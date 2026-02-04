03/02/2026 11:36
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息連跌8日報2.52厘
《經濟通通訊社3日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息連跌8天報2.51994厘，跌1.369基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.74839厘，跌2.602基點。
隔夜息報1.79429厘，跌0.214基點；一周拆息跌4.429基點，報1.98964厘，兩周則升3.559基點，報2.38821厘。長息方面，六個月拆息跌1.44基點，報2.86923厘，一年期則跌0.184基點，報2.98179厘。
港元匯價今日在7.8129-7.8097之間上落，最新報7.8125。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.79429
|-0.214
|一周
|1.98964
|-4.429
|兩周
|2.38821
|+3.559
|一個月
|2.51994
|-1.369
|兩個月
|2.67946
|-4.447
|三個月
|2.74839
|-2.602
|六個月
|2.86923
|-1.44
|一年
|2.98179
|-0.184
資料來源：香港銀行公會