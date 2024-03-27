染髮和違例泊車的背後

上星期的文章提及染髮，想不到引起熱烈迴響。許多學校對學生的髮型、髮飾都有明確規管，例如規定男孩子前額的頭髮不能蓋過眼眉，而女孩子的頭髮及肩即要紥起等；另外，常見要求裙子必須及膝、襪子必須符合一定長度等，也是歷久常新的事例。有一位朋友女兒的學校只允許天然髮色，女孩卻染了金髮，並指她購買的染髮劑包裝盒上寫着「天然金色」，聽罷我只能讚嘆年輕人的聰慧。朋友問我：「究竟她如此做的背後原因是甚麼？」聰慧如這女孩，肯定知道回校後一定會被要求染回原來的髮色，那頭金髮最多只能維持一個周末多一天，值得嗎？

「明知犯規仍堅持染髮」在年輕人中其實十分普遍，而這個行為的背後有數個動機，例如他們享受可以自己「話事」的感覺。年輕人覺得自己可以操控的事很少，在家要聽父母及長輩的話，在校也要聽校長及老師的話，就連少得可憐的「自由」時間可能也已被安排了活動或其他事情。當有些發現染自己喜歡的髮色能得到巨大的滿足感時，他們便會不顧一切去做，即使只能維持一小段時間。

事實上，年輕人十分享受這種片刻的歡愉，尤其是當他們迫切地向他們心目中重要的人顯示出自己「酷」的一面，儘管只是很短暫的「酷」髮色。也有可能他們只是單純喜歡那個髮色，就算只能享受數天也覺得值了。有些也許心存僥倖，覺得他們找到一個聰明的藉口，覺得老師有機會接受「天然金色」這種說法，因此膽粗粗地嘗試「闖關」。

其實就算是成年人也很多會挑戰機制和心存僥倖，否則那來許多來自違例泊車及違規過馬路的庫房收益呢﹗重點是後果是否我們所能承受，而那些代價是否值得。年輕人染髮，染回去便是了，雖然浪費金錢、時間和精力，然而只要他們覺得這些代價是值得的，更重要的是，他們能承擔那些後果及有能力去改正那些行為。正如違例泊車及違規過馬路，花錢交罰款便可以了。如果數百元的「牛肉乾」可以換來一時方便，有些駕駛人士覺得是值得的。違規過馬路雖然最高罰款2,000元，但有些人仍然覺得這種方便足以抵銷這筆罰款，便值得他們心存僥倖地做。

（由作者提供）

當然，作為兒童住宿照顧服務的工作者，我們並不鼓勵他們存有僥倖的想法，並透過挑戰權威而取得話事權。我們希望了解他們希望擁有話事權的動機是因為希望得到關注？還是希望獲得認同？還是歸究於朋輩壓力？了解原因後，便讓他們知道能夠「話事」並非達到目的的唯一途徑，反而將時間和精力花在其他正面的事上，可能會更有效地達到其正面目的。至於心存僥倖，我們則要引導他們明白，可能有一天所需的代價非他們所能付出，恐怕那時知道為時已晚，還是及早腳踏實地吧﹗