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17/05/2022

內地香港成功抗疫方式，綠營絕對不會使用

#台灣 #新冠肺炎 #超前部署 #綠營 #快篩試劑
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　台灣最近有個數字登上全球第一，就是新冠肺炎「確診人數」很不幸的傲視全球。台灣向來自封「防疫模範生」，總把「超前部署」掛在嘴邊。結果證明蔡英文政府決策官員嚴重低估Omicron的傳染力和爆發力，付出的慘痛代價就是損害人民健康與生命，讓整個台灣社會生活步調大亂。

 

　　不久之前，香港的疫情急劇升溫，猛然飆高的龐大確診病例癱瘓醫療體系。當時台灣人還對疫情相當無感，覺得事不關己，並無危機意識，談論起來往往還一副香港怎麼會搞到這種地步的優越口氣。如今外面的疫情已經在下降，台灣則正走向高峰，卻根本看不到超前部署的成果。快篩劑之亂立馬上演，滿街只要看到長長的人龍，就知道是在排隊買快篩。我們家原本不願意冒著群聚的風險跟著去排隊，拖延了幾天。有一天發現女兒為了幫助孤身一人在台北求學的同學，冒著太陽排隊五個多小時才買到快篩劑送給同學，讓我嚇一大跳，才決定正視這個問題，但我還是不願意排隊。解決之道，是請香港的家人買了快篩劑寄來台灣應急。當收到一大包快篩劑的時候，既鬆了一口氣，又覺得荒謬而可悲。台灣本應該有大把時間把這些物資都準備妥善，然而事到臨頭大家才驚訝的發現，政府這段時間，好像甚麼都沒做，該亂的不該亂的，照樣通通亂了章法。

 

　　台灣的根本問題就是政治化，政策如此，防疫也是如此，意識形態凌駕於務實考量之上。很多防疫政策出發點都是從政治考量，以便將功勞歸於綠營政府。像最早疫情剛開始時口罩缺貨，本來是可以通過自由市場機制解決，但蔡英文硬是要搞一個「口罩國家隊」出來。後來疫苗不足，也提出所謂疫苗國家隊，總之就是要證明只有政府出手，才能保護民眾。

 

　　同樣的，在防疫政策上凡是大陸或者香港成功的方式，綠營絕對不會使用。有傳媒說是仇中，也有分析認為是避免影響製造兩岸對立，從中牟取政治利益的政策。像是近期台灣疫情大爆發，醫院量能不足，當局就絕對不肯興建方艙醫院，寧可讓醫療體系承受爆量排擠。

 

民眾要花很長時間排隊才可能做到核酸檢測。

 

　　上星期文章提到，台灣快篩試劑缺貨，有幸搶到快篩試劑的民眾，如果在家檢測呈現陽性，還要辛苦的到各大醫院排隊等候做核酸檢測，確診後才能領到治療新冠肺炎藥物。不少民眾在互聯網抱怨，從清早排到晚上都未必輪得到，本來沒有不舒服的人都絕對會累到生病，醫院急症室更是被要求做核酸民眾擠爆。

 

台灣各地篩檢能量嚴重不足。

 

　　包括台北市長柯文哲、新北市長侯友誼等非綠營政治人物不斷呼籲當局，既然確診者那麼多，應該實施快篩即陽性，但被以種種理由拒絕。最近看到公營傳媒一篇關於香港第五波疫情研究報告的報導才明白，原來快篩陽性便屬確診，其實是香港防疫成功的模式，這才讓大家恍然大悟。最新的政策雖然勉強開放三類民眾「快篩陽性視同確診」，但是卡住身份認證和舉證等問題，讓民眾無所適從。

 

 

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