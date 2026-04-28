22/04/2026 15:53

【ＡＩ】百度聯盟啟動「星雲計劃」開放獵戶座AI引擎，小米、榮耀等已加入

《經濟通通訊社22日專訊》在今日舉行的2026百度聯盟大會上，百度(09888)正式啟動「星雲計劃」，向全行業開放百度獵戶座AI引擎。大模型上下文協議(MCP)服務收益與開發者共享，廠商可按行業模塊化直接接入。目前，小米(01810)、榮耀、vivo等手機廠商已加入星雲計劃。



據介紹，百度獵戶座是面向合作夥伴開放的AI搜索全鏈路通用服務方案，依托文心助手，通過Master Agent與多Skills編排，可調用百度搜索及電商、旅遊、健康等服務，實現從信息獲取到任務交付的閉環。



此外，為加速生態拓展，百度聯盟還宣布推出1億美元海外專項扶持計劃，面向合作夥伴提供高價值預算接入、Hybrid模型支持、廣告主冷啟補貼，與夥伴共同做大海外市場。(wn)