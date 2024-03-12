遇到創作瓶頸？我是這樣激發煮食靈感的！今期素食譜：芝麻醬炒甜椒豆卜苦瓜

考試完畢了，滿心歡喜的走進服飾店，打算挑一兩件新衣來犒賞自己的時候，卻發現沒有找到合身的號碼。計畫書送出去了，路過晚上十點還燈火通明的餐廳，本想飽吃一頓來好好奬勵自己，偏沒有看見很想吃的東西。不只是這樣，有時候走進超市或菜市場，想找出一些時令新鮮的蔬果，但就是沒有看見那種成功搶眼球的食材。

假如有過以上的感覺，你們當初是怎麼做的呢？默默地走出服飾店，一件衣服都不買？還是，隨便挑一道看來美味的菜式，拿回家裏好好享用？這些年來，食譜創作的路上，難免遇上了瓶頸。走進市場，不一定幸運地，找到新奇的、從來沒有發掘過的食材，但往往在那份創作滋味蔬食菜的心推波助瀾下，很快就被飽滿的番茄、雪白亮麗的椰菜花，和嫩綠的豆角等吸引過去，忍不住買了回家。

然後，一個人站在廚房裏，躊躇好一陣子。假如當下思緒紛亂，怎也構想不來的時候，便翻出書架上的食譜書，甚至胡亂地在網路找來一些介紹古今美食的影片。用盡各種方法，努力找出創作的突破口。企圖刺激那打算放假休養的煮食靈感，回來好好幫忙利用那些買回來的新鮮食材，做出簡單美味的走肉菜。

如是，心路歷程走過一輪又一輪，來到了今天。用心思量，創作出一道又一道的走肉菜。不管怎樣，希望繼續跟大家分享各式滋味的走肉菜！感謝大家支持！我們下周見。





芝麻醬炒甜椒豆卜苦瓜（2人份）

時間：20分鐘

材料：

苦瓜 1個/ 小紅和橙（橘）色燈籠椒（甜椒）各1個/ 豆卜 8顆/ 本菇 半包/ 青葱 1束（把）/ 蒜頭 3粒（顆）

調味：

鹽 1茶匙/ 糖 1湯匙/ 豉油（醬油）1湯匙/ 醋 半湯匙/ 芝麻醬 1湯匙/ 南薑粉 半湯匙/ 辣油 適量

工具：

砧板/ 菜刀/ 湯匙/ 茶匙/ 平底易潔鑊（平底不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 碟

步驟：

清洗青葱，切去根部，再切成段。 剝走蒜頭的皮，沖洗後，切成片。 清洗乾淨苦瓜，挖出籽，橫（行）切成片（如圖）。







挖出小紅和橙（橘）色燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，沖洗後，切成絲（如圖）。







將豆卜切成片（如圖）。







切去本菇的根部，逐株摘出來（如圖）。







放步驟1和2於 平底易潔鑊（平底不沾鍋）中，以中火炒1分鐘。







倒入1湯匙的食油，放入苦瓜，以中火炒一炒。調和所有調味料和1湯匙清水，倒入鑊中，續以中火炒1分鐘。加入2湯匙的清水，炒拌均勻後，蓋上鑊蓋，煮5分鐘。 打開鑊蓋，放入步驟4至6，續以中火炒3分鐘。

筆記：

苦瓜有增進免疫能力的氨基酸及無機鹽。 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。 豆卜是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。 蔬果全部要徹底洗淨。 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。













