HKSEC 2021-22 頒獎典禮暨評判分享

由於疫情反覆，香港社會企業挑戰賽（HKSEC）早於3月份已率先在網上公布了總決賽賽果。8隊總決賽隊伍施展渾身解數，角逐不同獎項。經過激烈比拼後，兩隊冠軍及兩隊亞軍隊伍順利誕生。冠軍隊伍的每名成員可獲高達港幣 75,000 元的創業獎金，而亞軍隊伍則每人可獲創業獎金港幣 37,500 元，以助他們開展社會企業。

為慶祝參賽隊伍的成功，HKSEC 於7月30日假南豐作坊舉行了頒獎典禮，並於網站和社交媒體上進行直播。除冠、亞軍外，多個獎項包括Youth Co:Lab香港特別行政區代表隊伍、知識產權社會大使獎、最創新意念獎、適時效益獎及最佳演說獎等亦於頒獎典禮中頒發，以鼓勵得獎者繼續於發展社會企業的路上前進。

HKSEC Academy系列的其中一場研討會：評判分享亦於同日緊接頒獎典禮後進行，由城泉首席執行官葉蓁蓁（Ada）與糕點時光聯合創辦人暨行政總裁李昕君（Anita）進行對談。Ada和Anita分別分享他們作為評判與參賽者的經驗。他們亦從成熟和較年輕的初創社企角度探討開設與維持初創企業的關鍵技巧，為大家帶來富啟發性的內容。

HKSEC 2021-22已完滿結束。新一屆社會企業挑戰賽HKSEC 2022-23將於9月開始接受報名，敬請留意HKSEC網站及社交媒體以獲得最新資訊。

民政及青年事務局助理秘書長吳志榮先生（左）與香港中文大學創業研究中心副主任吳頴鋒博士（右）分別致歡迎辭及合照





HKSEC項目總監徐苑思博士頒發獎項給兩隊亞軍隊伍Neurodyssey Association 心腦歷情及Retrovert

民政及青年事務局助理秘書長吳志榮先生頒發獎項給兩隊冠軍隊伍Kinnectus: Connect Us及MedMind Technology

葉蓁蓁和李昕君於研討會：評判分享中進行對話，互談經營初創企業的心得



