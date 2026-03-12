12/03/2026 07:48

香港家族辦公室對數字資產需求上升，為本港帶來新機遇。港府須打造更優質環境，吸引更多家辦和機構參與數字資產創新，鞏固亞洲以至全球數字資產中心地位，助香港國際金融中心更上層樓，並在規則制訂取得話語權。

香港金融學院發表最新調查報告，28%受訪家辦計劃在未來3年增持數字資產。這股浪潮背後，是全球財富傳承者對區塊鏈技術、代幣化金融及另類投資價值的重新審視。數字資產包括加密貨幣、代幣化實物資產（RWA）等。

家辦增持加密幣，為港締機遇

XBTO投資公司早前調查顯示，全球家辦對數字資產配置的比例低，約佔總資產1%至7%。但不要小覷這個配置金額，據德勤估計，全球家辦管理的資產規模約5.5萬億美元，即相當於550億至3,850億美元。許多家辦的下一代成員對Web3技術、加密貨幣及區塊鏈應用感興趣，視數字資產為長期戰略配置，而非短期投機。港府若能提供良好環境，有望為本港數字資產創新帶來嶄新機遇。

事實上，港府早已在布局，透過監管清晰、基礎設施、生態建設和稅務誘因等多管齊下，助力數字資產發展。穩定幣屬於加密貨幣的一種，監管框架去年8月生效，首批牌照將於本月批出。同時，當局已發出12張虛擬資產交易平台牌照、為投資者提供合規交易、託管的保障，並持續推進代幣化產品及應用場景、人才培養。

港府更運用稅務優惠，將數字資產納入合資格投資，享利得稅豁免、代幣ETF轉讓免印花稅，降低家辦投資數字資產的成本，提升實際回報。

然而，機遇從來都與風險並存。副總理丁薛祥在兩會期間在會見港區人大代表時，兩度對金融安全發出語重心長的警示，以「矛和盾」作比喻，提醒香港須在擁抱金融創新的長矛同時，築牢風險防範的堅固盾牌。

香港的金融安全，從來不只是香港自身的事，更是關乎國家發展大局的關鍵一環。因此，香港需要矛和盾並重，既要加快金融科技創新，通過參與全球穩定幣和RWA規則制定，成為國家數字金融領域的試驗田，更要築起防火牆，防範不可預測風險，避免風險外溢，影響國家發展大局。

做好風險監管，不負國家所望

如何做好矛和盾準備？關鍵在於「以監管促發展、以創新強監管」的平衡策略。無論是新興的數字資產，還是傳統的股票債券，須遵循「相同活動、相同風險、相同監管」的原則辦事。即將落實的穩定幣發行安排，正是檢驗這套原則的試金石。金管局表明首階段只會批出幾個牌照，並以儲備真實性、贖回機制可靠性為審批重點，正是希望市場明白穩定幣是支付工具而非投機工具。這種「先嚴、走穩、再放鬆」的策略，既能避免起步過寬後收拾亂象的沉重代價，也為市場提供了清晰而穩定的預期。

此外，須完善金融基建，從技術層面強化系統韌性。金管局的「Ensemble項目」支持代幣化資產與央行貨幣實時結算，迅清結算即將建立數字資產平台支持債券交收。這些由政府主導的基建升級，能夠在新業務開展前就嵌入合規和風控要求。當交易與託管分離、央行數碼貨幣結算成為標準配置，投資者對數字資產的信心自然大為增強。

香港更須嚴格遵守內地全面禁止虛擬貨幣交易的監管規定，確保本港的數字資產活動不會成為監管套利的工具。同時，透過與國家金融管理部門的密切溝通，完善跨境資金流動監測預警機制，確保任何可能影響內地金融秩序的風險，都能在第一時間被識別和阻斷。

數字資產為香港帶來機遇和考驗，香港須善用一國兩制下的獨特角色，發揮金融所長，以穩定幣推行作為內地金融改革的試驗田，加快人民幣國際化，將潛在風險穩妥地納入監管制度內，回應國家所需，令香港在數字資產的新時代行穩致遠，成為全球領跑的金融創新樞紐。