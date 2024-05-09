大家還記得阿斯利康（AstraZeneca）嗎 ？隨著新冠疫情消逝，莫說這種沒有在港提供疫苗的藥廠，即使是科興、復必泰等疫苗品牌，在市民心中也已漸行漸遠。不過，有關基因疫苗新技術，包括mRNA的事實與真相，至今或已見端倪。

阿斯利康決定全球回收、停產新冠疫苗Vaxzevria。圖為阿斯利康疫苗。

最近阿斯利康以新冠疫苗供應過剩為理由，決定在全球回收、停產或停止供應旗下的新冠疫苗Vaxzevria，並已向歐洲藥品管理局申請，撤銷其疫苗的使用許可，即Vaxzevria已不能再在歐洲使用，預計在英國及其他之前獲准使用的國家，很快也會停用。

血栓致命

雖然阿斯利康強調這純粹是商業決定，但也難免令人聯想到，這與阿斯利康日前在法庭文件中首次承認，Vaxzevria可能導致部分接種者出現罕見的副作用「血栓形成伴隨血小板減少綜合症」（Thrombocytopenia Syndrome,TTS）有密切關係。TTS與英國多達81宗致命病例有關，其中首兩位佔病例最多的「初老」（young old，50-59歲）和「青壯」（40-49歲）組別，分別有21及17宗，佔整體致命病例約47 %，而「青年」兩個組別（18-39歲）也共17宗。

阿斯利康承認Vaxzevria有副作用，有位受害者是44歲的斯科特（Jamie Scott） 。他在2021年4月打針後，確診腦血栓，腦部永久受損，最後獲英國政府賠償12萬英鎊，但至今他有聽講讀寫困難、雙眼部分失明等後遺症。

對Vaxzevria被下架，斯科特的妻子凱特（Kate Scott） 說出了受害家屬的感受：「英國或歐洲不再使用阿斯利康的新冠疫苗，全世界很快也將不再使用，意味著再沒有其他人會受這種痛苦 ! 」

阿斯利康這款疫苗的副作用不再作惡，不代表索償訴訟就此罷休。英國高等法院已收到51宗受害者及家人入稟，要求藥廠賠償過億英鎊、折合約9.8億港元。阿斯利康當然例牌否認，疫苗回收、下架等決定均與此有關。

香港既沒有人接種過阿斯利康疫苗，這些由Vaxzevria導致的回收、下架，以及遠在英國的訴訟、賠償，與港人何干 ？有，因阿斯利康這款疫苗採用以改良的非複製型黑猩猩腺病毒載體（ChAdOx1）為技術基礎，與mRNA同屬新的基因疫苗技術。

涉精神病

筆者已多次撰文，引述國際醫學報告指出，有愈來愈多病例、研究及數據顯示，新技術如mRNA疫苗存在許多風險，包括心肌炎、心包炎等、糖尿病，以及較嚴重的不良反應（或「異常事件」），例如血栓、免疫系統疾病等。有研究甚至發現，mRNA可能在細胞中整合或重新轉錄，損害器官和組織。日前阿斯利康首次公開承認，疫苗副作用會導致的TTS同樣是較嚴重的不良反應或「異常事件」之一。

近期有研究數據又顯示，年輕人在接種疫苗mRNA 後，與 7 天內新發精神病之間有潛在關係。上 月 12 日在《精神病學前沿》雜誌上發表的文章，描述了 24 宗打針後出現精神病徵的病例，其中幻覺和妄想是兩種主要類型。

市民應以今次阿斯利康疫苗事件為鑑，日後如再有需要打新的疫苗，或作任何醫療及就診決定前，對新的醫療技術或方案，必須自行權衡利弊，更加慎重考慮。

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