歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯
食得有營
素食
健康好煮意

吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　完成足足忙了兩個月的計畫書，難得準時下班，路過禮品店，打算買件小東西，好好犒賞自己，卻沒想到殷勤的店員在結帳後，正想拿出盒子、絲帶、袋子和貼紙等，一件又一件的物料來包裝，嚇得我連忙的回絕說 「沒關係，這是自己用的，不用包了。謝謝。」

 

　　朋友因為宴會的關係，找我結伴去挑衣服。走過一家又一家的服裝店，試完一輪又一輪的華服，朋友怎也看不上眼。直到來到衣服看來不起眼的一家店，沒想到朋友才試了兩件，就二話不說的下單去。「這些衣服會不會太過於平實呢？」 「不會啦，我就是要簡單，不花俏的。」 朋友滿心歡喜的解釋說。

 

　　在外奔走數月，終於可以回老家一趟了。公務應酬再多，吃盡了各大名廚的山珍佳餚，還不如媽媽的巧手家常菜。不用買來珍貴的食材，亦不求的煮食技巧，更不必安排別致的擺盤。一道簡簡單的小菜，哪怕只是一碗，從小喝到大的新茄番薯湯，吃來，喝來，就是滿足，就是窩心和溫暖。

 

鮮茄番薯（地瓜）湯（2人份）

 

吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯

 

時間：40分鐘

 

材料：

 

吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯

 

番茄 2個／小番薯（地瓜）4個／中紅蘿蔔 2個／薑片 10塊

 

調味：

 

鹽 1茶匙／紅醋 半湯匙／麵豉（味噌）半湯匙／白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／蔬果刨刀／湯匙／茶匙／煮鍋／木舀／湯碗

 

步驟：

 

　　1. 刨去小番薯（地瓜）的皮，切去頭尾，清洗乾淨，切成小塊（如圖）。

 

吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯

 

　　2. 刨去中紅蘿蔔的皮，切去頭尾，沖洗後，亦切成小塊（如圖）。

 

吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯

 

　　3. 剥走番茄的蒂，清洗後，切成小塊（如圖）。

 

吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯

 

　　4. 放薑片於已經以中火預熱的煮鍋之中（如圖），炒1分鐘。

 

吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯

 

　　5. 倒入1湯匙的食油，再放入步驟1和2，續以中火炒3分鐘。

 

　　6. 放入步驟3，續以中火炒3分鐘（如圖）。

 

吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯

 

　　7. 倒入5湯碗的清水，加入麵豉（味噌），攪拌均勻後，蓋上鍋蓋，以中大火煮20分鐘。

 

　　8. 調回中火，打開鍋蓋，放入餘下的調味味，攪拌均勻，再多煮3分鐘。

 

筆記：

 

1. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

2. 番薯（地瓜）有豐富的膳食纖維和β-胡蘿蔔素，都是有助抗氧化，提高免疫力的。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#識食#素食#食譜#素食譜#DIY#鮮茄番薯湯#湯水#地瓜#番茄#紅蘿蔔
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生