關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關稅外

據英國金融時報報道，特朗普打算讓亞馬遜、谷歌和微軟等公司免受即將對晶片徵收的關稅，因為這些公司正競相建設為人工智能提供動力的數據中心。

知情人士透露，美國商務部計劃為美國超大規模數據中心營運商提供關稅豁免，將與台積電的投資承諾掛勾。不過，計劃仍在變化之中，尚未得到總統簽署。

撰文：經濟通國金組

