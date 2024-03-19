吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯

完成足足忙了兩個月的計畫書，難得準時下班，路過禮品店，打算買件小東西，好好犒賞自己，卻沒想到殷勤的店員在結帳後，正想拿出盒子、絲帶、袋子和貼紙等，一件又一件的物料來包裝，嚇得我連忙的回絕說 「沒關係，這是自己用的，不用包了。謝謝。」

朋友因為宴會的關係，找我結伴去挑衣服。走過一家又一家的服裝店，試完一輪又一輪的華服，朋友怎也看不上眼。直到來到衣服看來不起眼的一家店，沒想到朋友才試了兩件，就二話不說的下單去。「這些衣服會不會太過於平實呢？」 「不會啦，我就是要簡單，不花俏的。」 朋友滿心歡喜的解釋說。

在外奔走數月，終於可以回老家一趟了。公務應酬再多，吃盡了各大名廚的山珍佳餚，還不如媽媽的巧手家常菜。不用買來珍貴的食材，亦不求的煮食技巧，更不必安排別致的擺盤。一道簡簡單的小菜，哪怕只是一碗，從小喝到大的新茄番薯湯，吃來，喝來，就是滿足，就是窩心和溫暖。

鮮茄番薯（地瓜）湯（2人份）

時間：40分鐘

材料：

番茄 2個／小番薯（地瓜）4個／中紅蘿蔔 2個／薑片 10塊

調味：

鹽 1茶匙／紅醋 半湯匙／麵豉（味噌）半湯匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／湯匙／茶匙／煮鍋／木舀／湯碗

步驟：

1. 刨去小番薯（地瓜）的皮，切去頭尾，清洗乾淨，切成小塊（如圖）。

2. 刨去中紅蘿蔔的皮，切去頭尾，沖洗後，亦切成小塊（如圖）。

3. 剥走番茄的蒂，清洗後，切成小塊（如圖）。

4. 放薑片於已經以中火預熱的煮鍋之中（如圖），炒1分鐘。

5. 倒入1湯匙的食油，再放入步驟1和2，續以中火炒3分鐘。

6. 放入步驟3，續以中火炒3分鐘（如圖）。

7. 倒入5湯碗的清水，加入麵豉（味噌），攪拌均勻後，蓋上鍋蓋，以中大火煮20分鐘。

8. 調回中火，打開鍋蓋，放入餘下的調味味，攪拌均勻，再多煮3分鐘。

筆記：

1. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

2. 番薯（地瓜）有豐富的膳食纖維和β-胡蘿蔔素，都是有助抗氧化，提高免疫力的。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。