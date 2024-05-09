歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 |母親節獻禮
日圓再創新低，即睇咩銀行唱Yen最抵
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
查日腳是什麼？
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲「最佳表現證券數據供應商」大獎
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
基因疫苗真相
醫學新知
健康Tips

基因疫苗真相

健康快車
石鏡泉、吳國雄
健康快車
TEXT:石鏡泉、吳國雄

　　大家還記得阿斯利康（AstraZeneca）嗎 ？隨著新冠疫情消逝，莫說這種沒有在港提供疫苗的藥廠，即使是科興、復必泰等疫苗品牌，在市民心中也已漸行漸遠。不過，有關基因疫苗新技術，包括mRNA的事實與真相，至今或已見端倪。

 

基因疫苗真相

阿斯利康決定全球回收、停產新冠疫苗Vaxzevria。圖為阿斯利康疫苗。

 

　　最近阿斯利康以新冠疫苗供應過剩為理由，決定在全球回收、停產或停止供應旗下的新冠疫苗Vaxzevria，並已向歐洲藥品管理局申請，撤銷其疫苗的使用許可，即Vaxzevria已不能再在歐洲使用，預計在英國及其他之前獲准使用的國家，很快也會停用。

 

血栓致命

 

　　雖然阿斯利康強調這純粹是商業決定，但也難免令人聯想到，這與阿斯利康日前在法庭文件中首次承認，Vaxzevria可能導致部分接種者出現罕見的副作用「血栓形成伴隨血小板減少綜合症」（Thrombocytopenia Syndrome,TTS）有密切關係。TTS與英國多達81宗致命病例有關，其中首兩位佔病例最多的「初老」（young old，50-59歲）和「青壯」（40-49歲）組別，分別有21及17宗，佔整體致命病例約47 %，而「青年」兩個組別（18-39歲）也共17宗。

 

　　阿斯利康承認Vaxzevria有副作用，有位受害者是44歲的斯科特（Jamie Scott） 。他在2021年4月打針後，確診腦血栓，腦部永久受損，最後獲英國政府賠償12萬英鎊，但至今他有聽講讀寫困難、雙眼部分失明等後遺症。 

 

　　對Vaxzevria被下架，斯科特的妻子凱特（Kate Scott） 說出了受害家屬的感受：「英國或歐洲不再使用阿斯利康的新冠疫苗，全世界很快也將不再使用，意味著再沒有其他人會受這種痛苦 ! 」

 

　　阿斯利康這款疫苗的副作用不再作惡，不代表索償訴訟就此罷休。英國高等法院已收到51宗受害者及家人入稟，要求藥廠賠償過億英鎊、折合約9.8億港元。阿斯利康當然例牌否認，疫苗回收、下架等決定均與此有關。

 

　　香港既沒有人接種過阿斯利康疫苗，這些由Vaxzevria導致的回收、下架，以及遠在英國的訴訟、賠償，與港人何干 ？有，因阿斯利康這款疫苗採用以改良的非複製型黑猩猩腺病毒載體（ChAdOx1）為技術基礎，與mRNA同屬新的基因疫苗技術。

 

涉精神病

 

　　筆者已多次撰文，引述國際醫學報告指出，有愈來愈多病例、研究及數據顯示，新技術如mRNA疫苗存在許多風險，包括心肌炎、心包炎等、糖尿病，以及較嚴重的不良反應（或「異常事件」），例如血栓、免疫系統疾病等。有研究甚至發現，mRNA可能在細胞中整合或重新轉錄，損害器官和組織。日前阿斯利康首次公開承認，疫苗副作用會導致的TTS同樣是較嚴重的不良反應或「異常事件」之一。

 

基因疫苗真相

 

　　近期有研究數據又顯示，年輕人在接種疫苗mRNA 後，與 7 天內新發精神病之間有潛在關係。上 月 12 日在《精神病學前沿》雜誌上發表的文章，描述了 24 宗打針後出現精神病徵的病例，其中幻覺和妄想是兩種主要類型。

 

　　市民應以今次阿斯利康疫苗事件為鑑，日後如再有需要打新的疫苗，或作任何醫療及就診決定前，對新的醫療技術或方案，必須自行權衡利弊，更加慎重考慮。

 

"本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。"

 

Tags:#mRNA疫苗#阿斯利康#復必泰#Vaxzevria#血栓形成伴隨血小板減少綜合症#TTS#腦血栓#心肌炎#糖尿病#精神病
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生