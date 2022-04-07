與藝術家聯乘有甚麼好處？掌握3大聯乘營銷手法，提升品牌形象

品牌與藝術的合作已經成為日常，既提升了品牌的銷售業績，又塑造了品牌形像，擴大了影響力，藝術也需要品牌效應的加持，傳播到更多人群，形成商業轉化，這也是越來越多品牌和藝術跨界合作的原因。

Z時代的消費能力和消費者結構在不斷更替，持續散發市場活力的始終是年輕群體，抓住年輕人的喜好就能贏得更多的機會。面對這樣的情況，如何保持品牌的創新，不斷為消費者帶來新鮮感與體驗是品牌在發展中必須思考的問題。

那麼，跨界到底可以為品牌帶來甚麼呢？跨界聯名這一營銷行為已不新鮮，跨界的重點不只是品牌logo的直接相加，而是品牌更深層次的合作和連接。

（圖片由作者提供）

在品牌與藝術的跨界模式中，品牌舉辦或是贊助藝術展成為近幾年常見的一種合作方式。幾年前，愛馬仕在上海當代藝術博物館舉行了「奇境漫步」展，大獲成功，在展覽期間，光是排隊就要排上40分鐘到1個小時，可見大家對品牌展覽的熱情。

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前年大熱的克裏斯汀．迪奧「夢之設計師」展覽在上海龍美術館進行，更是說明了這一點。通過大量的光影藝術和高定設計作品，呈現13個不同風格的展區，帶領觀眾感受迪奧的無限魅力，整個展覽期間觀眾爆滿，一票難求，風靡魔都。

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品牌通過展覽能夠更直觀地向消費者解釋設計的靈感來源，傳達設計師的理念與思考。這是一種提升消費者對品牌忠誠度的有效途徑。而且通過藝術展的形式可以美化，提升品牌在大眾心中的形像。

另一種常見的品牌跨界藝術的方式就是與藝術家合作，推出限量款商品。近年優衣庫在跨界合作上可稱得上文化IP「萬物互聯」，憑借每年密集的聯名輸出，烙下了優衣庫文化創新先鋒的印記。

幾年前優衣庫因KAWS系列T恤發售遭哄搶，成了一個現像級的營銷事件。

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優衣庫和 KAWS 的每次聯名系列都有著超高的熱度這一點想必毋庸置疑，次次都被搶購一空的現像也再度鞏固了該系列聯名在潮流圈的地位。

藝術家與品牌的合作還將為品牌帶來更大的市場發展前景，樹立品牌文化與品牌個性，使藝術在更廣大的時尚空間裏進行傳播，並滲透到大眾的社會生活當中。

品牌跨界藝術的營銷方法

1. 基於自身優勢，借藝術跨界+聯名提升品牌認知

跨界聯名如果只是「甚麼熱做甚麼」、「大家做所以我也要做」，其結果不會對品牌有任何沉澱的資產，包括有形資產和無形資產。

作為一種新的營銷形式，越來越多的品牌都有藝術部署，通過藝術為品牌注入新的文化內涵，在高端人群中不斷放大品牌傳播力與影響力。抓住精英文化的思想與理念，用喜聞樂見的方式去推動，而與大品牌的結合正好可以滿足這一訴求。

2. 營銷賽道多元化 ，商業藝術化

讓產品擁有更多的藝術氣質和設計美感，它就不僅僅是一件商品，更是消費者喜愛甚至願意收藏的藝術品。

眼下商業體追求的內容型商業，策展型商業等形式，很多都離不開商業藝術化。品牌、商業引入藝術業態已經不知局限在服飾美妝奢侈品等行業，汽車、3C數碼行業等都可以借力藝術進行商業創新。

3. 深度綁定科技，加大品牌藝術營銷部署

智能手機也不斷加大藝術營銷的部署，將藝術和技術結合，眾多手機品牌都在試圖尋找科技與藝術的最佳結合點。

國產智能手機品牌紛紛盯上了「藝術跨界」，由vivo到OPPO再到華為，從海報到廣告片再到藝術展，科技與藝術的關系儼然越來越緊密。

隨著品牌跨界的泛濫，簡單的給產品印上IP形像，已經無法觸動消費者的內心。一加手機和空山基一加手機顯然深諳此道，和日本著名藝術家空山基做了一次跨界，從產品到營銷的深度互動，使得品牌與IP的潛力無限釋放，最終產生令人驚艷的化學反應。

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品牌熱衷於用藝術展的形式擴大品牌的影響力和傳播力，不少品牌都以贊助藝術發展為營銷手段之一。各品類的市場經過多年的競爭已經形成了基本的市場格局，品牌想要在產品上創新變得越來越難，而跨界聯名不僅能給產品帶來靈感，也可以為大眾帶來新鮮感，何樂不為。

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