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女子長期用錯脫毛方法！腋下長出逾20粒囊腫需急做手術切除！腋窩發現兩個異狀要即求診！如何分辨毛囊炎與汗腺炎？
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醫生解說

女子長期用錯脫毛方法！腋下長出逾20粒囊腫需急做手術切除！腋窩發現兩個異狀要即求診！如何分辨毛囊炎與汗腺炎？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　正所謂，夏天為大地帶來香肩，不少女士們都有脫毛的習慣，準備穿上背心迎接炎炎夏日。一名內地女生多年來都是自行脫毛，用過剃刀、脫毛膏、甚至拔毛等方法，導致腋下長出一粒粒硬塊，求醫後切除逾20粒囊腫，女事主才驚覺原來一直用錯方法脫毛。

 

多年自行脫腋毛 突感腋下生粒粒

 

　　該名31歲女生在內地社交平台「小紅書」發文，指自己夏天穿背心特別注重外觀和整潔，多年前第一次長腋毛時就剃掉。但後來因為用剃的方法，毛髮生長速度很快，故改為拔毛。但因為「一根一根拔」非常費時，於是女事主轉用脫毛膏。兜兜轉轉，女事主還是嫌使用脫毛膏的效果不持久，最後還是選擇剃毛。

 

　　多年來反反覆覆轉過幾個脫毛方法，讓她腋下的皮膚長出一粒粒異狀物，摸上去凹凹凸凸的，且腋下開始陸續出現異狀和臭狐：

 

　　我這個不痛不癢的，就是刮毛後才多汗有異味，之前都沒有的，家族也沒有臭狐。

 

剃毛多年後2大異狀 檢查發現20多個囊腫

 

　　臨近夏天，女事主覺得腋下的硬塊有礙觀瞻，故上月求醫將腋下硬塊的組織拿去化驗。經過一輪化驗後，被醫生告知腋下長了20多顆囊腫，女事主大驚，立刻排期入院安排做手術切除。

 

　　幸好手術順利將囊腫切除，而醫生亦忠告女事主不要在自行在家剃毛，否則切除後仍會有機會復發。女事主亦吸取教訓，提醒其他女士們不要輕視脫毛這件事，亦後悔自己以往胡亂脫毛造成「腋下生病」。

 

好發於皮膚摩擦率高的皮膚

 

　　台灣皮膚科醫生趙昭明曾於健康網站《華人健康網》指出，毛囊炎的成因是因為汗腺、皮脂線分泌阻塞毛孔，輕則會長出粉刺和暗瘡，嚴重可導致紅腫、熱痛、化膿症狀及顆狀節結、膿包出現。根據臨床經驗統計，絕大多數的結節好發於皮膚摩擦率高的腋下、跨下、臀部等部位。

 

為何剃腋毛會容易導致毛囊炎？

 

　　趙醫生解釋，在剃毛或拔除腋毛的情況下，往往也容易把附著於腋下肌膚表面的皮屑芽孢菌、鏈球菌、金黃色葡萄球菌等細菌帶入毛孔中。如果刮除毛髮的過程中，不慎造成皮膚傷口，則更易加速毛囊感染，增加發炎風險。

 

　　故此，他建議女士們在除毛前事先做好腋下和器具消毒、清潔，盡量亦減少刮除腋毛的頻率。平時也可以養成適度輕微幫腋下去角質的習慣，也有助避免過多的皮脂、角質堆積，造成腋下粗糙、暗沉，和阻塞毛孔/囊而發炎的情形發生。

 

毛囊炎嚴重可誘發汗腺炎 2異狀須即求醫

 

  毛囊炎 化膿性汗腺炎
症狀 紅腫、熱痛、化膿或單粒狀結節或膿包 毛囊炎症狀+潰瘍和異味問題
部位 好發於皮膚摩擦率高的部位，如腋下、跨下、臀部等部位 部位腋下、臀部、鼠蹊部、會陰部、乳房下方

 

　　趙醫生亦提醒，腋下汗腺分佈密集，故不排除腋下結節或囊腫或會進一步惡化成化膿性大汗腺炎或造成蜂窩性組織炎。當腋下或私密部位發現疑似粉刺或暗瘡的顆狀物，切勿自行亂擠，因過程中有可能將細菌帶到毛囊誘發炎症。若摸到腋下有不明顆狀、塊狀物，並發現伴隨著異味或開始潰瘍，或最好及早求醫。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#脫毛#手術#囊腫#剃毛#毛囊炎#汗腺炎#皮膚科#粉刺#暗瘡
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