識能讓社創家利用有效的方法及工具，在不同的社企及社創項目中實踐；知識的體制化能加快學員掌握知識，避免重覆的錯誤，減低社會創業的失敗率。

豐盛近年積極推動社創教育，培養學生以人為本精神和技能。

我們須認清香港社創界在世界領先的地位，世界上不少地方都有推動社會創業及社企，但香港仍是極少數能夠或願意講出社企社會投資回報的地方；本港社企在政府沒有直接津貼員工工資下，壽命依然比一般中小企高得多，以上成績都是港人值得為業界驕傲的。話雖如此，香港業界仍然需要加倍努力，在上、中、下層繼續推動社會創業的發展，同時希望香港的經驗能作為其他地方的借鏡，在複雜多變的時代下為世界上不同地方帶來更大的社會效益。

[1]《社會企業3.0:「從好到大」》：刊於2014年6月《CUP Magazine》專欄《Social Enterprise》

[2] M.O.V.E.R. 企業慈惠創共享價值：

M - Marketing Social Mission（社會營銷）：

倡議不同的社會概念去影響公眾，令其建立有益的行為和習慣。

O - Outsourcing Business Process （外判工序）：

企業除採購外，亦可將公司內部的一些工序外判予社企，讓其能有穩定的生意，達致可持續發展。

V - Volunteer support／coaching（義工／義務教練）：

企業內的員工可成為知識型義工，運用其營商的實戰知識，幫助社企處理其營運或管理上所遇到的難題。

E - Ethical Consumption（良心消費）：

在企業內部推廣良心消費的概念，即「富有社會意識的消費」或「替代式消費」，促使社會有正面發展及轉向的消費或採購行為。

R - Resource Sponsorship／Sharing（贊助／資源共享）：

提供金錢或資源的協助，讓項目在推行期間有實際的基礎。