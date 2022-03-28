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29/03/2022

科技股炒美團騰訊

#騰訊 #美團 #科技股
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　　昨日33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:13；下跌板塊:20。
　
　　至4:30收，上升板塊:18；下跌板塊:15。
　
　　大市成交:1,343億元；期指成交:166,745張。
　
　　最大成交時段是9:45的15分鐘內，成交逾100億元，之後逐步減少至14:45的15分鐘內的13億元。之後又稍回增，15:45時段為23億元。
　
　　科技板塊中，美團(03690)受捧，已連續三天企於周線保歷加通道底部的125.4元。騰訊　(00700)似欲回彈，回企於周線圖保歷加通道底部的359.07元。
　

(資料圖片)

　
　　內銀股中，中信銀行(00998)與建行(00939)齊見造好，中信銀行似欲上破3.98元的阻力，一旦上破，可望見4.6元；建行只要企穩250天平均線5.7元上，可望挑戰6.25元。
　
　　煤炭股見有支持，神華(01088)、兗礦能源(01171)均見好，細細粒的蒙古焦煤(00975)有異動。


 

 

 

 

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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