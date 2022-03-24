周末北歐小旅行！瑞典「國寶級」陶藝家Lisa Larson作品Pop-Up登陸，首次展出「加大版」獅子！

身形圓渾的胖貓、有如獅身人面像的大雄獅⋯⋯在以往仍可以出國旅行的日子，相信大家都一定曾在日本的選物店見過這些出自瑞典「國寶級」陶藝家Lisa Larson的動物陶器！若你是Lisa Larson的粉絲，就要留意啦！Lisa Larson的大型作品Pop-Up現已登陸香港，當中更有超巨大Lion Maxi，係時候出發！

Lisa Larson的一系列標誌性動物陶器作品

被喻為瑞典「國寶級」陶藝家的Lisa Larson自1950年代起，以自己家中的貓咪，或是北歐獨有的動物為創作藍本，塑造出其一系列標誌性的動物陶器作品，作品在世界各地大受歡迎，想信大家一定有見過出自Lisa手的紅色條紋貓Mikey！

瑞典「國寶級」陶藝家Lisa Larson

現年已經90歲的Lisa Larson，雖然已不再落手製作，但其作品現時在世上只有17位工匠負責生產，從倒模、脫模、上釉、手繪紋理以至燒窯出窯，也由工匠一手完成！就連是次Pop-Up的展品也是訂製品，每件也是獨一無二，當中更有首次在香港展出的「加大版」360mm高的超巨大獅子Lion Maxi，「加大版」忠於多年來的原版造形，驟眼看，就像用放大電筒放大了一樣！

右下：首次在香港展出的360mm高超巨大獅子Lion Maxi

值得一提的是，Lisa Larson的所有陶瓷作品都是用純天然物料製作，由陶泥、釉藥，甚至作品上出現的金線點綴，都是來自大自然的天然礦物和植物顏色；Lisa亦特別為陶瓷作品調出了包含碎石和雜質的陶土，令其做出來的陶瓷作品更有質感，拿上手，相信大家必定會感受到手作的溫度。

不管你是Lisa Larson粉絲，或是北歐設計愛好者，都不能錯過這次的Pop-Up！Pop-Up位於深水埗閣樓小店「foreforehead」，更於本周末開始定期在中環街市展出，今個weekend，不妨自製一趟北歐小旅行吧！

foreforehead x Lisa Larson Pop-Up深水埗店

日期：3月22日起，逢星期二至日

時間：下午1時至晚上7時半

地點：深水埗基隆街132B閣樓

foreforehead x Lisa Larson Pop-Up中環街市店

日期：3月25日起，逢星期五、六、一

時間：中午12時半至晚上7時半

地點：中環街市二樓215號舖