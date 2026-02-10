關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關稅外
10/02/2026
據英國金融時報報道，特朗普打算讓亞馬遜、谷歌和微軟等公司免受即將對晶片徵收的關稅，因為這些公司正競相建設為人工智能提供動力的數據中心。
知情人士透露，美國商務部計劃為美國超大規模數據中心營運商提供關稅豁免，將與台積電的投資承諾掛勾。不過，計劃仍在變化之中，尚未得到總統簽署。
撰文：經濟通國金組
