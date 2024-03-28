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豆芽養生

健康快車
石鏡泉、吳國雄
健康快車
TEXT:石鏡泉、吳國雄

　　豆芽的種類非常多，日常吃到的有黃豆芽、綠豆芽、黑豆芽、花生芽等，不同的豆芽都有共通的功效，卻又各有風味，各具不同的補益成效，平常可以換著吃，使營養更均衡豐富，對身體健康，更具效益。

 

　　一般可浸發豆芽的穀豆種子超過30多種，而各類豆芽首以黃豆芽和綠豆芽最為普遍，其補益研究也最深入。黃豆即大豆，在中國出現超過五千年，食用大豆芽的記載也有二千多年。

 

　　黃豆芽味道鮮美，有非常豐富的營養，常吃有利於降低我們的血脂保養，是有效預防高血脂的食品。一種含有多種蛋白質和維生素，營養豐富味道鮮美的水培蔬菜。

 

　　研究證明，黃豆發芽後，胡蘿蔔素可增加1-2倍，維生素B2增加2-4倍，維生素B12是大豆的10倍，維生素E是大豆的2倍，尼克酸、葉酸等物質也成倍增加。

 

豆芽的功效與作用

 

　　一、黃豆芽，清熱利濕、消腫除痹。中醫學以黃豆芽味甘、性涼，入脾、大腸經。具有祛黑痣、治疣贅、潤肌膚的功效。對脾胃濕熱、大便秘結、尋常疣、高血脂等，有高度食療作用。含較低的熱量，較高的水分和膳食纖維，具有清熱明目、補氣養血、防止牙齦出血、預防心血管硬化及降低膽固醇等功效。

 

　　含有豐富的蛋白質、脂肪、粗纖維、胡蘿蔔素、維生素B族、維生素C、糖、鈣、鐵、磷等多種礦物質。所含的蛋白質，可以補充人體所需的氨基酸，促進人體的生長發育，強身健體、增強機體免疫力。常吃有健腦、抗疲勞、抗癌作用。黃豆在發芽過程中，黃豆中使人脹氣的物質被分解，食用後不會出現脹氣的感覺，而其他營養素也更容易被人體吸收。

 

　　二、綠豆芽，清熱解毒。綠豆芽性味甘寒，在衆多豆芽中，清熱解毒效果相對最好，甚至比綠豆更顯著。相比於黃豆，綠豆的脂肪和碳水化合物含量較低。據統計，每100克黃豆芽中含有脂肪1.6克，能量為44千卡；而綠豆芽的脂肪含量僅為0.1克，能量只有18千卡，所以更適合需要減肥、降脂的人食用。

 

　　另一方面，綠豆芽具清熱解毒、利尿除濕的作用。適用於飲酒過度、濕熱鬱滯、口乾口渴、小便赤熱、便秘、目赤腫痛等患者食用。

 

　　三、黑豆芽，疏肝理氣。黑豆芽深得歷代中醫推崇，疏肝理氣效果最佳。從營養價值角度看，黑豆芽含有豐富的鈣、磷、鐵、鉀等礦物質，含量比綠豆芽更高，還特別含有豐富的花青素，抗氧化、延衰老的效果更好。

 

　　食物營養成分方面，黃豆芽和綠豆芽所含的水分、核黃素、維C、煙酸等成分幾乎相差無幾。但從蛋白質的角度來看，每100克黃豆芽含蛋白質4.5克，而綠豆芽只有2.1克；黃豆芽中的鉀含量更是綠豆芽的5倍之多。

 

養生食療

 

　　醫家建議，把黃豆芽、綠豆芽、黑豆芽混合做成飲品，融合黃豆芽健脾，綠豆芽清熱解毒，黑豆芽補腎的性味，製成春夏間的保健養生飲料，就算全年飲用均可。要是加點薑絲，解表散寒，溫中止嘔，溫肺止咳，不論體質寒熱，都可飲用，增强免疫抗病力，有效預防春天各類傳染病的感染。

 

　　三芽醒脾飲，食材：黑豆芽100克，黃豆芽100克，綠豆芽100克，薑絲10-30克。做法把三種豆芽先焯水，然後以相等比例放入榨汁機中，加入適量薑絲及水榨汁。一天喝2-3次，每次200毫升。

 

　　其功效健脾補腎、清熱利濕。脾胃過於寒涼的人，可以多加一點生薑或加點紅糖；如果要加強清熱涼性，可以放點冰糖。

 

　　選購豆芽以色澤青白色或奶白色，有濃郁豆芽清香味的為佳。新鮮豆芽含水量高，容易凋萎腐爛；如需貯存，建議先掐去褐色的根鬚，清洗乾淨，然放人開水中焯不多於1分鐘左右撈起，再放入保鮮袋，密封保存放入冰箱冷藏。

 

　　由於芽菜利用清水浸發穀豆而成，過程中通常不見光，豆芽顏色通常為奶白色，而當豆瓣見光後進行光合作用，豆芽就會漸漸變綠，這是植物生長的正常現象，並不會產生對人體有害的物質，變綠的豆芽是可食用的。與土豆發芽不同，豆芽發芽並不會產生毒素，只是長葉後帶綠葉的豆芽口感變差且會帶點苦味。

 

　　沒熟透的豆芽往往帶點澀味，烹調豆芽時可加少量食醋，去除澀味，而且能保持豆芽爽脆鮮嫩，並有效保存維生素B及因其他營養素，不會因加熱烹調而流失。烹調過程要迅速，無論用油急速快炒，或用沸水略氽後，最理想立刻取出調味食用，要注意掌握好時間，八成熟即可。

 

"本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。"

 

Tags:#豆芽#蛋白質#維生素#膳食纖維#黃豆#綠豆芽#黃豆芽#脂肪#減肥#春天養生#血脂
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