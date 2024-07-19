19/07/2024 09:51

渣打銀行、安擬集團及香港電訊參與金管局穩定幣發行人「沙盒」

《經濟通通訊社19日專訊》渣打香港、Animoca Brands及香港電訊將攜手參與由金管局於今年三月宣布推出的穩定幣發行人「沙盒」，並會委託渣打銀行旗下的Zodia Custody提供機構數碼資產託管服務。三方將積極探索穩定幣在金融及支付巿場所擔當的關鍵角色，從而支持香港發展成為全球數碼資產樞紐。

渣打香港表示，積極參與穩定幣發行人「沙盒」，探討如何以最有效的方式支持香港數碼資產生態系統蓬勃發展，並深入了解穩定幣市場的演變為此生態系統所帶來的機遇與風險。這與安擬集團致力推動數碼資產普及應用，並將區塊鏈相關科技方案應用於實體資產和傳統經濟的願景不謀而合。而作為科技、媒體和電訊業的領導者，香港電訊致力透過「沙盒」探索穩定幣的創新如何支持本地及跨境支付，為消費者和商戶帶來更大裨益。(bn)