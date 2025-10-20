直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期反彈逾600點
直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期反彈逾600點
25,759.52
+512.42
(+2.03%)
25,784
+559
(+2.22%)
高水24
9,192.55
+180.58
(+2.00%)
5,927.90
+167.52
(+2.91%)
533.86億
3,860.31
+20.55
(+0.535%)
4,547.55
+33.32
(+0.738%)
12,874.37
+185.43
(+1.461%)
2,578.69
+23.37
(+0.91%)
108,079.9000
-562.8700
(-0.518%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0685
歐元最佳客戶買入價
9.0809
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1535
etnet專輯

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
