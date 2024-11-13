30/08/2024 10:28

《真知灼見－溫灼培》人民幣有追落後概念？

《真知灼見》今早（30日）於亞洲市場，人民幣（離岸）報7.0921兌1美元，而據路透社數字顯示，昨晚（29日）人民幣一度高見7.0843兌1美元，相當靠近7.08這技術關位。對於人民幣近期的上升，重點當然離不開市場對聯儲局快將於9月18日議息會開展減息周期的預測。更甚是，因應上周美國勞工統計局(BLS)公布把截至今年3月底的過去一年內就業人數大幅向下修正後，按照利率期貨價格，現市場更是普遍預期今年內聯儲局將要大幅減息1厘，機率是100%。在中美息差有望於今年內急速收窄下，人民幣當可看高一線。



*人民幣升幅遠不及東盟貨幣*



不過，推升人民幣還有另一更重要因素，是東盟貨幣的大幅升值。隨日圓於7月初約於162兌1美元水平見底並作出大幅反彈後，亦帶動了東盟貨幣大舉上揚。當中值得留意是，從7月低位計算，馬來西亞令吉至今便累積升了8.7%，是東盟貨幣中升幅最顯著貨幣。至於泰銖期間亦升了8.1%，印尼盾升了5.6%，新加坡元升了4.2%。相反離岸人民幣期間，從7月最低位7.3113兌1美元，到今早見7.0921，其累積升幅卻只有2.99%，明顯人民幣升幅是遠落後於東盟貨幣。



*人民幣下一目標料7.0兌1美元*



東盟作為中國最大貿易伙伴，佔內地外貿總值佔比達15.8%，並且亦是內地出口的主要競爭對手，當東盟貨幣已升了這麼多，人民幣的升幅就顯得落後。所以不排除往後人民幣有機會隨後而上。技術上，倘7.08兌1美元的阻力遭突破，人民幣下一有望挑戰的阻力將是7.0兌1美元關位。



*留意今晚美國PCE通脹數字公布*



最後提提大家，本港時間今晚8:30，美國將公布7月份PCE通脹率。這是聯儲局在制定貨幣政策時最看重的通脹數據。而按市場估計，7月核心PCE年通脹率有機會略反彈上2.7%水平，6月該數字為2.6%。就如聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會(Jackson Hole)所指，通脹與就業兩者相比，他現在更關注勞工市場風險。料這數字變化未必能阻礙聯儲局9月18日減息意向，但就可能影響該局減息幅度，所以PCE數字公布亦值得關注。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》(筆者電郵：enroll@hangseng.com)



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