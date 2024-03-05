天氣乍暖還寒，要吃驅寒祛濕食物！今期素食譜：八角香炆紅白蘿蔔「牛腩」（猴頭菇）

原以為農曆年過後，春回大地，氣溫會逐步提升。沒想到，今年三月份，卻迎來了罕有的冷氣團，令過去幾天的氣溫驟降。更沒有想到，冷空氣逐漸遠走的早上，窗外一片白濛濛的，分不清是雨還是霧。視野只剩咫尺之間，看得見對面的大樓，卻遠望不見天空和山峰。

中午時分，太陽高升，霧總算散去了一些。雲霧稍為推開後，眼前的城市森林，恍如海市蜃樓，不知是真還是假的，被一層厚厚的霧層包圍著。為本來藍色的星期一，帶來了一點點趣味。冷不防身旁，已經有不少攝影愛好者，靜候時機，為留住這個如仙如幻的都市奇景，拿起照相機在狂拍。

如煙似夢的風景，固然迷人；22度的氣溫，卻沒有如願的帶來一絲溫暖感。大概是濕氣有點重，太陽熱力都被雲霧掩蓋著，未能發揮其效。這乍暖還寒的潮濕天氣，很容易令體內的濕氣積聚，讓人常感到疲倦，難怪有「春眠」之說。這個時候，除多注意保溫之外，可吃一些驅寒祛濕的食物（比如八角），或許能稍稍紓緩春日帶來的不安。

八角香炆紅白蘿蔔「牛腩」（猴頭菇）（2人份）

時間：50分鐘

材料：

乾猴頭菇 1個／紅蘿蔔 1個／白蘿蔔 半個／炸腐皮 8塊／乾冬菇 6顆／薑 2片／青葱 1小束（把）

調味：

八角 3顆／鹽 1茶匙／豉油（醬油）3湯匙／糖 1.5湯匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／大沙律（拉）碗／筷子／湯匙／茶匙／易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／碟

步驟：

1. 清洗青葱，切去根部，再切成段。

2. 分別刨去紅和白蘿蔔的皮，切去頭尾，洗乾淨，再切成小塊（如圖）。

3. 切炸腐皮成小塊。

4. 分別用熱水泡浸乾猴頭菇和乾冬菇（如圖）。

5. 將已泡好的冬菇，切成片。

6. 清洗乾淨已經泡浸好的猴頭菇，擠乾水份，放大沙律（拉）碗中，以半茶匙的鹽、1湯匙的豉油（醬油）和半湯匙的糖（如圖），攪拌均勻，先行醃15分鐘。

7. 以中火預熱易潔鑊（不沾鍋），放入1湯匙的食油，再放入步驟6（如圖），煎至金黃色。

8. 以中火預熱易潔鑊，放入步驟1、八角（已經沖洗過的）、和薑片（如圖），炒1分鐘。放入步驟2，炒一炒後，加入2/3茶杯的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，以中火煮15分鐘。

9. 打開鑊蓋，放入步驟3和5，與餘下的已經攪拌好的調味料（如圖），續以中火炒拌均勻。（適時，倒入半茶杯的清水。）蓋上鑊蓋，以中火煮15分鐘。

10. 最後，加入步驟6，炒拌均勻，以中火多煮8分鐘。

筆記：

1. 八角有有茴香烯，能提升免疫力。

2. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 白蘿蔔有抗氧化的「異硫氰酸酯」，還有維生素C、膳食纖維和幫助消化的酵素等。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。